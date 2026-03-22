В прибалтийских странах в последние годы легализован хейт-спич в отношении русского нацменьшинства. Русских можно оскорблять на все лады, открыто призывать к их геноциду и не иметь при этом никаких проблем с законом.

кадр из видео Альгис Раманаускас

Максимальное наказание, которому могут подвергнуть разжигателей ненависти, — небольшой штраф, а в большинстве случаев они и вовсе остаются безнаказанными.

Нацисты составляют списки

Есть в Литве чрезвычайно популярный шоумен Альгис Раманаускас — он сотрудничает с радио, телевидением и чрезвычайно активен в соцсетях, где у него более 100 тысяч подписчиков. Свою медийную известность он использует для разжигания межнациональной ненависти.

Так, ещё в относительно «травоядном» 2018 году Раманаускас сказал в радиоэфире, что, по его мнению, русские школы Литвы стали «рассадниками руссофашизма». Представителей русскоязычного населения Литвы ведущий назвал «собаками и дерьмом».

Тогда же он, комментируя приезд на гастроли в Литву певца Филиппа Киркорова, предложил бросить в толпу тех, кто придёт на его концерт, бомбу — всё равно, мол, это предатели Литвы, ненастоящие патриоты. Раманаускас кровожадно фантазировал, как куски тел фанатов Киркорова разлетаются в разные стороны.

Также Раманаускас в публичном пространстве заявлял, что люди, ностальгирующие по СССР, являются «животными» и «обрусевшим скотом».

В 2019 году шоумен натравил своих многочисленных подписчиков на пожилую учительницу истории Эллу Канайте, многолетнего председателя Ассоциации педагогов русских школ Литвы. Раманаускас уличил Канайте в том, что она размещает на своей странице в соцсети ссылки на статьи российских историков о Великой Отечественной войне — что, по мнению шоумена, являлось «кремлёвской пропагандой» и «фальсификацией истории».

На Канайте обрушился шквал оскорблений и угроз расправы, и ей пришлось уйти из русской гимназии Вильнюса, в которой она отработала тридцать три года.

Пережившая тяжёлый стресс педагог попала на больничную койку. А позже Альгис Раманаускас аналогичным образом затравил учительницу русского языка Жанну Борткевич, которую он назвал «ватой» и «руссофашисткой».

Борткевич подала на Раманаускаса иск о защите чести и достоинства, однако, что характерно, литовский суд встал на сторону нациста. Судья Юргите Римейкене, рассмотрев иск, в мае 2024-го постановила его отклонить и обязала Борткевич возместить Раманаускасу судебные издержки в размере 4961 евро.

Осенью 2024 года Раманаускас, сидя в телеэфире с политиком-праворадикалом Витаутасом Синицей, сделал заявление: «Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Так их… Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их (родителей. — Прим. ред.). Или уже при детях… Нет, конечно, сначала надо отобрать детей, а уж потом расстреливать. Детей у таких надо забирать».

Даже для Литвы подобное заявление показалось на тот момент перебором. Организации нацменьшинств (не только литовских русских, но и поляков) направили заявления в суд.

Сам Рамановскис тогда струхнул — он стал уверять, что его высказывание вырвали из контекста и на самом деле он к убийствам не призывал. Якобы он всего лишь просто привёл пример существования людей с подобной позицией. Однако ему никто не поверил — учитывая его прошлые заявления такого рода.

Но в итоге разжигатель отделался легким испугом — расследование было прекращено. Суд признал, что слова Раманаускаса могут быть «негативными и оскорбительными», однако решил, что они не соответствуют признакам преступления, поскольку «не сформулированы как прямой призыв к насилию».

Престарелый «отец литовской независимости» Витаутас Ландсбергис на днях вывесил в соцсети картинку, делящую граждан страны на своих и чужих. Но армия его сторонников не ограничивается одними только картинками. Они вполне открыто пишут, что списки уже заготовлены и в случае какого-либо обострения «ватники» пойдут под нож.

Так, Валдас Барткевичюс, находящийся в розыске в России за глумление над памятью жертв теракта в «Крокусе» и осквернение памятника советским воинам в Судже, предупредил, что они уже «не списки делают, а роют ямы».

Оппозиционный активист Антанас Кандротас, который тоже значится в этих списках, отмечает: «Они ждут этого «дня Х», как они его называют». И опыт литовских националистов предыдущего поколения, начавших массовое истребление евреев в 1941 году еще до подхода немецкой армии, не дает воспринимать такие слова как пустые угрозы.

«Ликвидация силами народа»

Похожая ситуация сложилась и в Латвии — оскорбления русских и призывы к их уничтожению стали там в последние годы «новой нормальностью». Одной из тех, кто столкнулся с оскорблениями и угрозами, стала Наталия Абола — бывшая телеведущая, а ныне депутат рижского горсобрания от партии «Честь служить Риге».

В 2024-м эта женщина пыталась отстоять памятник полководцу Михаилу Барклаю-де-Толли, демонтированный по настоянию националистов. А в декабре того же года вывесила в соцсети пост о том, что «прекращение вещания на русском языке в эфире общественного телевидения вполне логично в свете активизации русофобских действий агрессивного национального меньшинства».

Абола неудачно выразилась — она имела в виду агрессивное меньшинство в латышской среде. Но националисты представили дело так, будто депутат называет «меньшинством» всех латышей.

За этот пост Наталии Аболе вынесли предупреждение в Службе госбезопасности, а на её страничку началось нашествие разъяренных националистов. Не промолчала и главный идеолог латышского национализма Лиана Ланга (ныне депутат рижского горсобрания от радикальной партии «Национальное объединение») — она написала, что «аболоподобным нужно репатриироваться прочь с чужой земли в государство своего этнического происхождения».

Последователи Ланги в комментариях к этому посту всячески оскорбляли Аболу и желали ей смерти. Один из них, Гинтс Земитанс, призвал к «ликвидации» Аболы «силами народа». В полиции дело на Земитанса заводить отказались.

В связи с этим Абола обратилась с письмом к президенту страны Эдгару Ринкевичу. Муниципальный депутат сообщила главе государства, что националисты призывают к выдворению всех русских из Латвии.

В канцелярии Ринкевича письмо отвергли. Но Наталия Абола обратилась в суд. В феврале 2026 года в суде вынесли вердикт: сам по себе пост Ланги оскорблением не является. А вот комментарии признаны оскорбительными, и именно за них Ланге пришлось заплатить компенсацию в 200 евро.

Воодушевленная этим скромным успехом, Абола подготовила новый иск — на сей раз в отношении журналиста Бенса Латковскиса, назвавшего русский «языком низших слоев населения», на котором, мол, образованному человеку, достигшему высокого социального статуса в Латвии, говорить не надо. Составленную Аболой коллективную жалобу подписали тридцать три человека, среди которых, кстати, оказались и латыши.

Призывы к массовым убийствам

В июне прошлого года за день до муниципальных выборов та же Лиана Ланга опубликовала у себя на странице «восемь советов по латышизации Риги». Под этим постом ее сторонница по имени Антра Гутмане оставила комментарий: «Я думаю, что латышам надо действовать как украинцам — просто стрелять и взрывать русскоязычных. Начинайте с Даугавпилса и Резекне».

Эти города находятся в восточном регионе Латгалия, где русскоязычные составляют большинство населения.

Характерно, что Гутмане, как и многие другие латышские националисты, предпочитает любить родину издалека, из Германии. Причины же своей ненависти к русским она объясняет тем, что, дескать, была вынуждена эмигрировать из-за «засилья русского языка в Латвии».

Её комментарий — типичный пример «языка ненависти» и призыв к уничтожению больших групп людей по этническому признаку, явно нарушающий уголовное законодательство. Внезапно обеспокоившись, автор комментария его удалила — но, хотя она сделала это достаточно быстро, все равно опоздала. Русские правозащитники написали заявление в Службу госбезопасности, приложив скрин.

Казалось бы — налицо повод для возбуждения уголовного дела. Однако СГБ перебросила заявление и приложенные к нему материалы в полицию Юрмалы, которая ничего преступного в них не нашла.

Смайда Лиегума — одна из тех, кто возмутился высказыванием Гутмане, — опротестовала решение в прокуратуре. В итоге прокуратура Рижского района признала отказ полиции необоснованным и отменила его.

Однако пока радость истца представляется преждевременной. Не секрет, что иски по разжиганию ненависти к русскоязычным в Латвии, как правило, спускаются на тормозах — тому есть многочисленные примеры.

Ни допущенное депутатом сейма Эдвином Шноре сравнение русских со вшами, ни публичные высказывания разных общественно известных лиц наподобие «русской падали» или «я ненавидел русских до того, как это стало мейнстримом», ни в полиции, ни в прокуратуре преступлением не сочли.

Так что даже призыв взрывать русскоязычных в Даугавпилсе и Резекне юрмальская полиция (куда опять спустили материалы для проведения досудебного расследования) может опять счесть невинной шуткой.

Проблема усугубляется тем, что таких, как Гутмане, в Латвии очень много. Так, некий Улдис Дундурс публично призывал поместить всех русских в газовые камеры.

«Призывы вполне осязаемые, зная, сколько в Латвии живёт таких же нацистов, которые пока публично не выступают. И помощники у них есть — понаехавшие бандеровцы. Кто на излечении, кто в качестве военных советников, а кто временно поселился в Латвии.

Один только киоск с эмблемами террористического подразделения «Азов»* в центре Риги чего стоит», — отмечает эмигрировавший из Латвии журналист Алексей Стефанов.

Борьба с засильем националистов в Латвии усугубляется тем, что последние, обладая полнотой власти, могут репрессировать любого оппонента. Чиновники воспринимают нацрадикалов «социально близкими» — и поэтому слишком серьезные наказания за призывы к геноциду русских им не грозят.

«Вот если бы русские что-то такое написали, арестовали бы всех до четвёртого колена. А так — можно игнорировать. Не стали же ещё убивать и сжигать в газовых камерах. Вот начнут, приходите, возбудим дело. Может быть», — горько иронизирует Стефанов.

*Организация признана террористической и запрещена в России