Материалы с тегом «Элла Памфилова»
Досрочно на выборах президента РФ проголосовали более 2,3 млн человек
Досрочно на выборах президента России к настоящему времени проголосовали уже более 2,3 млн человек, заявила 14 марта председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в эфире канала «Россия-24». «На сей момент уже более 2 млн 300 тыс. проголосовавших досрочно, такого у нас никогда не было, но это...
14 марта 2024
Памфилова предупредила о готовящихся провокациях на выборах президента
На предстоящих президентских выборах в России могут быть провокации на избирательных участках, заявила 14 марта председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. «Релоканты и те, кто там давно осел, они там декларируют, что они любят страну, но на самом деле активно сейчас...
14 марта 2024
Памфилова назвала число запросов, поступивших через цифровые сервисы ЦИК
Цифровыми сервисами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) во время избирательной кампании воспользовались более четырёх миллионов человек, сообщила 14 марта председатель ЦИК Элла Памфилова. «Что касается цифровых сервисов на сайте ЦИК — хочу сказать, что уже в рамках этой кампании поступило...
14 марта 2024
Памфилова заявила о нарушениях прав российских избирателей за рубежом
Российских граждан в западных странах ограничивают в их избирательных правах, в целом наблюдается беспрецедентное нарушение их прав. Об этом председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила 14 марта в ходе доклада о готовности к голосованию на выборах президента. По её словам, выборы впервые...
14 марта 2024
Памфилова сообщила об угрозах в адрес членов избиркомов
Члены избирательных комитетов России испытывают постоянное давление извне, а также получают массу угроз в свой адрес. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова во время выступления с докладом о готовности к голосованию на выборах президента. По её...
14 марта 2024
Памфилова заявила о подготовке участков и бюллетеней к выборам президента
Более 113,5 млн избирательных бюллетеней изготовлены к президентским выборам в России, все они уже распределены по регионам. Об этом председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила 14 марта в ходе доклада о готовности к голосованию. «Изготовлено всего благодаря нашему решению 113 миллионов 574...
14 марта 2024
Более 1,4 млн человек проголосовали досрочно на выборах президента России
Более 1,4 млн избирателей проголосовали досрочно на выборах президента России. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила 11 марта на заседании комиссии. Она отметила, что по состоянию на 10:00 мск 11 марта в 39 субъектах РФ досрочно проголосовали 1 419 396 избирателей. На избирательных...
11 марта 2024
Памфилова назвала выборы президента важнейшим политическим событием
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова во время участия в просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание» на Всемирном фестивале молодёжи назвала выборы президента важнейшим политическим событием новейшей истории страны. Памфилова рассказала о...
6 марта 2024
Памфилова: после выборов наступит самый успешный этап развития России
После президентских выборов в России в марте текущего года наступит успешный исторический этап укрепления и расцвета России. Об этом 6 марта в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание», который проходит в рамках Всемирного фестиваля...
новость часа
6 марта 2024
Памфилова заявила о деградации избирательных процессов на Западе
Монополия Запада привела не только к деградации электоральных процессов в западных странах, но и к неспособности вести дискуссии, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова 22 февраля в лектории Российского общества «Знание» на выставке-форуме «Россия». «У них [на Западе] деградируют не только...
22 февраля 2024
Более 2,7 млн россиян подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента
На сегодняшний день заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России подали уже 2,75 млн россиян. Об этом 21 февраля рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания органа. «На сегодняшнее утро нашими гражданами...
21 февраля 2024
Памфилова назвала число заявок на онлайн-голосование на выборах
Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России подали более 2,36 млн россиян, ещё 874 тыс. подали заявки через сервис «Мобильный избиратель» для голосования по месту нахождения. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии...
16 февраля 2024
Более 2 млн человек подали заявки на участие в ДЭГ на президентских выборах
Заявки на участие в электронном голосовании на предстоящих президентских выборах подали порядка 2 млн 175 тыс. человек. По место нахождения голосовать собираются 740 тыс. избирателей, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. «На сей момент у нас уже подано 2 млн...
14 февраля 2024
Заявки на участие в ДЭГ на выборах президента подали 1,58 млн россиян
Заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России подали 1,58 млн россиян, по месту нахождения — 495 тысяч, сообщила 9 февраля глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «Число поданных заявлений на дистанционное электронное голосование уже превысило 2 млн, то есть 2...
9 февраля 2024
Глава ЦИК: в президентской гонке в России участвуют четыре кандидата
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о полной ясности того, что итого в избирательном бюллетене будут четыре кандидата на должность президента России. «Сегодня заканчивается определённый цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том...
8 февраля 2024
Члены избиркомов начали получать лживые сообщения от имени Памфиловой
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова 8 февраля сообщила, что в преддверии выборов нарастает поток тех, кто хочет помешать избирательному процессу, идёт массовая рассылка лживых сообщений от её имени. «Разного рода рассылают послания от моего имени, берут в интернете мои фотографии, пишут...
8 февраля 2024
Россияне подали 1,4 млн заявок на дистанционное голосование на выборах
Заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России уже подали 1,4 млн человек, по месту нахождения — 430 тысяч, сообщила 8 февраля глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. «У нас подано 1 млн 880 тысяч заявлений, 1 млн 450 тысяч из них — на дистанционное...
8 февраля 2024
ЦИК перенёс заседание о регистрации кандидатов в президенты
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) перенесла с 7 на 8 февраля заседание по рассмотрению вопросов о регистрации всех выдвинутых кандидатов на должность президента России, сообщила 6 февраля глава ЦИК Элла Памфилова. «Проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не...
6 февраля 2024
Лавров заявил о риске провокаций против дипломатов на выборах президента
Вопросам безопасности дипломатов в свете проведения голосования на выборах президента России за рубежом уделили приоритетное внимание. Об этом 5 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. «Мы уделяем повышенное внимание...
5 февраля 2024
ЦИК к 7 февраля может принять решение по всем оставшимся кандидатам
Решение по всем оставшимся выдвинутым кандидатам в президенты России может быть принято к 7 февраля. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила 2 февраля в ходе заседания. «Вполне возможно, что 7 числа мы можем завершить этот этап избирательной кампании»...
2 февраля 2024