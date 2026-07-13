В июле на улицах столицы Латвии появились «гражданские патрули», занявшиеся, по словам их участников, «защитой рижан от агрессивных мигрантов». Многие восприняли эту инициативу с одобрением, но по оценке специалистов она ведет к росту напряжения и способна спровоцировать крупное побоище, массовые общественные беспорядки.

Иван Шилов ИА Регнум

Радикальные латышские националисты, которые организовали эти патрули, заинтересованы в подобном развитии событий. Русский язык уже практически полностью запрещен, и местным нацистам нужна новая тема, на эксплуатации которой предстоящей осенью они могут триумфально избраться в парламент. «Миграционная опасность» для этого более чем подходит.

Напали не на ту женщину

В последние годы в Латвии, измученной демографическим кризисом, резко выросло количество мигрантов с Глобального Юга. Они прибывают сюда разными путями: кто-то — выправив удостоверение студента латвийского вуза (зачастую — фиктивное), кто-то — в качестве гастарбайтера, кто-то — нелегальным мигрантом.

Рижане жалуются, что теперь на улицах заметно прибавилось смуглых лиц. Рано или поздно это должно было привести к какому-либо громкому инциденту — и он случился. Поздно вечером 27 июня двое мигрантов на улице недалеко от здания Латвийского университета пристали к местной женщине.

Жертвой оказалась 40-летняя Гинта Вилцане. На следующий день потерпевшая опубликовала в своём аккаунте в соцсети пост: «Вчера, к сожалению, мне самой пришлось столкнуться в центре Риги с ''любезностью'' мигрантов. Когда один уже начал распускать руки, второй был готов вытащить свои гениталии. Я боролась, пока не подбежал какой-то мужчина на помощь. Я всегда была против мигрантов! Да, смело называйте меня расисткой!»

История могла бы остаться рядовым, мало кем замеченным происшествием, если бы не одно обстоятельство. Вилцане состоит в рядах партии «Национальное объединение», входящей в парламенте в правящую коалицию и имеющую четырех министров в правительстве.

От неё она дважды неудачно баллотировалась: в 2020 году — в столичное горсобрание и в 2022 году — в сейм Латвии. Вилцане — юрист, судья, работает в третейском суде Риги. И она же — представительница могущественной касты администраторов процессов неплатёжеспособности. Получить право заниматься разруливанием дел обанкротившихся предприятий в Латвии очень трудно.

При этом людей, имеющих такое право, давно обвиняют в том, что они строят мутные схемы и заинтересованы в банкротствах, поскольку на них наживаются. Ещё в 2014 году бывший министр юстиции Янис Борданс говорил, что с помощью недобросовестных администраторов реализуются схемы, через которые из экономики страны ежегодно выкачиваются миллионы.

«Администраторы неплатёжеспособности настолько влиятельны, что могут управлять многими процессами у нас в стране», — сообщал Борданс. Если верить экс-министру, в своё время он получил предупреждение от спецслужб: администраторов неплатёжеспособности не трогать, расследованием их деятельности не заниматься. Борданс этому предупреждению не внял, за что и поплатился постом в правительстве.

Администраторов процессов неплатёжеспособности «крышует» «Национальное объединение», самая радикально националистическая из правящих партий, их не без оснований называют неонацистами. Все русофобские инициативы последних лет, воплощенные в Латвии, — ликвидация русских школ и детских садов, снос памятников советским солдатам, полное изгнание русского языка из публичного пространства и т.д. — исходили от нее.

Поговаривают, что у партии есть огромная «черная касса», которую они наполняют благодаря администраторам неплатёжеспособности. Этот союз нацистов и жуликов функционирует уже многие годы.

Так что Вилцане — человек в «Нацобъединении» далеко не последний. Ее аккаунт в соцсети даёт полное представление о мировоззрении: русофобия и исламофобия, радикальный национализм и расизм.

Учитывая степень ее влияния, неудивительна скорость, с которой историю нападения на Вилцане целенаправленно раскручивали: сначала ее пост набирал просмотры в националистических кругах, потом его стали активно цитировать правые блогеры и аккаунты «Национального объединения», а затем — и все крупные местные масс-медиа.

Тема вышла в топ новостей дня и приобрела общегосударственную актуальность. Закончилось тем, что вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс и глава МВД Янис Домбрава (оба — сопартийцы Вилцане) выразили свое негодование и пообещали навести порядок в миграционной сфере.

Националисты в патрулях

Одновременно с публикацией Гинта позвонила в полицию. Там отреагировали на удивление оперативно: выехали к потерпевшей, сняли показания, приняли заявление и уже 29 июня возбудили уголовное дело.

Обычных латвийцев такая скорость изумила — местные правоохранительные органы, страдающие от жуткого кадрового кризиса, как правило, реагируют на жалобы граждан очень медленно.

Судя по всему, полицейских подстегнул их начальник Домбрава. Поднявшаяся в националистической среде волна возмущения не утихала, крики «Сколько это можно терпеть?!» звучали всё громче. А 7 июля в соцсетях появилось сообщение от активиста. Он сообщил, что с группой товарищей организовал патрулирование в районе Латвийского университета — там, где произошло нападение на Вилцане.

На инициативу откликнулись представители праворадикальной «Организации айзсаргов» (айзсаргами называлось созданное в Латвии в 1919 году военизированное формирование, члены которого в 1941-м массово пошли на службу к гитлеровцам).

Глава этой организации Гатис Ульманис сообщил, что они также провели патрулирование в центре города у памятника Свободы. Более того, по его словам, эти действия были согласованы с рижской муниципальной полицией.

«Почему полиция вообще дала такое разрешение? У них что, были проблемы с ситуацией на улицах? Они не справлялись с толпами смуглолицых хулиганов?» — вопрошает Андрей Пагор, сопредседатель оппозиционной партии «Русский союз Латвии».

Участники патрулей сообщают об огромной общественной поддержке — рижане подходят, благодарят и просят навестить и их районы. «Уже через два дня завели уголовное дело, а ещё через неделю на улицах города появляются добровольные патрули — и всё это аккурат перед выборами. Случайность? Или в Латвии разыгрывают спектакль, чтобы напугать электорат мигрантами?» — ставит новые вопросы Пагор.

Также он задается вопросом: разве нападение на Вилцане — это первый такой инцидент? «Гарантированно нет: поведение темпераментных южных ''гостей'' широко известно. Так почему именно этот был так растиражирован? Ответ прост: её принадлежность к определённой партии», — подчеркивает Пагор. По его мнению, если бы истории с атакой мигрантов на Гинту не было, националистам стоило бы ее придумать. При этом Пагор как бывший работник полиции находит показания Вилцане нечёткими и требующими проверки.

Уже можно представить, как ситуация будет развиваться дальше. В какой-то момент «гражданские патрули» столкнутся с агрессивными мигрантами. Потребовать у них предъявить документы они не смогут — для этого нужен соответствующий статус. В полиции уже подчеркнули, что «патрульные» не наделены полномочиями осуществлять действия, относящиеся к компетенции правоохранительных органов. Зато молодые здоровые латышские парни-националисты вполне способны поколотить гостей с юга, а те предсказуемо отреагируют.

Новая «угроза» под выборы

В октябре в Латвии состоятся очередные парламентские выборы. «Национальное объединение» идет на них с традиционным лозунгом о «русской опасности» и зарабатывает очки в глазах своего электората всевозможными запретами на использование русского языка.

Однако русский язык и так уже запрещен фактически везде. Отсюда появление гротескных идей вроде предложения запретить ставить надгробия с русскоязычными надписями. Но далеко на этом не уедешь.

И вот тут-то очень вовремя подвернулась тема мигрантов. А если в Риге произойдут какие-то общественные беспорядки с участием приезжих, то для Домбравы, Ратниекса и иже с ними это даже лучше — на подавлении беспорядков они возьмут абсолютное большинство голосов.

При этом нельзя сказать, что проблема беженцев от начала и до конца вымышлена.

В поселке Муцениеки в окрестностях Риги находится центр временного размещения беженцев, попросивших в Латвии убежища. Латвийские силовики порой расправляются с теми, кто пытается нелегально перейти границу, жестокими методами — дело доходит до убийств. И всё-таки центр в Муцениеках переполнен.

Жители жалуются, что не ощущают себя в безопасности. Незнакомые мужчины пристают к местным женщинам и девушкам и показывают им непристойные жесты. Приезжие проявляли нездоровый интерес и к детям.

Недавно Муцениеки посетил Домбрава. Увиденное в центре для беженцев его разозлило. Мигранты без какого-либо контроля разгуливают по территории с ножами в руках, мусорят, открыто насмехаясь над латвийскими законами.

На прошлой неделе в центр дважды приезжал спецназ. «Центры для просителей убежища переполнены гражданами Сомали, Судана, Бангладеш, Шри-Ланки и других экзотических стран, которых содержат на деньги наших налогоплательщиков. <…> Они даже не пытаются скрывать, что незаконно пересекли внешнюю границу Латвии», — пожаловался глава МВД.

Домбрава обвинил руководство центра в Муцениеках в том, что оно не контролирует происходящее в учреждении. В ответ руководитель центра Анжелика Аллика, хоть и признала, что учреждение переполнено (сейчас там живут 483 соискателя убежища при максимальной вместимости 450 человек) обвинила Домбраву в том, что он впустую раздувает страсти. По ее словам, мигранты ходят с ножами не для того, чтобы драться или кого-то грабить, а для приготовления еды.

Однако Домбрава не успокоился и добился отзыва законопроекта об увеличении суточных выплат и расходов на питание для просителей убежища примерно с 90 до 150 евро в месяц. Этот шаг большинство латвийских избирателей встретили с восторгом, что прибавило голосов в копилку «Национального объединения».