Голосование на федеральных и региональных выборах в сентябре «требует от всех участников этого процесса, и прежде всего от людей, которые организуют эти выборы, мужества и ответственного отношения к формированию власти», — подчеркнул президент Владимир Путин на состоявшейся 5 августа в Кремле встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Александр Казаков/РИА Новости

«От легитимности этой власти зависит единство нашего общества», — указал глава государства.

Главной темой беседы Путина с руководителем ЦИК стало обеспечение безопасности в единый день голосования (ЕДГ) 18-20 сентября и защита легитимности результатов выборов.

«Конечно, основное отличие этой кампании от аналогичной кампании 2021 года по выборам депутатов Государственной думы — это то, что мы решаем сложнейшую задачу. Мы проводим выборы в экстремальной ситуации, поскольку, я бы так сказала, от киевской банды детоубийц сейчас можно ожидать всё что угодно», — подчеркнула Памфилова.

Учитывая то, что украинский режим и его западные покровители приложат все усилия, чтобы сорвать голосование, предпринимаются беспрецедентные меры безопасности, на что указала глава Центризбиркома.

Вопрос защиты избирательного процесса — на особом контроле президента. Глава государства следит за тем, как идет координация властей и силовых структур. О том, как идет эта работа, рассказала Памфилова: «У нас проведены тренировки вместе с МЧС, МВД, другими нашими силовыми ведомствами, назначены члены комиссии, которые отвечают (за безопасность) при экстремальных ситуациях».

Подготовлены резервные помещения и альтернативные источники питания,

При всех беспрецедентных мерах безопасности власть гарантирует свободу избирательного процесса. Такую задачу поставил президент, об этом на встрече в Кремле говорила и руководитель ЦИК: «Мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости, прозрачности».

Владимир Путин категорически исключил саму возможность переноса или отмены голосования. Ранее, в ноябре 2025-го президент России оценил «демократию» на Украин, где побоялись проводить выборы главы государства. Об этом уклонении как о проявлении слабости Путин говорил и на встрече 5 августа:

«Элла Александровна, те, кто хочет проходить через демократические процедуры формирования власти, те делают это, несмотря ни на какие угрозы. Те, кто не хочет, всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать».

ЕДГ-2026, в том числе избрание депутатов Госдумы, состоится в намеченный срок. Голосование на выборах в нижнюю палату будет трехдневным, граждане выберут 450 депутатов VIII созыва: 225 — по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам. В бюллетенях будут имена кандидатов от 11 партий. По итогам жеребьевки, состоявшейся 5 августа, первое место в избирательном бюллетене заняла «Единая Россия».

Ранее президент называл предстоящие выборы в Государственную думу важнейшим внутриполитическим событием страны. Путин напомнил: в 2026 году участие в выборах депутатов Госдумы впервые примут жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

На встрече с Эллой Памфиловой глава государства уделил существенное внимание участию в выборах людей с опытом участия в СВО. Глава ЦИК подробно рассказала о том, сколько таких кандидатов привлекла каждая из партий, допущенных к выборам.

В федеральных списках зарегистрированы 110 ветеранов. Наибольшее число фронтовиков выдвинула «Единая Россия» — 52 человека. Далее идут партия «Родина» (12), ЛДПР (11), «Справедливая Россия» (11), КПРФ (9), «Пенсионеры» (7), «Коммунисты России» (3), «Зеленые» (3) и «Новые люди» (2 кандидата).

«Хорошее представительство участников специальной военной операции, и мы, конечно, им уделяем особое внимание», — отметила Памфилова.

При этом из ее слов следует: две партии — «Яблоко» и «Партия прямой демократии» — не включили в свои списки ни одного участника спецоперации. Таким образом, эти политические силы продемонстрировали свою отстраненность от защитников России. Решения, которые приняли партии, избиратели оценят 18–20 сентября.

Опрос ВЦИОМ, проведенный в партнерстве с Российским обществом «Знание» в конце 2025-го, выявил: большинство россиян считают бойцов на передовой главными героями года.

Учитывая отношение общества к ветеранам и участникам СВО, вполне ожидаемо, что граждане выскажут доверие кандидатам из числа ветеранов.

Президент и руководитель Центризбиркома затронули и результаты жеребьевки мест партий в избирательном бюллетене. Первое место вытянул девятикратный чемпион мира Александр Карелин, которого выдвинула «Единая Россия». «Он чемпион, он привык быть первым», — пошутил Путин.

При этом глава государства не давал политических оценок результатам жеребьевки и не высказывался в поддержку какой-либо партии. Для «Единой России» позиция под первым номером в бюллетене станет новым опытом. В предыдущие кампании этот жребий выпадал другим политическим силам, но это не мешало партии занимать лидирующие позиции по итогам голосования.

Встреча подтвердила, что подготовка к ЕДГ-2026 развивается в особой ситуации, но в плановом режиме — выборы всех уровней пройдут в тех условиях, которые ранее обозначил президент: «Важно, чтобы они прошли в строгом соответствии с законом, отразили подлинную, суверенную волю народа России, чтобы было исключено любое внешнее вмешательство в предвыборную кампанию».