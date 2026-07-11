Прибалтика столкнулась с новым нашествием нелегальных мигрантов с Глобального Юга. Оно идет уже в течение нескольких лет — то ослабевая, то вновь усиливаясь.

Иван Шилов ИА Регнум

В течение последних двух месяцев прибалты вынуждены отражать натиск активизировавшихся нелегалов, рассматривающих прибалтийские страны как промежуточную ступень на пути в Западную Европу.

При этом местные силовики с незваными гостями не церемонятся: практикуются жестокие избиения, в результате которых нелегалов калечат, а порой и убивают, хороня потом в безымянных могилах.

Нелегалы идут волнами

Пришельцы из стран третьего мира давно уже облюбовали Белоруссию в качестве транзитного пункта на пути в ЕС. Азиаты и африканцы прибывают в аэропорт Минска, откуда едут к границам Польши, Литвы и Латвии, стараясь любой ценой их пересечь.

Услуги им оказывает целая сеть подпольного бизнеса, которая берет с мигрантов деньги в обмен на помощь в штурме границ ЕС и на последующую перевозку по его территории. Этим промышляют прибалты, поляки, украинцы и белорусы.

В этом году в Литву в общей сложности не были допущены около 800 нелегалов. В 2025-м было зафиксировано более 1,6 тыс. попыток незаконного пересечения литовско-белорусской границы, годом ранее это число составляло 1002. Всего же с начала миграционного кризиса в 2021-м пограничники не позволили проникнуть в страну более чем 25,3 тыс. иностранцев.

25 июня в местечке Пильвишкяй произошла погоня. Водитель микроавтобуса, показавшегося сотрудникам полиции подозрительным, проигнорировал требование остановиться и начал уходить от преследования. В конце концов полицейские остановили беглеца с помощью специальной ленты с шипами «Ёж».

Водитель попытался объехать препятствие, однако не справился с управлением — машина съехала с дороги и перевернулась. В салоне находились десять нелегальных мигрантов — восемь взрослых и двое подростков. Всех госпитализировали, в том числе водителя — 27-летнего гражданина Молдавии.

Похожий случай имел место двумя днями ранее. Сотрудники погранохраны заметили подозрительный минивэн у деревни Айстишкяй и потребовали остановиться. Приближаясь на повышенной скорости к литовско-польской границе, автомобиль внезапно изменил направление движения, съехал с дороги и перевернулся. Горе-водитель попытался выбраться через разбитое окно и был задержан.

Выяснилось, что это 21-летний гражданин Молдавии, перевозивший восемь граждан Судана. Молдаванина препроводили в СИЗО, а суданцев — в центр временного содержания нелегалов в Пабраде.

А 26 июня Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) сообщила, что ее сотрудники нашли в Шальчининкском районе подземный туннель, по которому в страну проникли 38 мигрантов из Афганистана и Ирана — 36 мужчин и две женщины. Пограничники преследовали мигрантов в темноте в лесу, нелегалы были задержаны.

Мигранты и ранее неоднократно пытались проникнуть в Литву из РБ через туннели. В СОГГЛ утверждают, что они прорываются «не без ведома белорусских должностных лиц». Это старый пропагандистский миф — дескать, «режим Лукашенко использует мигрантов в качестве оружия».

В Латвии обстановка не менее напряженная. С начала 2026 года местные силовики предотвратили 6718 попыток нелегального пересечения границы. В прошлом году имело место около 12 тысяч таких случаев, а в 2024-м — свыше 5,3 тысячи.

Нелегалы идут волнами: только 19 мая латвийские пограничники развернули 167 человек, 26 мая — 67, 4 июня — 106 мигрантов. Всего в июне силовики остановили около 2300 попыток незаконного пересечения границы.

Забили до смерти

Белорусские пограничники регулярно находят у рубежей Польши, Литвы и Латвии зверски избитых людей. Иногда натыкаются и на трупы. В последний раз подобное случилось 2 июня в Витебской области, где белорусы обнаружили тело иностранца арабской внешности.

Оно находилось в лесополосе в полусотне метров от латвийской границы. Обследовав место происшествия, пограничники выяснили, что тело мертвого или еще умиравшего человека отволокли от выстроенного латышами пограничного забора — на место, где его потом и нашли. Спираль Бруно, ранее перекрывавшая калитку для животных, была демонтирована.

В ходе осмотра были выявлены следы побоев и применения электрошокера. Документов и телефона у мертвого иностранца не оказалось — видимо, их изъяли, чтобы затруднить опознание. Еще один труп беженца был найден белорусскими пограничниками в октябре прошлого года — и тоже около латвийского забора. Всего с 2021 года на границах Белоруссии со странами ЕС обнаружены 79 погибших беженцев.

Польских и прибалтийских чиновников безумно раздражает наличие в их странах правозащитников, пытающихся облегчить положение людей, застрявших на границе. Таким заступникам угрожают уголовными делами.

Власти хотели бы заткнуть рот общественникам, распространяющим через прессу неудобные факты о мучениях нелегальных мигрантов, пытающихся на своё несчастье проникнуть в ЕС. Общественные организации неоднократно заявляли о случаях, когда беженцы, в том числе дети, проведя много времени зимой в холодных лесах на границе, оказывались в больницах с обморожениями.

Резонанс получил случай, когда мигрант из Афганистана по имени Абдул Рашид Мухлис, подобранный на границе, умер в больнице латвийского города Резекне. Это было в декабре 2022-го, когда к обнаруженным пришельцам еще не применяли зверских методов расправы.

А в 2024-м выяснилось неожиданное. На маленькое православное кладбище близ вымершего села Защирины в Латгалии (самый восточный регион Латвии) пришли люди, чтобы помянуть похороненных там родственников. Перед этим новых захоронений на этом кладбище не проводилось уже давно. Однако посетители обнаружили четыре свежие безымянные могилы. Выяснилось, что в них лежат люди, пытавшиеся пересечь границу. Так и не опознанные.

Как выяснилось, двое из захороненных там тел были найдены на границе в октябре 2023-го, одно — в ноябре, а по четвертому никакой информации найти не удалось. Непонятны и обстоятельства их смерти.

В латвийской пограничной службе уверяют: сила применяется «в исключительных случаях в соответствии с законом». Однако, по данным организации «Хочу помочь беженцам», к ней неоднократно обращались люди, пережившие насилие со стороны пограничников. И захороненных на заброшенном кладбище вполне могли забить до смерти.

Реальное число жертв неизвестно — прибалтийские силовики подобной информации, конечно, не дают. Опознание тел почти не проводится, и их личности обычно остаются неизвестными. Позднее правозащитница из «Хочу помочь беженцам» Анна Грике вновь побывала на том кладбище и нашла три свежие могилы.

Появились таковые и на другом православном кладбище, неподалеку от границы с Литвой. Выбор явно неслучаен: православные кладбища в республике наименее посещаемые.

Бизнес на нелегалах

За последние четыре с половиной года правоохранительные органы Польши и стран Прибалтики фиксируют всплеск активности так называемых «курьеров».

Так называют рядовых исполнителей, которые за деньги перевозят нелегалов через территорию Евросоюза. Бизнес приобрел черты хорошо отлаженной индустрии с использованием современных технологий вербовки и конспирации.

Средняя стоимость переправки из Белоруссии в ЕС — от 4000 до 8000 долларов (за помощь в переходе границы) и от 10 000 до 15 000 долларов (за полное сопровождение «под ключ»).

Типичный маршрут нелегала выглядит следующим образом: пересечение границы с ЕС (чаще всего из Белоруссии в Польшу, Литву или Латвию), встреча с «курьером» в условленном месте и переброска в Германию. Как правило, в «курьеры» нанимаются украинцы, но не отказываются и граждане Польши, Молдавии, Литвы, Белоруссии и Латвии.

Организаторы размещают в популярных соцсетях и мессенджерах объявления о вакансиях водителей-экспедиторов. Основная аудитория — жители стран Восточной Европы и Прибалтики. Суммы доходят до 500–1000 евро за одного мигранта. Рискованный заработок за одну поездку может быть сопоставим с месячным окладом, но цена ошибки — тюрьма.

Люди соглашаются на подработку такого рода ввиду кажущейся простоты. Многие по наивности полагают, что в случае поимки серьёзные наказания им не грозят: ведь никого не убил, не ограбил, всего лишь «подвёз».

Но на самом деле правоохранительные органы стран ЕС рассматривают провоз нелегалов как тяжкое преступление. Как показывает практика, суды назначают «курьерам» реальные сроки — и немалые. Однако «бизнесмены», зарабатывающие на перевозке нелегальных мигрантов, рассматривают «курьеров» как расходный материал.

Нелегальная миграция — это не только перевозка людей в багажниках или поездах. Огромный пласт теневого бизнеса связан с легализацией иностранцев внутри ЕС с помощью поддельных документов.

Например, в ноябре 2025 года польские пограничники задержали преступную группу из 24 человек, которые помогали въехавшим нелегалам получить законный статус.

Среди задержанных оказались граждане Украины, Польши, Белоруссии, Узбекистана, Пакистана и Филиппин. Группировку возглавляли 52-летний поляк и 39-летний украинец. При обысках у них изъяли компьютеры, носители информации, тысячи поддельных документов, печати компаний, крупные суммы наличными и несколько автомобилей.

Следствие установило, что группировка под прикрытием зарегистрированных ею трёх юридических лиц занималась фабрикацией документов для получения польских видов на жительство. С этой целью оформлялись фиктивные трудовые договоры, медицинские справки, результаты санэпидемиологических тестов, а также поддельные студенческие билеты и справки о зачислении в вузы.

Клиентами этой группы становились выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркмении, Киргизии, Грузии и Турции, а также стран Африки.

За каждую услугу взималась плата в размере от 3000 до 5000 злотых (приблизительно от 65 до 110 тыс. рублей). С 2020 года группировка легализовала пребывание в Польше примерно 1500 иностранцев.