В столице Латвии прошел пикет против массовой миграции. Местное националистическое сообщество давно уже выражает тревогу по поводу заполонивших Ригу «чужаков» из «третьего мира» и обвиняет власти в неспособности выставить барьер.

Иван Шилов ИА Регнум

Происходящее выглядит иронично: латышские националисты, сосредоточив все усилия на «дерусификации» Латвии, проглядели куда более серьёзную угрозу.

Зашкаливающий расизм

До недавней поры представителей других рас в Латвии было мало. Поэтому ничто не отвлекало местных националистов от борьбы с русским языком и культурой. Однако в течение последних двадцати лет в стране стали регистрировать ненавистнические выходки, направленные и на других.

В 2005 году нацисты напали на темнокожего жителя Латвии. В том же году группа скинхедов с криками «Латвия — белая страна!» нанесла телесные повреждения афроамериканцу — сотруднику посольства США. Также в 2005-м в Риге было зарегистрировано нападение на гражданина Египта.

В 2006-м в Риге избили гражданина Руанды, оскорбили и швырнули бутылку в темнокожую гражданку Бразилии. Также с 2005 по 2008 г. в Латвии зафиксированы множественные нападения на цыган с нанесением тяжких телесных повреждений. В 2010 году — осквернение 89 могил на Новом еврейском кладбище Риги.

И это речь идёт только о тех случаях, которые полиция квалифицировала именно как преступные деяния на почве расовой ненависти. Зачастую же нападения на людей другого цвета кожи расценивались лишь как хулиганство.

В 2013 году на портале Delfi вышла статья с красноречивым названием «Гражданин США пожаловался на сильный расизм в Латвии». В материале приводилось свидетельство американца, сетовавшего на зашкаливающий уровень расизма, — по его словам, нигде в США, Европе и Африке такого он не встречал.

Наплыв в Латвию жителей «третьего мира» начался в последние годы. В большинстве случаев приезжие не собираются оставаться, рассматривая республику как трамплин перед прыжком в страны Западной Европы. Некоторая часть выходцев из Азии и Африки пытается пробраться в Латвию нелегально, однако на границе с Белоруссией их встречают латвийские пограничники и учиняют расправу — уже имели место многочисленные случаи жестоких избиений и даже убийств.

Но большинство мигрантов используют лазейки в законодательстве.

В радикальной партии «Национальное объединение» бьют тревогу. Там утверждают, что большинство лиц, въезжающих в страну по студенческим визам, на самом деле не собираются учиться, а с самого начала идут работать в кебабные (которых внезапно в Риге стало очень много) или устраиваются разносчиками пищи.

К слову, в Латвии сейчас официально зарегистрированы 7500 курьеров онлайн-доставки еды. Как минимум половина из них — граждане стран, не входящих в Евросоюз.

Сами приезжие студенты объясняют, что вынуждены сочетать учебу с работой. По состоянию на 1 июля 2025 года выданными Латвией действующими видами на жительство обладали 3484 учащихся индийца, из них 2020 — студенты последнего курса магистерской или докторской программы. И в свободное от учёбы время они действительно подрабатывают курьерами, таксистами или в кебабных.

Но на националистов эти оправдания не действуют. Радикалы уже сейчас заявляют, что мигранты составляют следующую после русских по значимости угрозу идеалу «латышской Латвии».

Уличные расправы

Не дожидаясь, пока «слабое правительство наведет порядок», националисты «наводят» его сами — как умеют.

Два года назад некий латыш, так и оставшийся непойманным, зверски избил и изувечил 41-летнего гражданина Индии Хилала Муршинганаката, владевшего заведением общепита в Риге. Позже полиция задержала семерых скинхедов, систематически избивавших приезжих из Азии, которые подрабатывали курьерами.

А недавно в эфире «Латвийского телевидения» выступил выходец из Индии Кутхукат Рафаэль Деваси Джерин, рассказавший, что стал избегать прогулок по центру Риги. Какой-то нетрезвый рижанин средь бела дня попытался отнять у него сумку. Когда это не удалось, мужчина несколько раз ударил индийца по лицу.

Не стоит думать, что расизм — удел лишь низших слоев населения. Недавно депутат сейма от «Национального объединения», бывший министр экономики Янис Витенбергс возмутился тем, что сборная Латвии по крикету практически полностью состоит из выходцев из Индии. Случайно узнав, что команда заняла третье место на чемпионате мира, Витенбергс потребовал призвать к ответу тех, кто разрешил этим спортсменам надеть форму с латвийской символикой.

В свою очередь депутат горсобрания Риги Лиана Ланга, печально известная как главный идеолог «дерусификации» (ее называют «латвийской Ириной Фарион»), в последнее время начала бороться с надписями не только на русском, но и на хинди.

Однако, невзирая на неприязнь латышей к иммигрантам, число последних быстро растет.

Недавно по местному сектору соцсетей широко разошелся ролик, в котором толпа темнокожих в центре Риги шумно отмечает Новый год. Видео, снятое рижским депутатом Рудольфом Бреманисом, вызвало у его соотечественников ужас.

Также их раздражают хинди и прочие азиатские языки, теперь постоянно звучащие в столице. «Мы еще не избавились от доминирования русского языка в общественном пространстве, а уже востребовано знание хинди и английского. Для кого эта страна?» — возмущалась «национальная патриотка» Даце Линдберг, комментируя объявление, опубликованное на сайте Государственного агентства занятости: предприятие ищет веломеханика, среди требований — знание хинди и английского.

Под этим постом разгорелась оживленная дискуссия. Латыши пишут, что происходит «очередная оккупация».

Некоторые видели похожие вакансии и для носителей китайского языка. Другие усмотрели в объявлении «глумление над латышским народом»: дескать, латыши не умеют ремонтировать велосипеды и общаться с покупателями, для этого нужны индийцы.

Ну и, как водится в этой среде, участники дискуссии быстро пришли к выводу, что во всем виноваты… русские: «Десятилетия терпимости к русскому языку привели к ситуации, когда с таким же спокойствием вводятся другие иностранные языки! Если бы использование русского вовремя было ограничено, это продемонстрировало бы позицию, что латыши не собираются увлекаться иностранными языками!» — написал один из комментаторов.

Точка невозврата

На исходе прошлого года в латвийском парламенте была создана специальная комиссия, которой поручили изучать проблемы иммиграции.

Инициаторы идеи указывают, что с 2015 года число граждан «третьих стран» (не членов ЕС), которые находятся в Латвии с временными или постоянными видами на жительство, значительно выросло: теперь их насчитывается более 105 000 человек.

Кроме того, в стране находятся лица, использующие визы и проездные документы, выданные другими государствами Евросоюза. Для страны, численность населения которой, по официальным данным, с 1991 года упала с 2,6 млн до 1,8 млн человек (а по неофициальным — до 1,5–1,6 млн), такое число приезжих действительно огромно.

Во время парламентских дебатов звучали алармистские мнения: «В условиях, когда рождаемость в Латвии продолжает снижаться и в 2024 году родился всего 12 571 ребёнок, это может привести к необратимым последствиям — к замещению латышского народа приезжими из других регионов мира», — заявил на исходе прошлого года депутат Янис Домбрава.

В особенности националистов раздражает тот факт, что до июня текущего года стране необходимо внедрить требования «Пакта ЕС о миграции и убежище». Он предусматривает три варианта: либо принять около 100 мигрантов из других стран ЕС, либо внести финансовый взнос в размере 20 000 евро за каждого непринятого беженца, либо оказать техническую и финансовую помощь другим государствам в приеме мигрантов.

Ранее Рига отказалась от первых двух вариантов. В правительстве настаивали, что «Латвия находится в особой ситуации, поскольку сама сталкивается с усиленным давлением нелегальной миграции на восточной границе». В связи с этим глава МВД Рихард Козловскис попросил сделать для нее исключение. Однако Брюссель решил иначе.

Самое же обидное для латышей заключается в том, что освобождение от необходимости соблюдать пакт получили соседние Польша и Эстония.

Конечно, сто лишних мигрантов — это немного по сравнению с тем, что Латвия уже приняла. Однако националистов пугает, что угроза исходит от Евросоюза, который наверняка вскоре захочет навязать стране новые и еще большие партии мигрантов.

На прошедшем 29 января митинге присутствовали свыше 60 человек, в том числе вышеупомянутая Лиана Ланга.

Целью было «выразить четкое и резкое осуждение бездействия государственных чиновников, включая министра внутренних дел, которое привело к решению, неблагоприятному для Латвии в сфере миграционной политики».

Присутствовавшие держали в руках плакаты с надписями: «Халатность сегодня — угроза завтра», «Безопасностью нельзя торговать в Брюсселе», «Латвия — не свалка европейских ошибок», «Министр внутренних дел, ты провалился», «Безопасность моих дочерей важнее кебаба».

Некоторые, невзирая на мороз, пришли с обнаженными торсами, на которые красной краской была нанесена надпись: «Латвию — латышам».

Однако этих борцов за «чистоту нации» впереди ждет еще много разочарований. Вымирающая страна не может не принимать мигрантов, о чем откровенно говорят местные работодатели. Так что «латышская Латвия» обречена на исчезновение.