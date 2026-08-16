Латышские праворадикалы уже несколько раз осрамились с «миграционной опасностью», которую они усердно эксплуатируют в преддверии октябрьских выборов в парламент.

ИА Регнум

Ставленнику радикалов главе МВД Янису Домбраве досталось от премьера за самоуправство: в борьбе с мигрантами он явно превысил границы полномочий. Впрочем, эту тему националисты наверняка еще будут использовать.

Провалившиеся провокации

В последнее время в Латвии — особенно в Риге — осело очень много пришельцев из стран Азии. В частности — из Индии и Пакистана. Но это явно еще не предел. Прибалтов нервирует тот факт, что в мае 2024 года Совет ЕС утвердил механизм, по которому страны-члены должны либо принимать мигрантов, либо вносить финансовые взносы (от 2 млн до 3,3 млн евро в год).

Глава МВД Литвы Мартинас Кателинас подчёркивает: «Если мы можем заплатить и тем немного успокоить общество, следует принять такие меры». Однако даже если откупаться, полностью проблему наплыва пришельцев это не решит.

Латвийский публицист Харалд Браун жалуется: «Если раньше ты даже не знал, кто такие индийцы, а черных видел в центре Риги раз в год, то сейчас они повсюду — в общественном транспорте, в магазинах, на каждом углу улицы, в парках, на городских праздниках. От них уже нигде нет покоя».

«Они известны тем, что готовят кебабы в антисанитарных условиях, ездят на разбитых автомобилях с номерными знаками других стран, пристают к латвийским женщинам и несовершеннолетним девочкам, а также играют в ''латвийской'' сборной по крикету, в которой нет ни одного гражданина Латвии», — негодует журналист.

Браун недоволен тем, что латышские женщины сплошь и рядом выбирают себе в партнеры индийцев и африканцев: «Достаточно часто можно увидеть и ''новых латышей'', рожденных от латвийских женщин и иммигрантов, которые скоро будут учиться в школах и ходить в детские сады вместе с нашими детьми». Публицист обвиняет бизнес в том, что тот способствует «уничтожению Латвии», привлекая дешевую рабочую силу.

Партия «Национальное объединение» (она представлена в правительстве четырьмя министрами), как обычно, идет на выборы с лозунгом о «русской опасности» и зарабатывает очки в глазах своего электората всевозможными запретами на использование русского языка.

Однако русский язык и так уже запрещен практически везде. Отсюда — появление гротескных идей вроде предложения запретить ставить надгробия с русскоязычными надписями. Но нужен новый стимул для избирателя. Тут-то очень вовремя и подвернулась тема мигрантов.

Этим летом 40-летняя латышка Гинта Вилцане сообщила, что двое мигрантов попытались ее изнасиловать прямо в центре Риги. А через некоторое время актер Ивар Аузиньш (как и Вилцане, он член «Национального объединения») сообщил, что в Таллинском квартале столицы 30 пакистанцев избили его друга, защитившего латышскую девушку.

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс из той же партии оставил под этим постом комментарий: «Передано полиции. Этих обезьян надо выдворять». Рассказы Вилцане и Аузиньша стали поводом для появления на улицах Риги созданных националистами «гражданских патрулей».

Но позже в полиции сообщили, что не могут подтвердить рассказ Аузиньша — похоже, это чистой воды вымысел. А затем полиция прекратила процесс по делу о нападении на Вилцане. Там сообщили, что провели все необходимые следственные действия, просмотрев записи с видеокамер. Оказалось, что никакого нападения не было.

Впрочем, разоблачение этих трюков отношение латышей к мигрантам не улучшило. На днях в городке Сабиле прошло шествие под названием «Цирк уехал, а клоуны остались».

Некоторые его участники шествовали в черных костюмах, с лицами, загримированными под темнокожих, с накладными гипертрофированными губами и с сумками, стилизованными под те, что носят курьеры. Мигрантская община не без оснований увидела в этом издевку.

Индиец-видеоблогер Гокул Манжу Сантуш записал ролик, в котором излил возмущение: «Я один из тех, кого они изображали. Поэтому мне было не по себе. Мне это показалось очень оскорбительным».

«Произведение искусства»

Позже организаторы извинились и подчеркнули, что цель шествия — «юмор и творческая интерпретация».

А под видео Гокула появилось множество гневных комментариев и угроз, причем не только от обычных граждан. Известный боксер Кристапс Зутис опубликовал ответное видео, в котором издевательски пародировал акцент Гокула.

Чуть позже по соцсетям разлетелось другое видео, сделанное ИИ. На нем Зутис избивает кнутом темнокожих, а потом и лично Гокула. Среди поделившихся роликом оказалась депутат горсобрания Риги Лиана Ланга. Она назвала ролик «произведением искусства».

Когда поднялся шум, его удалили. Латвийский юрист Алексей Димитров заявил: «Тут должен быть жесткий ответ от правоохранительных органов. Ну и, конечно, не внушают оптимизма эти публичные заявления, в том числе от входящих в правящую коалицию политиков». Гокул подал два заявления в полицию — на Зутиса и Лангу.

По латвийскому законодательству за разжигание национальной, этнической и расовой ненависти может грозить до трех лет лишения свободы, общественные работы или штраф. Если преступление совершено должностным лицом — вплоть до пяти лет, а если действие связано с насилием или угрозами — до десяти.

Однако, как многократно проверили на себе латвийские русские, наказание латышам не грозит. За последние девять лет они неоднократно оскорбляли русских — доходило до «вшей» — и призывали к убийствам. И всякий раз авторы высказываний выходили сухими из воды.

Особенно активно тему «злых мигрантов» раскачивает Домбрава. На прошлой неделе «Латвийское телевидение» сообщило, что он, не спросив дозволения у МИД, направил правительству Испании письмо о пограничном кризисе в Сеуте, где высокомерно поучал испанцев. В Мадриде письмо было воспринято как оскорбление.

Болезненно приняли инцидент и в правительстве Латвии. Премьер-министр Андрис Кулбергс указал Домбраве, что подобные обращения к иностранным государствам необходимо согласовывать с Министерством иностранных дел.

Затем главу МВД отчитал и президент Эдгар Ринкевич. Он сказал, что без специальных полномочий представлять Латвию во внешнеполитических вопросах могут только три должностных лица — президент, премьер и министр иностранных дел. «Сначала мы должны разобраться со своими собственными проблемами», — подытожил Ринкевич.

Еще более наглой оказалась попытка министра внутренних дел закрыть границу с Белоруссией. С 2023-го на границе остался лишь один действующий КПП «Патерниеки» — остальные решением Риги закрыты. Латвийские власти очень раздражает, что жители страны продолжают массово посещать РБ. 31 июля Домбрава велел бессрочно закрыть «Патерниеки».

Официально решение объяснили «техническим сбоем», но националисты заявили, что это сделано, чтобы затруднить доступ в Латвию мигрантам из третьего мира, пытающимся проникнуть в нее с белорусской территории. Домбрава пообещал, что вскоре будут начаты «масштабные меры» по сдерживанию нелегальной иммиграции.

Паразит с кнопкой

В результате в ловушке оказались сотни латвийцев, находившиеся в Белоруссии. Поднялся шум. Кулбергс велел Домбраве возобновить работу КПП, что и было сделано вечером 4 августа.

Отнимая у Домбравы выгодную тему, Кулбергс 11 августа объявил о старте операции «Оборотень» для обеспечения безопасности границы. Ловить предполагается не только нелегалов, но и «курьеров», которые помогают им проникнуть на территорию ЕС.

Планируется усилить технический контроль, а также «провести ряд скоординированных маневров с привлечением военных». Как отметил премьер, закрытие «Патерниеков» рассматривается — но лишь на крайний случай. Тем более нелегальные мигранты вообще не пользуются КПП.

Еще одно столкновение премьера с радикалами из «Нацобъединения» произошло по инвестиционному вопросу. Ранее в Латвии действовала программа выдачи временных видов на жительство в обмен на инвестиции. В конце 2021 года сейм (парламент) принял решение о её поэтапной отмене, а в апреле 2022 года был введён прямой запрет для граждан России и Белоруссии на участие в любых инвестиционных программах для получения ВНЖ.

В 2026 году правительство Кулбергса решило возродить идею инвестиционного ВНЖ, но на более жёстких условиях. 11 июня 2026 года сейм принял новый «закон об иммиграции», который снова вводил возможность получения ВНЖ за инвестиции. В него был внесен запрет для россиян и белорусов.

Однако депутат «Национального объединения» Эдвинс Шноре заявил, что категорически возражает против такого ВНЖ. По его словам, «подобная практика ухудшила бы ситуацию с безопасностью Латвии». «Нацобъединение» при поддержке «Нового единства» и «Прогрессивных» рассчитывает добиться отмены программы. Члены этих партий рассказывают избирателям про страшных миллионеров из Азии и Африки, которые только и ждут, чтобы ринуться в Латвию и нарушить её этническое однообразие.

Латвийский провластный политолог Данута Дембовская отмечает, что Домбрава и его коллеги настроили против себя премьера и это может для них обернуться потерей власти. Для «Нацобъединения» критически важно создать в следующем созыве парламента общее ядро с «Объединенным списком» (партия Кулбергса).

«Идеологическая истерика начинает биться о реальность. Да, подавляющее большинство избирателей озабочены притоком иммигрантов. Но государству нужны деньги и инвестиции, рынку труда в нашей демографической ситуации — рабочая сила», — подчёркивает Дембовская.

Рижский писатель Алексей Евдокимов пишет, что власть в Латвии уже давно узурпировал «многоголовый полип». Политические партии — его головы. Полип не берется за решение сложных проблем типа демографического кризиса, упадка медицины и образования, единственная его задача — удержание власти.

«Он обращается к тем коллективным инстинктам и фобиям избирателя, к которым у него, примитивного, получается: наиболее элементарным и дремучим. ''Человек иного племени и языка — враг''. И, поскольку это работает, паразит, не утруждая себя изобретением чего-то другого (не умеет, да и незачем), десятилетие за десятилетием тупо давит на одну и ту же кнопку», — объясняет Евдокимов.