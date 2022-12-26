В апреле уходящего года Минск сделал неожиданный шаг — предоставил для жителей соседних Литвы и Латвии право безвизового въезда. Право было введено сроком на месяц. В Минске рассматривали это в качестве своеобразного социального опыта. Когда выяснилось, что желающие посетить эту страну находятся в достаточном количестве, правительство Белоруссии пошло дальше — постановило продлить «безвиз» до конца года и включить в него и поляков.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусская граница

Решение Минска понятно. Во-первых, финансовая выгода: в условиях экономической блокады, установленной в отношении Белоруссии западным сообществом, страна получила дополнительный источник дохода, обеспечивший приток евро в казну. Во-вторых, граждане Прибалтики и Польши смогли воочию убедиться в том, что Белоруссия вполне мирная, гостеприимная и уютная страна.

Рядовые жители стран Балтии и Польши живут в условиях жесточайшей интернет-блокады. Российские и белорусские телеканалы, печатные издания и интернет-СМИ находятся под запретом. Собственная пропаганда рисует прибалтам и полякам жуткие картины происходящего в России и Белоруссии. В прессе Литвы, Латвии и Польши действует негласный запрет даже намекать на какие-то положительные стороны жизни россиян и белорусов. Только тирания, репрессии, повальная нищета и т.д. Распахивая двери, Минск давал соседям возможность сделать собственные выводы. И, судя по тому, что люди поехали во все возрастающем количестве, их выводы никак не могли понравиться воинственно настроенным по отношению к Белоруссии местным властям.

Белорусские СМИ время от времени делают сюжеты про иностранцев, пересекающих границу. Кто-то едет навестить родственников либо могилы предков, кто-то с туристическими целями, а кто-то приезжает за покупками. Распространены «бензиновые туры», так как в Белоруссии топливо гораздо дешевле, чем в Польше или Прибалтике.

Neznayka АЗС «Белнефтехим» в Бресте. Белоруссия

Есть и еще один повод: то, что гости называют стремлением «глотнуть свежего воздуха». Большинство въезжающих — русскоязычные, те, кто пребывает в Прибалтике под мощным прессингом. Нужно понимать нынешнее бедственное положение русской общины Прибалтики. Их отключили от источников информации с исторической родины; в Литве и Латвии в этом году снесли все памятники советским воинам, запретили празднование Дня Победы 9 мая, громят остатки образования на русском языке (в Латвии этот процесс уже почти завершен, в Литве — в самом разгаре). «Нелояльные», отказывающиеся разделять навязываемые им идеологические установки, рискуют «заработать» уголовное дело и угодить в тюрьму. И все это на фоне заявлений уровня печально известного депутата Сейма Латвии от коалиционной партии Национальный блок Александра Кирштейнса, который несколько дней назад предложил депортировать из страны 250 тысяч русскоязычных жителей.

Неудивительно, что многие задумываются о возможности переезда. И посещают Белоруссию с целью предварительной «разведки» — дабы «осмотреться на месте» перед тем, как предпринять какие-то практические шаги.

Поездками жителей ЕС в «тоталитарную Белоруссию» заинтересовалась немецкая пресса. Журналисты поговорили с участниками таких путешествий. «Берем косметику и обувь, очень нравятся местные молочные продукты, но их в ЕС на своей машине ввозить нельзя. А так иногда обнаруживаю, что некоторые белорусские товары оказываются в Литве дешевле, чем в самой Беларуси», — рассказала немецким журналистам жительница литовского Зарасая Галина. Её сын Максим сообщил, что литовские пограничники иногда предупреждают, что частые поездки в Белоруссию, дескать, нежелательны. «Не то чтобы существуют какие-то ограничения, но если человек ездит по несколько раз в неделю, то к нему могут быть вопросы у таможни и пограничников», — поведал Максим.

По его словам, прежде всего подозрительность литовских пограничников возбуждает автомобильное топливо, стоимость которого в Белоруссии заметно ниже, чем в сопредельных странах ЕС. «Уже нельзя везти в Литву бензин в канистрах, а теперь ходят слухи, что поездки в Беларусь разрешат не чаще, чем раз в месяц. Надеюсь, что это только слухи», — высказал опасение житель литовского города Зарасай. В этом плане Литва хочет последовать примеру Латвии, власти которой минувшим летом запретили своим жителям ездить в Белоруссию за покупками чаще раза в месяц. Позже в латвийском Сейме в процессе одностороннего разрыва договоров о сотрудничестве с Белоруссией рассматривали возможность вообще запретить поездки туда — но пока власти ограничиваются предупреждением, что подобные путешествия совершаются «на свой страх и риск».

Официальные Рига, Вильнюс и Варшава восприняли белорусский «безвиз» резко отрицательно. Тамошние чиновники заговорили, что президент Александр Лукашенко хочет «нажиться» на соседях, а пресса распространяет «страшилки» про белорусский КГБ — мол, там сразу берут каждого въезжающего «под колпак» и оценивают на предмет полезности для себя. «Они могут поставить человека в такие условия, что он будет вынужден работать на белорусов. Например, подсунут ему наркотики или что-то еще запрещенное, потом «найдут» их и заставят человека работать на себя», — пугает литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис. «Отношение Беларуси враждебное — как к Украине, так и к Польше. Если кто-то побывает на территории страны, которая относится к Польше как к врагу, то должен осознавать риск», — подхватывает замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

kremlin.ru Александр Григорьевич Лукашенко

Одними угрозами дело не ограничивается. Обратное пересечение границы порою может обернуться серьезным стрессом. В интернете можно найти жалобы возвращающихся из Белоруссии литовцев и латвийцев на собственных пограничников — те зачастую практикуют пристрастные осмотры, а кого-то даже заставляли сливать из бака купленный в соседней стране «тоталитарный бензин». И даже если удастся избежать этих неприятностей, всё равно приходится считаться с перспективой провести на границе порою много часов — автомобильная очередь продвигается очень медленно.

Всё это не останавливает людей: 12 декабря в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что на тот момент благодаря безвизовому режиму государство посетили 362 000 граждан ЕС: 239 тысяч из Литвы, 83 тысячи из Латвии и более 19 тысяч — из Польши.

Теперь президент Белоруссии Александр Лукашенко решил продлить «безвиз» для граждан Литвы, Латвии и Польши на 2023 год. Кабмин отмечает: «Граждане Литвы, Латвии и Польши и далее смогут без препон посещать Республику Беларусь, встречаться с родственниками, посещать места захоронения, получать медицинские и иные услуги».

На это известие тут же отреагировал латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич: «Беларусь снова продлила безвизовый режим, но я бы очень серьезно не советовал ехать туда. Уже сейчас граждан Латвии необоснованно задерживают, сажают в тюрьмы, обвиняют в шпионаже — именно об этом мы и предупреждали. В этой ситуации возможности помочь очень ограничены». А латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) опубликовала «страшилку» о методах белорусских спецслужбистов. «Первый контакт чаще всего происходит на границе, когда представители спецслужб выдают себя за пограничников. Но могут использовать и другие прикрытия: представиться как сотрудники силовых структур или любого государственного или муниципального учреждения», — уверяют в СГБ.

Пресс-секретарь латвийского МИДа Диана Эглите утверждает, что в текущем году в Белоруссии по подозрению в совершении различных уголовных преступлений были задержаны двенадцать жителей Латвии. Причем, по словам Эглите, количество задержанных латвийцев резко возросло после введения Минском безвизового режима. Эглите подчеркнула, что МИД настоятельно призывает граждан не ездить в Белоруссию, «поскольку из-за проблем с соблюдением законности возможности оказания консульской помощи задержанным ограничены». По ее мнению, латвийцы «могут быть подвергнуты провокациям со стороны белорусских спецслужб и ложно обвинены в нарушении законов Белоруссии и, как следствие, арестованы».

Белорусы не отрицают, что некоторые из приехавших к ним прибалтов вели себя в гостях некорректно — отчего и «заработали» себе проблемы. И сами обвиняют соседей в том, что порой те ведут активную подрывную деятельность. В белорусском Комитете госбезопасности отмечают, что за последнее время выявили свыше полусотни человек, причастных к иностранным спецслужбам. Один из таких случаев — дело гражданки Латвии Аллы Соколенко, арестованной этой весной. Как рассказали на белорусском телевидении, Соколенко собирала по заданию спецслужб Латвии персональные данные и создавала компрометирующие ситуации, которые позволяли вербовать граждан Белоруссии. Впрочем, Соколенко арестовали еще до введения безвиза.

Цитата из видео «Нирвана. Выстрел в сердце» КГБ Белоруссии

Тем не менее белорусский «безвиз» стал настоящим подарком для тех жителей Литвы и Латвии, которых заподозрили в «нелояльности» с перспективой открытия уголовного дела по «политической» статье. Теперь у них есть возможность быстро эвакуироваться. Например, этим летом латвийские спецслужбы приступили к расследованию факта встречи подростка из этой страны Ильи Карозы на фестивале «Славянский базар» с Александром Лукашенко. 16-летний Кароза, приехавший вместе с еще несколькими учащимися рижской частной детской академии радио и телевидения Academy KidsTV, сделал небольшое интервью с президентом Белоруссии. Этот факт вызвал в Латвии переполох — власти отобрали у Academy KidsTV лицензию на деятельность и расторгли договор на аренду занимаемого помещения. Мать же Ильи Наталью вызвали «на разговор» в Службу госбезопасности. «Если я негражданка, а дети — граждане, то могут запросто отобрать детей», — переживала Наталья Кароза.

Семья спешно снялась с места и переехала в Белоруссию. Туда же быстро перебралась и учредительница Academy KidsTV Надежда Бухарова. Белорусские власти, осознав серьезность ситуации, пошли им всем навстречу и оказали всяческое содействие. Илья Кароза и его семья быстро получили белорусское гражданство; Наталье помогли с трудоустройством, а ее детям — с быстрым поступлением в учебные заведения.