2025 год, объявленный Годом защитников Отечества, был отмечен яркими проявлениями мужества, самоотверженности и преданности Родине. Успехи на фронте достигнуты благодаря не только новейшему оснащению армии и возрастающему стратегическому мастерству, но и личным подвигам солдат и офицеров на передовой.

Иван Шилов ИА Регнум

Одним из самых дерзких и инновационных эпизодов СВО в 2025 году стала операция «Поток», проведенная в марте в Курской области. Бойцы из различных подразделений, включая добровольцев и элитные формирования, проникли в тыл украинских войск через трубу магистрального газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», откуда был откачан газ.

Они преодолели около 15 километров в экстремальных условиях: дефицит воздуха, сырость, темнота и остатки метана создавали серьезный риск для здоровья. Несмотря на это, операция завершилась успешно, способствовав освобождению города Суджи, всего курского приграничья и созданию там зоны безопасности.

Интервью с участниками операции раскрывают многочисленные истории героизма. Так, боец с позывным Мимино, отец четверых сыновей (один из которых к тому времени уже погиб на фронте), рассказал в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой, как полз по трубе, теряя сознание от нехватки кислорода: «Все смерти боятся. Но не пойдешь — не узнаешь».

Он таскал оружие и взрывчатку, встречая друзей в темноте, и подбадривал себя защитой младшего сына: «Я должен закончить эту войну, чтобы младший не шел воевать».

Боец с позывным Трак, бывший шофер-тракторист, отметил, что самым тяжелым было всё: «Воздуха было настолько мало, что зажигалка не зажигалась».

Боец с позывным Ветер описал, как они сверлили вентиляционные отверстия на вражеской территории, создавая «предбанники» для отдыха. Участники СВО, добровольцы, решившиеся на такую рискованную операцию, подчеркивали важность боевого товарищества: «Мы все делаем одно дело. Как Минин и Пожарский».

Особую роль в операции сыграла духовная поддержка бойцов. Священник иерей Алексей Скрипкин, участвовавший в «Потоке» в составе эвакуационной группы, прошел по трубе с сыном. Он благословлял бойцов, проводил исповеди и помогал раненым, не беря в руки оружия: «Те, кого я благословил, вернулись живыми».

Отец Алексей видел в этом испытании «тренажёр по доверию к Богу», подчеркивая смирение и отсутствие ненависти к противнику. «Это наши братья, которые немножко заблудились», приводила слова фронтового батюшки «Российская газета».

Участники операции «Поток» были удостоены многочисленных наград. Так, 12 бойцов из Бурятии, из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, Александра Невского с мечами, Мужества, медалями «За отвагу» и медалью Луки Крымского.

Кроме того, сама бригада в целом была удостоена высоких коллективных наград — ордена Суворова и ордена Жукова — за мужество и самоотверженность. Торжественная церемония прикрепления этих орденов к полотнищу Георгиевского знамени соединения состоялась в Улан-Удэ под руководством временно исполняющего обязанности командующего ВДВ генерал-майора Сергея Чубарыкина.

Однако в операции были задействованы бойцы множества подразделений. Подчёркивая это, Верховный главнокомандующий Владимир Путин отметил: «Это оценка всего воинского коллектива… Благодарю бойцов за мужество, героизм и самоотверженность».

Позже в различных городах России, включая прифронтовой Курск, открывались выставки и арт-объекты, посвящённые подвигу солдат операции «Поток», где представлялись фото, артефакты и истории, иллюстрирующие их подвиг.

Герои весенне-летней кампании

Весенне-летняя кампания 2025 года (март–август) стала периодом решительных действий, где героизм бойцов проявлялся как в отражении вражеских атак, так и в спасении товарищей. Подвиг каждого бойца был отмечен государством.

Как отметил начальник Генштаба Валерий Герасимов, за время весенне-летней кампании 2025 года за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, государственные награды получили 120,9 тыс. военнослужащих, из которых свыше 101 тыс. — солдаты и сержанты.

Приведём один, но показательный пример подвига. Военная медсестра Людмила Болилая в январе 2025 года под огнем вытащила раненых, заслонив одного собой и получив осколочные ранения.

Людмила родом из подмосковного Ступина, до прихода на военную службу посвятила 15 лет работе фельдшером скорой помощи. Её профессиональный опыт в гражданской медицине подготовил к вызовам фронта, где дефицит квалифицированных медиков особенно ощутим.

Весной 2023 года Болилая добровольно обратилась в военкомат, подписала контракт и отправилась в зону СВО. В начале этого года она служила ефрейтором в мотострелковом подразделении, сочетая обязанности медсестры с риском прямого участия в боевых действиях.

22 мая 2025 года в Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин лично вручил ей «Золотую Звезду» Героя России — это сделало её первой женщиной, удостоенной такой чести за участие в СВО. На церемонии, где также награждались космонавты и другие герои, Путин отметил:

«Традиция чествовать выдающихся граждан — это свидетельство общественного признания вашего таланта, трудовых, творческих свершений. Гордость и благодарность вызывают и ратные подвиги во имя свободы, независимости и будущего России».

Герои осенне-зимней кампании

Осенне-зимняя кампания 2025 года, итоги которой подводятся прямо сейчас, стала по-настоящему победоносной. Она подарила стране многочисленные примеры отваги и самоотверженности. Несмотря на сложные погодные условия, наши бойцы продолжали наступление и достигли рекордных темпов продвижения.

Среди героев — младший лейтенант Константин Асламин, который при штурме опорного пункта ВСУ подавил пулеметный огонь, уничтожив пулеметчика и двоих боевиков точными выстрелами, позволив группе выполнить задачу без потерь.

Примечательно, что Асламин принимает участие в боевых действиях с самого начала СВО: он прошёл через тяжёлые бои на херсонском направлении, где 24 февраля 2022 года вместе с личным составом водружал российский флаг — символический акт, подчеркивающий начало СВО.

Другой герой — Александр с позывным Старый, 50-летний штурмовик, отец десяти детей (потерял сына летом 2025 года). Вынес раненого сослуживца под огнем в ЛНР у Макеевки несмотря на то, что получил ранение головы от дрона «Баба-яга».

С товарищем на плечах боец проделал 16-километровый марш под постоянными атаками. По пути их обстреливали, Александр прятал раненого в лесу или накрывал собой. «Пили воду из луж, ели ящериц, которых я ловил и чистил ножом», — рассказывает он.

Последние километры Александр уже не мог идти — он полз с раненым на спине, преодолевая боль и усталость. Достигнув позиций своих, он обеспечил эвакуацию товарища, который выжил благодаря его отчаянному упорству.

Символическим итогом осенне-зимней кампании можно считать День Героев Отечества, который прошёл 9 декабря. В Кремле президент Путин вручил «Золотые Звезды» более чем двум сотням участников СВО.

В их числе сержант Виталий Кондратов, участник 250 штурмов. В ходе недавней операции по освобождению Северска, при наступлении в районе посёлка Северск Малый сержант Кондратов был ранен, но продолжал бой. Звезду Героя из рук Верховного главнокомандующего получил капитан Сергей Терзиян, оператор дронов, уничтоживший множество техники и опорных пунктов ВСУ.

Среди награждённых — подполковник Павел Ендовицкий, на чьём счету отражение нападения ВСУ на Белгородскую область и бои у села Варачино в буферной зоне Сумской области.

Майор Евгений Саввин и его бойцы отличились во время взятия «опорников» ВСУ у Левадного в Запорожской области, когда шла борьба за продвижение линии фронта на считанные километры. Полковник Денис Бухановский получил высшую награду за участие в освобождении Курской области и за уничтожение вторгшегося противника у села Демидовка Белгородской области.

Примечательно, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне общественное мнение в России продемонстрировало устойчивый патриотический настрой, где героизм ассоциируется прежде всего с защитой страны и самопожертвованием.

Опрос ВЦИОМ, проведенный в партнерстве с Российским обществом «Знание», выявил, что 52% россиян считают военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и других горячих точках, главными героями года. За ними следуют врачи и медицинские работники, а также сотрудники МЧС — работа которых, как и у военных, связана с подвигом и самопожертвованием.

Героизм бойцов не только укрепил позиции России, но и стал символом несгибаемой воли всего народа. Именно подвиги русского солдата закладывают основу для прочного мира после победы.