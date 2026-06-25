В Финляндии стремительно растут расходы на пособия нуждающимся и безработным. Страна вышла на первое место в ЕС по безработице, что во многом обусловлено ее разрывом с Россией.

ИА Регнум

Другим симптомом бедствия стал беспрецедентный рост числа людей, настолько обнищавших, что у них отняли жилье из-за постоянных неуплат за ЖКУ. Содержание дома или квартиры в Финляндии становится всё более дорогостоящим.

Невыполненные обещания

По итогам минувшей весны уровень безработицы в Финляндии — 10,5% — по-прежнему остается самым высоким в Евросоюзе. На втором месте в списке находится Испания с 10,3%, на третьем — Швеция с 9,2%. Средний уровень безработицы в странах ЕС весной составил 6%.

По словам главного экономиста финской Центральной торговой палаты Юкки Аппелквиста, «главной причиной высокой безработицы является длительный период слабой экономической конъюнктуры».

Местные экономисты, стремясь утешить население, уже давно предрекают «оживление и рост», однако они всё не наступают. Аппелквист оправдывается: мол, перспективы страны в последнее время вновь омрачились из-за ситуации на Ближнем Востоке, приведшей, в частности, к росту цен на горючее и электричество.

В марте, когда потребительские цены на бензин выросли на 8%, дизельное топливо стало дороже на 16%, биодизель — на 6%, а цены на легкое печное топливо поднялись на 42%.

Цены на электроэнергию наиболее ощутимо выросли в феврале, когда ее стоимость для бытовых потребителей увеличилась на 14–25%, а для корпоративных — на 24–27%. За год дизельное топливо в Финляндии стало дороже на 36%, бензин марки АИ-95 — на 16,3%, бензин АИ-98 — на 15,4%.

На уровень цен повлияло закрытие в стране из-за санкций автозаправочных станций российской компании Teboil, с уходом которой финские сети АЗС потеряли мощного конкурента. «Рост в Финляндии может оказаться настолько медленным, что этого не хватит для существенного изменения ситуации с безработицей», — разводит руками Аппелквист.

А тем временем суды заполонили тысячи дел о банкротстве местных фирм. Только в 2025 году было рассмотрено почти 4,4 тыс. заявлений о банкротстве — почти на 1 тыс. больше, чем годом ранее. Как сообщает Статистическое управление Финляндии, в 2,3 тыс. подобных дел речь шла о неплатежеспособности должников.

Кроме того, суды рассмотрели более шестисот заявок на корпоративную реструктуризацию — под этим в Финляндии подразумевается судебная процедура, нацеленная на спасение потенциально жизнеспособной компании, испытывающей серьезные финансовые трудности. Но план погашения задолженности, когда компания продолжает работу под контролем суда и назначенного администратора, был утвержден только в 134 случаях.

В статистику завершенных дел о банкротстве за 2025 год включены те из них, что были начаты ранее. Это означает, что многие заявления о банкротстве или реструктуризации компаний, поданные в 2025-м, появятся в статистике только за будущие годы. Количество банкротств в Финляндии растет пятый год подряд.

Судя по статистике начала 2026 года, ежедневно в стране разоряется в среднем десять компаний. Многие обанкротившиеся фирмы вели деятельность в юго-восточных регионах страны, наиболее пострадавших от разрыва связей с Россией и закрытия границы.

Правительство под руководством премьер-министра Петтери Орпо, пришедшее три года назад, пообещало, что до конца срока своих полномочий создаст в стране более ста тысяч новых рабочих мест. Однако сейчас приходится констатировать фиаско.

Парламент запросил у министерства финансов оценку влияния действий, которые правительство предприняло в области занятости и адаптации на 2027–2030 гг. Эксперты минфина подсчитали, что в результате мер по увеличению занятости число работающих в 2030 году в общей сложности может быть примерно на 18 000 больше, чем сейчас.

В качестве причины медленного развития минфин называет слабый спрос, вызванный низким экономическим ростом. «Реформы рынка труда нацелены не на ту категорию людей, у которых реально есть возможность трудоустроиться», — говорится в документе минфина.

Воровство и жизнь на пособиях

Финское государственное ведомство социального обеспечения (Kela) опубликовало данные за прошлый год: в 2025-м в Суоми выплатили 17,5 млрд евро различных пособий. По прогнозам же на текущий год соответствующая статья расходов вырастет до 18,1 млрд евро. В частности, предполагается, что в этом году на выплаты финским безработным потребуется 2,4 млрд евро, что на 322 млн больше, чем в 2025-м.

Прогнозируется также рост расходов на выплаты студентам, базовые пособия по обеспечению прожиточного минимума, а также на медицинское страхование и реабилитационные услуги. Сократятся расходы только на жилищные субсидии. Kela ожидает, что их будет выплачено на 178 млн евро меньше, чем в прошлом году, но они всё равно превзойдут 1 млрд евро.

Базовое пособие по обеспечению прожиточного минимума в Финляндии получают порядка 250 тыс. домохозяйств. Рост числа получателей объясняли ситуацией с украинскими мигрантами, которых переводят в систему соцобеспечения страны.

Увеличение выплат связано также и с нестабильной, мягко говоря, ситуацией, сложившейся на рынке труда. В 2025 году размер базового пособия составлял в Финляндии 593,55 евро в месяц. Но с 1 февраля 2026 года вступили в силу новые правила, позволяющие его снижать в том случае, если получатель не подает заявки на другие виды поддержки, имеет сбережения или не регистрируется как соискатель работы.

Иностранцам с финским ВНЖ уменьшить пособие могут из-за невыполнения условий плана интеграции. Глава минфина, лидер коалиционной партии «Истинные финны» Риикка Пурра неоднократно критиковала систему соцвыплат: по ее мнению, пособия слишком заманчивы для мигрантов из-за низких зарплат во многих секторах.

Поэтому в начале текущего месяца правительство предложило сократить пособия по безработице для иностранцев, проживающих в Финляндии менее трех лет, примерно на 10%. Им планируют выплачивать 33,64 евро в день — в среднем около 723 в месяц вместо нынешних 800.

Многие бедные финны пускаются во все тяжкие. В окружном суде Хельсинки жалуются, что их буквально завалило делами о мелких кражах. Это крупнейший суд Финляндии, в который обычно попадают самые масштабные и сложные уголовные дела. Их рассмотрение приходится на месяцы откладывать из-за перегруженности.

Председатель суда Сирпа Паккала отметила, что если в 2022 году поступило 4,1 тыс. дел о воровстве с незначительным ущербом, то в 2025-м — 6,6 тыс. По ее словам, судьи вынуждены тратить большую часть времени на дела из разряда кражи бутылки воды за 50 евроцентов или растворимого кофе за 1,29 евро.

Раньше дела по таким преступлениям прекращались в силу их незначительности, но год назад столичная полиция изменила практику и теперь расследует каждый случай. В окружном суде дела о мелких кражах рассматривает отдел ускоренного производства, куда уже перевели судей и секретарей из других отделов (тоже загруженных), но и этого не хватило.

С начала текущего месяца рассмотрение таких дел в финских судах упростилось. В силу вступила новая норма. В ее рамках дело можно рассмотреть заочно, в письменной форме.

Максимальное наказание при такой процедуре выросло с девяти месяцев до года лишения свободы. В окружном суде предупреждают, что нововведение не облегчит ситуацию, так как дел о кражах меньше не станет.

Должники расстаются с недвижимостью

В апреле этого года финская служба судебных приставов сообщила, что выставила на реализацию рекордное количество недвижимости, конфискованной у ипотечных должников.

На данный момент ведомство реализует 13 тыс. объектов. Это больше, чем за всю историю службы. Объемы конфискованного жилья ежегодно растут (в прошлом году их было 12 тыс.), большая часть — квартиры.

Только в Восточной Финляндии было выставлено на торги около 2,5 тыс. объектов недвижимости и долей в жилом фонде, каждый третий стоил дешевле 10 тыс. евро. Это неудивительно — восточные регионы страны, раньше жившие за счет российского туризма, сейчас превратились в зону экономического бедствия с нищающим населением.

Количество должников, в отношении которых ведется процедура взыскания задолженности по ипотеке, достигло нового рекорда: их уже больше 608 тысяч. Более 90% — частные лица. Приставы жалуются, что нагрузка кратно возросла, а на реализацию конфискованного жилья тратится всё больше ресурсов.

Давно прошло время, когда считалось, что в безнадежные должники могут попасть только заведомые маргиналы, люди, скатившиеся на социальное дно. В их рядах теперь сплошь и рядом оказываются и те финны, которые буквально вчера считались респектабельными членами общества.

В апреле в правительстве заявили, что тарифы на воду являются слишком низкими и не покрывают реальных расходов на содержание и модернизацию водопроводных сетей.

Министр сельского и лесного хозяйства Реэтта Куронен предупредила, что плата за воду «неизбежно должна вырасти». Из-за изношенности инфраструктуры и накопившихся долгов по ремонту сетей потребность в их финансировании вдвое превышает текущий бюджет.

В среднем владелец частного дома площадью 150 квадратных метров платит 8,98 евро за кубометр. В агломерации Хельсинки тариф составляет 6,57 евро за кубометр. Анонсированное же значительное повышение платы за воду означает дополнительный рост ежегодных расходов на сотни евро.

Рост тарифов на воду станет очень болезненным для финнов. До 15% домохозяйств и без того не могут покрыть затраты на электроэнергию. Но власти не желают признавать это явление, хотя оно и затрагивает до 300 тыс. семей в стране.

Сотрудник Университета Аалто Сини Нумминен отметила, что вдали от городов ситуация усугубляется, в сельской местности тарифы могут быть в разы выше. Исследование показало, что значительная часть домохозяйств отапливает свои дома электричеством или мазутом. Для снижения затрат многие семьи вынуждены жить в неотапливаемых помещениях.

В Суоми электроэнергия на протяжении десятилетий была очень дешевой. Поэтому скачки цен воспринимаются очень болезненно. Но эксперты отмечают, что те времена ушли безвозвратно.