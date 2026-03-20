Волна банкротств в Финляндии, которая приближается к рекордным уровням за последние десятилетия, накрыла местный торговый сектор. Предприятия закрываются одно за другим.

ИА Регнум

Бедствие не щадит никого — останавливаются предприятия в сферах туризма, деревообработки, образовательных услуг и других. А навалившийся на страну топливный кризис усугубляет ситуацию.

Устрашающие цифры

Нынешний кризис в Суоми спровоцировали два события: сначала паралич национальной экономики в период пандемии коронавируса, а потом и решение Хельсинки оборвать связи с Россией, являвшейся одним из крупнейших внешнеэкономических партнеров Финляндии.

Сейчас можно видеть промежуточные итоги этого близорукого решения. По данным Статистического управления страны, в феврале 2026 года заявления о банкротстве подали 379 компаний, что на 51 больше, чем за аналогичный период 2025-го. За год количество поданных заявлений составило 3961, что уже превышает показатели 2009-го (3300 банкротств), когда мир пребывал во власти жестокого экономического кризиса.

Финская ассоциация предпринимателей Suomen Yrittäjät отмечает, что, помимо строительного сектора, который переживает серьезнейшие трудности с 2023 года, всё больше случаев банкротства фиксируется и в сфере торговли.

За последние 12 месяцев в стране обанкротились порядка 600 организаций оптовой и розничной торговли.

В последний раз столь пугающие показатели в торговом секторе наблюдались в 2014 году. Руководитель отдела ассоциации по законодательным вопросам Тиина Тойвонен прогнозирует, что рост числа разорений продолжится как минимум до лета.

«В последние годы мы наблюдаем банкротства и крупных компаний. Но в количественном выражении больше всего финансовых трудностей испытывают малые предприниматели и компании в сфере торговли, строительства и других профессиональных услуг», — отметила эксперт.

В нынешнем году самым заметным стало банкротство владельца сетей магазинов мебели и товаров для дома Asko и Sotka — компании Indoor Group. Крах там объяснили «затянувшимся сложным финансовым положением».

Под угрозой закрытия оказались не только сети Asko и Sotka, насчитывавшие более 70 магазинов по всей стране, но и мебельная фабрика Insofa в Лахти — одна из старейших в Финляндии, основанная в 1918 году. В 50-х эта она была крупнейшей в Скандинавии и важным местным работодателем: в период расцвета на ней работали более тысячи человек. Insofa создала множество культовых продуктов, самым известным из которых является кресло-шар.

Банкротство мебельной сети Asko оставило десятки покупателей без оплаченных заказов. Речь идёт о дорогостоящей мебели ручной работы — от 1 тыс. евро и выше. Разгневанные клиенты рассказали изданию Helsingin Sanomat, что ожидали оплаченные заказы на рубеже января-февраля, но так ничего и не получили. Такими историями оказались полны многие финские СМИ.

Никто не застрахован

Ранее налоговые органы подали иск о банкротстве в отношении некогда очень крупного производителя мебели Sope. Мебельная компания Isku Group с конца 2024 года проходит процедуру корпоративной реструктуризации.

«Мебельная промышленность идёт рука об руку со строительством. Пока строительство не восстановится, не будет и развития в сфере производства мебели», — предупреждает глава финской ассоциации деревообрабатывающей промышленности Янне Лииас.

Спад на рынке Финляндии бьёт и по соседним странам.

В сентябре прошлого года пришел к краху эстонский производитель мебели с тридцатилетней историей — компания Fortem Grupp из города Йыхви, которая поставляла свою продукцию на финский рынок. А в конце февраля объявила о своем банкротстве финская фирма — производитель одежды Voglia, чьё швейное производство располагалось в Эстонии.

Сеть бутиков винтажной одежды Beyond Retro из Великобритании, вышедшая на рынок Финляндии в 2022 году, тоже не выдержала спада финской экономики. Компания Kusa Oy, управляющая магазинами сети в Хельсинки и Турку, 12 марта подала заявление о банкротстве. Бывший управляющий директор Марк Эллис заявил, что продажи в финских магазинах «были ужасными», так как местных жителей теперь больше интересует сектор подержанной одежды.

Шахтёрский посёлок Соданкюля в Лапландии останется без крупнейшего работодателя: шведская компания Boliden заморозила решение об инвестициях в размере около 1 млрд евро в принадлежащую ей медно-никелевую шахту Kevitsa и увольняет до 285 её рабочих.

В посёлке проживают 8 тыс. человек, жизнь большинства семей так или иначе связана с рудником. Глава местной администрации Яри Рантапелконен предупреждает: увольнения отразятся на экономике всего муниципалитета. Поступления одного только подоходного налога с Boliden в местный бюджет составляли до 1 млн евро в год.

Шведы оправдываются и объясняют свои действия реформой в горнодобывающей отрасли, в результате которой налог на добычу полезных ископаемых в Финляндии увеличивается в несколько раз.

Под угрозой банкротства оказалась и компания Finest Future, одним из владельцев которой является финский предприниматель Питер Вестербака, известный как создатель игры Angry Birds.

Компания, основанная в 2020 году, обучает приехавших в страну мигрантов финскому языку. Бизнес Finest Future подрубили правительственные поправки, введшие плату за обучение для иностранных граждан в старших классах средней школы и профессиональных училищах. Поставщики услуг в области образования больше не могут претендовать на государственные субсидии.

Погружается всё глубже в бездну и деревообрабатывающий сектор Финляндии, бедствия которого начались с того, что он лишился дешевого сырья из России и российского рынка сбыта.

Продолжает отправлять свои заводы в простой лесопромышленный концерн UPM — на сей раз пришла очередь целлюлозного завода в Пиетарсаари, который остановится на три недели в апреле. На неопределённый срок приостановит работу и завод Metsä Group в Йоутсено, в нескольких километрах от границы с Россией.

Теперь проблемы и с топливом

Сейчас на общую картину экономического кризиса в Суоми накладывается форс-мажорный фактор, спровоцированный агрессией США и Израиля в отношении Ирана — он вызвал топливный кризис. Наиболее резкий скачок произошел в ценах на дизельное топливо, которое всего за одну неделю подорожало почти на 10%.

«Последствия повышения цен на дизельное топливо станут катастрофическими для финских транспортных компаний», — заявили в финской Ассоциации транспорта и логистики (SKAL). Генеральный директор SKAL Ансси Куяла отметил: как страна с большими внутренними расстояниями, ориентированная на экспорт, Финляндия куда сильнее зависит от транспортного топлива, чем многие другие европейские страны, и более уязвима к колебаниям цен.

По его словам, если рост цен продолжится, транспортные компании будут ежегодно терять сотни миллионов евро: они потребляют порядка 100 млн литров дизтоплива в месяц. Подорожание литра на 50 центов означает для перевозчиков ежегодное увеличение расходов примерно на 600 млн евро.

Однако топливный кризис имеет негативные последствия не только для транспортников, но и для всей финской экономики. В особенности встревожены представители деревообрабатывающей отрасли — там подсчитали, что повышение цены на 30 центов означает дополнительные расходы в размере 30 тыс. евро в год для одного лесовоза.

В октябре прошлого года, когда в Финляндии из-за антироссийских санкций США закрывалась сеть заправок Teboil, в SKAL отмечали, что это создаст трудности с доступностью топлива примерно на 15% территории страны.

Цены на бензин и дизельное топливо на финских заправках достигли отметки 2 евро за литр ещё в начале марта, и жители Финляндии устремились в соседнюю Швецию: там цены тоже выросли, но все равно заправляться у шведов выгоднее, чем на родине.

Многие финны с ностальгией вспоминают времена, когда их правительство ещё не закрыло границу с Россией и они регулярно ездили в нашу страну, чтобы подзаправиться дешёвым российским топливом. Одна из жительниц города Йоэнсуу рассказала, что с 2008 года наведывалась в РФ за горючим по выходным, а иногда — даже после работы.

Из-за иррационального поведения правительства Финляндии такая возможность для её граждан теперь в прошлом.