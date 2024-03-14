Материалы с тегом «Центризбирком РФ»
Досрочно на выборах президента РФ проголосовали более 2,3 млн человек
Досрочно на выборах президента России к настоящему времени проголосовали уже более 2,3 млн человек, заявила 14 марта председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в эфире канала «Россия-24». «На сей момент уже более 2 млн 300 тыс. проголосовавших досрочно, такого у нас никогда не было, но это...
14 марта 2024
В ЦИК разделили ключи шифрования для электронного голосования
В информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России разделили ключи для расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ. Их соберут 17 марта после 21:15 мск, когда завершится выдача онлайн-бюллетеней в Калининградской области...
14 марта 2024
Памфилова предупредила о готовящихся провокациях на выборах президента
На предстоящих президентских выборах в России могут быть провокации на избирательных участках, заявила 14 марта председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. «Релоканты и те, кто там давно осел, они там декларируют, что они любят страну, но на самом деле активно сейчас...
14 марта 2024
Памфилова заявила о нарушениях прав российских избирателей за рубежом
Российских граждан в западных странах ограничивают в их избирательных правах, в целом наблюдается беспрецедентное нарушение их прав. Об этом председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила 14 марта в ходе доклада о готовности к голосованию на выборах президента. По её словам, выборы впервые...
14 марта 2024
Памфилова сообщила об угрозах в адрес членов избиркомов
Члены избирательных комитетов России испытывают постоянное давление извне, а также получают массу угроз в свой адрес. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова во время выступления с докладом о готовности к голосованию на выборах президента. По её...
14 марта 2024
Памфилова заявила о подготовке участков и бюллетеней к выборам президента
Более 113,5 млн избирательных бюллетеней изготовлены к президентским выборам в России, все они уже распределены по регионам. Об этом председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила 14 марта в ходе доклада о готовности к голосованию. «Изготовлено всего благодаря нашему решению 113 миллионов 574...
14 марта 2024
За пределами России будут работать 295 участков для голосования
Около 300 участков для голосования будут работать за пределами страны в период проведения выборов президента России. Об этом член Центризбиркома Павел Андреев сообщил 11 марта на заседании комиссии. «За пределами территории Российской Федерации образовано 295 избирательных участков в 144...
11 марта 2024
Более 1,4 млн человек проголосовали досрочно на выборах президента России
Более 1,4 млн избирателей проголосовали досрочно на выборах президента России. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила 11 марта на заседании комиссии. Она отметила, что по состоянию на 10:00 мск 11 марта в 39 субъектах РФ досрочно проголосовали 1 419 396 избирателей. На избирательных...
11 марта 2024
Памфилова: после выборов наступит самый успешный этап развития России
После президентских выборов в России в марте текущего года наступит успешный исторический этап укрепления и расцвета России. Об этом 6 марта в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание», который проходит в рамках Всемирного фестиваля...
новость часа
6 марта 2024
Более 3,75 млн россиян подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента
На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России заявки подали более 3 750 000 человек. Об этом 6 марта заявил заместитель председателя Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев. Он подчеркнул, что ещё более 2 650 000 избирателей подали заявления для голосования на...
6 марта 2024
Россияне смогут проголосовать на выборах досрочно на 74 участках за рубежом
Количество избирательных участков для досрочного голосования на выборах президента России за рубежом увеличат с 67 до 74, заявил 6 марта журналистам член Центризбиркома Павел Андреев. Он сообщил, что в связи с обращениями от дипломатических ведомств планируют расширить проведение досрочного...
6 марта 2024
На выборах президента досрочно проголосовали 740 тыс. человек в 32 регионах
Начиная с 25 февраля на выборах президента России досрочно проголосовали около 740 тыс. человек. Об этом 6 марта на заседании ЦИК сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. «По состоянию на 10:00 6 марта 2024 года в 32 субъектах Российской Федерации досрочно проголосовало почти...
6 марта 2024
Граждане России смогут проголосовать на выборах досрочно в 45 странах мира
Проголосовать досрочно на выборах президента России можно будет на 67 избирательных участках в 45 странах мира, рассказал 28 февраля член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Андреев. Досрочное голосование за рубежом начнётся 1 марта. «Всего организация досрочного голосования планируется...
28 февраля 2024
Памфилова заявила о деградации избирательных процессов на Западе
Монополия Запада привела не только к деградации электоральных процессов в западных странах, но и к неспособности вести дискуссии, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова 22 февраля в лектории Российского общества «Знание» на выставке-форуме «Россия». «У них [на Западе] деградируют не только...
22 февраля 2024
Верховный суд отклонил жалобу Надеждина на отказ в регистрации на выборах
Верховный суд России отклонил иск Бориса Надеждина, который оспаривал решение ЦИК отказать ему в регистрации в качестве кандидата на выборах президента. Решение суд огласил на заседании 21 февраля. «В удовлетворении искового заявления Надеждина об оспаривании решения Центральной избирательной...
21 февраля 2024
Памфилова назвала число заявок на онлайн-голосование на выборах
Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России подали более 2,36 млн россиян, ещё 874 тыс. подали заявки через сервис «Мобильный избиратель» для голосования по месту нахождения. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии...
16 февраля 2024
Более 2 млн человек подали заявки на участие в ДЭГ на президентских выборах
Заявки на участие в электронном голосовании на предстоящих президентских выборах подали порядка 2 млн 175 тыс. человек. По место нахождения голосовать собираются 740 тыс. избирателей, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. «На сей момент у нас уже подано 2 млн...
14 февраля 2024
ЦИК России завершил регистрацию кандидатов на президентских выборах
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации завершила этап регистрации кандидатов на выборах президента. За пост президента страны поборются Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков. Этап выдвижения для участия в выборах у партийных кандидатов проходил в...
11 февраля 2024
Глава ЦИК: в президентской гонке в России участвуют четыре кандидата
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о полной ясности того, что итого в избирательном бюллетене будут четыре кандидата на должность президента России. «Сегодня заканчивается определённый цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том...
8 февраля 2024
Надеждин об отказе в регистрации: претензий к ЦИК не имею
Политик Борис Надеждин, которому Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации кандидатом на пост президента России, заявил, что решение ожидаемое и претензий к Центризбиркому он не имеет, однако есть вопросы к самой процедуре сбора подписей. 8 февраля ЦИК отказала Надеждину в...
8 февраля 2024