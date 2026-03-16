В Эстонии на протяжении последних пяти лет растет количество краж. Они превратились в настоящую эпидемию и национальное бедствие. Воров можно разделить на две категории — большинство тащат чужое добро по мелочи и от нищеты.

ИА Регнум

Но одновременно в стране сложилась целая отрасль подпольной экономики, основанная на массовых кражах из супермаркетов. И занимаются этим воры-профессионалы, у которых есть налаженные каналы сбыта. Они собирают целые команды, держащие торговые сети в постоянном напряжении.

Воруют всё

В последние годы в Эстонии растут статистические показатели абсолютно по всем видам воровства. В 2025 году ущерб только от квартирных краж официально превысил 800 000 евро.

Впрочем, в полиции признают, что реальная сумма может быть и выше, так как не все обворованные подают заявления — пострадавшие видят, что стражи порядка буквально по макушку завалены делами подобного рода и понимают, что шанс вернуть пропажу крайне невелик.

Преступники становятся всё быстрее и изобретательнее — и потому часто остаются безнаказанными.

Сергей Жунаев, сотрудник фирмы, предлагающей услуги охраны и продажи систем безопасности, рассказал в эфире национального телевидения, что кражи происходят как в новостройках, так и в старом жилом фонде — даже в тех квартирах, где, по мнению владельцев, брать нечего.

«По статистике треть краж происходит, когда кто-то из жильцов находится дома. Ночью, когда люди спят, проникают воры и крадут вещи», — добавил Жунаев. Профессиональным ворам требуется всего пять-десять минут.

«Замки с каждым годом совершенствуются, но и преступники становятся изобретательнее. Этому способствует интернет», — пояснил специалист.

По словам Жунаева, в связи со сложной экономической ситуацией злоумышленники крадут абсолютно всё мало-мальски ценное — даже старую бытовую технику и одежду. Очень часто воры наведываются не только в квартиры, но и в разного рода вспомогательные помещения: сараи, гаражи, подсобки.

Видеокамеры и системы сигнализации зачастую оказываются бесполезны. Даже если человек, находясь на работе, узнал, что дома у него творится неладное, и позвонил в полицию, стражи порядка прибывают слишком поздно. А найти похитителей потом очень трудно — особенно эстонской полиции, страдающей от недостатка кадров.

Крадут и транспортные средства, причем не только автомобили. Например, в университетском городе Тарту увеличивается количество угонов велосипедов — за последние три года оно выросло более чем в два раза.

В 2022 году, по данным издания Tartu Postimees, таких случаев было 177, а за десять месяцев 2025-го — уже около 450. По словам сотрудника местной полиции Тайво Росса, одна из причин — тот факт, что на велосипеды есть устойчивый спрос на местном рынке.

«Если жители Эстонии готовы покупать велосипеды, не зная их истории, то их будут воровать и дальше. Велосипед угнать очень легко», — сообщил полицейский.

Студентка Тартуского университета Хелери Хунт рассказала в телеэфире, что подала заявление в полицию о пропаже велосипеда. Там ей откровенно сообщили, что большинство ограбленных больше своих средств передвижения не увидят.

Руководитель проектов отдела городского хозяйства Тартуской управы Яанус Тамм поведал, что муниципалитет рассматривал возможность строительства в жилых районах большего числа закрытых парковок — но все уперлось в нехватку средств.

Поэтому хозяева велосипедов, отлучаясь куда-то, вынуждены оставлять их на улице. А рядом часто оказывается воришка с кусачками…

Бригады магазинных воров

Быстрее всего растет число краж в магазинах. За прошлый год в маленькой Эстонии официально зафиксировали более 7000 магазинных краж — однако это лишь верхушка айсберга.

Владелец магазина сам решает, обращаться ли в полицию. Часто магазины не преследуют мелких воришек по закону, так как судебные издержки могут превысить сумму ущерба.

Крупные торговые сети заранее закладывают в свою бизнес-модель определенный процент потерь от небольших краж. Поэтому, по оценке экспертов, количество краж из магазинов на самом деле может быть как минимум вдвое большим, чем указано в официальной статистике.

Убытки исчисляются миллионами евро. Портрет магазинного преступника в последнее время изменился, стал более размытым.

«Вор может оказаться молодым, старым, мужчиной, женщиной, подростком, ребенком. Люди не чувствуют стыда и думают, что решают свою проблему воровством», — сказал эксперт Рейко Тяэкер.

Основной проблемой действующих в Эстонии торговых сетей стали не мелкие воришки, а профессиональные преступники, которые часто действуют сплоченными командами.

Воруют они в основном алкоголь, красную рыбу и икру в вакуумной упаковке, сыры, колбасы, дорогие консервы, кофе и шоколад, одежду или электроинструменты и прочую бытовую технику — всё, что легко продать.

«Большую головную боль нам доставляют те, кто набирает тележку и выбегает из магазина», — жалуется руководитель внутреннего контроля торговой сети Катрин Кууск.

По ее словам, группировки специально комплектуют целые бригады, совершающие набеги на супермаркеты. Они «действуют быстро и нацелены на конкретные товары, поскольку получают указания». «Один такой вор уносит товаров на сумму от двухсот до пятисот евро», — свидетельствует Кууск.

Разумеется, магазины пытаются обороняться: они усложняют системы технического надзора, нанимают дополнительных работников. Всё больше товаров, разложенных на магазинных полках, оснащаются защитными элементами. Вводятся датчики, незаметные для клиентов. Однако риски преступников не останавливают.

Представитель Департамента полиции и погранохраны Андрес Алланди говорит, что воры прекрасно разбираются во введенной в стране системе наказаний и заранее понимают, что им грозит в случае поимки.

Важна стоимость украденного. Если цена не превышает двухсот евро, деяние квалифицируется как административный проступок и влечет денежный штраф. Кража на большую сумму автоматически становится уголовным преступлением, за которым может последовать либо денежное взыскание (зависит от дохода осужденного), либо лишение свободы на срок до трех лет.

Имеет значение, является ли кража разовой. Если человек пойман трижды, это может быть квалифицировано как систематическое хищение. Можно угодить в тюрьму на срок до пяти лет.

Если вор младше восемнадцати лет и не имеет самостоятельного дохода, денежный штраф ему, как правило, не назначается. Вместо этого применяются воспитательные меры воздействия, а ущерб могут обязать возместить родителей.

В Финляндии тоже крадут

Эстонцы всегда смотрели снизу вверх на Финляндию — они мечтают догнать финнов по уровню жизни и экономического развития.

Массы эстонцев едут в Суоми в качестве гастарбайтеров. И в силу испытываемого ими по отношению к «старшим братьям» комплекса неполноценности многие с веселым оживлением восприняли показанное недавно по национальному телевидению интервью с их соотечественником Антто Террасом, на протяжении восемнадцати лет работавшим магазинным детективом в престижном универмаге Stockmann в Хельсинки.

За это время Террас задержал в универмаге более 10 000 человек. Свои впечатления он описал в книге «Stockmann Yard. Воспоминания магазинного детектива», по которой позже был поставлен спектакль.

«Люди просто хотели заполучить то, что им не принадлежит, поскольку они не могли себе позволить что-то действительно дорогое», — рассказывает Террас.

Особенно хорошо ему запомнился случай, когда вор оказался финским послом в одной из европейских стран — его поймали на краже духов.

Большинство воришек в Финляндии и тем более в Эстонии стали такими от бедности. Обе страны всё глубже погружаются в пучину кризиса. Экономика стран Балтийского региона столкнулась с серьезными трудностями из-за санкций ЕС против России, которые вызвали резкий рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания.

В конце 2025 года Эстония стала одним из лидеров среди стран Евросоюза по числу банкротств — более резкий рост их числа зафиксирован только на Кипре и в Румынии.

В результате, как отмечает оппозиционный депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин, «основные проблемы Эстонии сегодня — массовая бедность и вопиющее экономическое неравенство».

Как рассказал представитель охранной фирмы Элвис Карула, «профессионалы» составляют около 15% от общего числа задержанных воров. Большинство краж по-прежнему совершают так называемые «случайные нарушители» — люди разного возраста и невысокого достатка.

Это могут быть и подростки, и пенсионеры, и даже семьи с детьми. Чаще всего они берут недорогие товары для личного пользования — продукты питания или косметику. Правда, на них приходится сравнительно небольшая часть ущерба.

Если средняя стоимость мелкой кражи составляет около 30 евро, то у «профи» сумма чаще приближается к 100 евро и выше.

В любом случае воровство в Эстонии является проблемой социальной: одни воруют, чтобы было, что поесть, а другие — потому что не нашли более высокооплачиваемой работы.