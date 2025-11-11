Решение Дональда Трампа ввести санкции против российской компании «Лукойл» поставили на грань разорения несколько сотен финских бизнесменов. Они управляли автозаправками сети Teboil, владельцем которой был отечественный нефтяной гигант. И это не единственный свежий пример того, как антироссийские санкции бьют по бизнесу новоиспеченного члена НАТО.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, финский поставщик шипов для шин разорился из-за санкций, наложенных в отношении алюминия. Также жертвами экономической войны, развязанной Западом в отношении России, оказались и финские деревообработчики, да и в целом весь финский юго-восточный регион.

Владельцы АЗС в отчаянии

Основанная в 1934 году Teboil принадлежит российскому «Лукойлу» с 2005 года. Из-за американских санкций «Лукойлу» де-факто уже обрезали возможность пользоваться банковскими услугами в Финляндии — власти предупредили, что организации, осуществляющие банковские и финансовые операции с подсанкционными российскими компаниями, могут обрести себе на голову серьезные проблемы и сами угодить в санкционные списки.

До сих пор «Лукойл» сталкивался в Суоми с относительно небольшими неприятностями. Так, в августе 2022 года государственная закупочная компания Hansel потребовала от чиновников Финляндии перестать заправляться на АЗС Teboil.

Официальные закупки у компании финские власти прекратили с 9 октября 2022-го, расторгнув контракт.

Годом позже Teboil пришлось судиться с несколькими деловыми партнерами, также решившими досрочно разорвать сотрудничество. В 2024-м власти города Куопио решили не продлевать аренду земельного участка, на котором нефтебаза Teboil располагалась более полувека.

Но несмотря на всё это, компания продолжала работать на финском рынке — и достаточно успешно. Так продолжалось до самого последнего времени, когда американские санкции в отношении «Лукойла» нанесли Teboil сильный удар.

Однако нужно понимать, что большинством заправочных станций Teboil в Финляндии управляют независимые предприниматели. Всего АЗС этой сети в стране насчитывается более четырехсот, но лишь восемьдесят из них находится в прямом управлении самого «Лукойла».

Бизнесмены сотрудничают с компанией, либо предоставляя для АЗС собственные земельные участки, либо арендуя юридически принадлежащие Teboil заправки. И сейчас всем им стало очень плохо.

«Теперь многие бизнесмены теряют дело своей жизни без причины», — сетует Микко Райтинпяя, председатель правления Ассоциации предпринимателей Teboil. По его словам, из-за санкций в отношении «Лукойла» дистрибуция топлива и финансовые операции у его коллег практически остановились.

Так, предприниматель Тойста Никинен, владеющий АЗС в городе Йоэнсуу, заявил, что запасов топлива у него хватит на неделю. В аналогичной ситуации оказался бизнесмен из Варкауса Сеппо Халонен, а также другие их товарищи по несчастью.

На данный момент финские банки заморозили платёжные операции Teboil, объяснив это возникшей «неопределённостью». Замерли все транзакции, даже если оплата поступает за услуги автомойки или обед в кафе на заправке, не имеющие отношения к сотрудничеству с Teboil.

Более того, хозяева этих заправок получают от продаж топлива лишь незначительную долю, а основной заработок у них идет именно от кафе и магазинов.

Само собой, горючее на многие заправки этой сети тоже больше не поступает. В частности, решила приостановить свои поставки компания Neste. Впрочем, этот финский нефтепереработчик официально по сложившейся ситуации еще не высказывался. 27 октября компания заявила лишь, что «не комментирует действия отдельных клиентов или конкурентов».

В Neste однако отметили, что прекратили использование российской нефти в 2022 году, а также заверили сограждан в том, что в Финляндии топлива достаточно.

Покупатели переходят на наличные

Пострадавшие бизнесмены воззвали к Банку Финляндии и государственной службе финансового надзора: они просят провести всесторонний анализ ситуации и восстановить те платёжные операции, что не подпадают под санкции. По словам Райтинпяя, если это не будет сделано уже в ближайшие дни, то сеть АЗС может и вовсе прекратить своё существование.

Руководитель ассоциации предупреждает, что пребывающие в панике предприниматели обрывают ему телефон, умоляя сделать хоть что-нибудь. Между тем, с точки зрения Райтинпяя, ситуация небезнадёжна и можно найти компромиссный вариант, который позволит продолжить деятельность хоть в каком-то формате.

Страдают, к слову, не только сами заправщики: всего за несколько дней обострилась ситуация с поставками топлива в некоторые регионы страны. В ассоциации финских предпринимателей, работающих в сфере машиностроения в энергетическом, строительном и лесном секторах (Koneyrittäjät), констатируют: «Существуют серьёзные трудности с поставками мазута, используемого, в частности, для работы строительной техники».

Эти проблемы особенно заметны в восточной и северной Финляндии, где у Teboil действовала разветвлённая дистрибьюторская сеть.

Необходимость искать новых поставщиков увеличивает стоимость строительных контрактов, поскольку теперь закупка и транспортировка топлива занимает больше времени, чем обычно. В ежемесячном исчислении, как говорят эксперты, «рост расходов для индивидуального предпринимателя неподъёмен».

Между тем финский строительный бизнес и без того переживает спад.

Из-за ухудшения ситуации в отрасли Финляндию оставили уже порядка 40 тыс. строителей, многие из которых уехали на заработки в Швецию или Норвегию. И вот теперь по финским строителям бьют санкции против «Лукойла», которые задумывались для того, чтобы создать трудности российской экономике.

Люди пытаются как-то выкручиваться: клиенты некоторых автозаправочных станций Teboil на юге страны перешли на оплату услуг наличными. Многие предприниматели, арендующие заправки этой сети, обратились к своим клиентам с просьбой отказаться от цифровых расчетов и получили сотни комментариев, авторы которых соглашаются на предложение.

Журналисты телерадиокомпании Yle подготовили репортаж с одной из АЗС Teboil близ города Иматра. Оказалось, что там по-прежнему много клиентов. Несколько водителей, встретившихся репортёрам на заправке, отметили, что необходимость платить наличными нисколько их не беспокоит.

Есть, впрочем, и такие автозаправочные станции, которые уже объявили о своём предстоящем закрытии. Скажем, заправка в городе Кемиярви закроется 9 ноября, в Вуореале — 17 ноября. Ещё одна АЗС сети, расположенная в городе Лоймаа, намерена продавать горючее как минимум до середины ноября, но дальнейшая её судьба пока не вполне понятна.

Настоящим похоронным звоном прозвучали слова глава Финской ассоциации транспорта и логистики SKAL Ансси Куяла: по его словам, история Teboil может скоро завершиться. Так Куяла отреагировал на решение международного трейдера Gunvor отказаться от выкупа зарубежных активов «Лукойла».

Куяла отметил, что под санкции попал один из трёх крупнейших поставщиков топлива в стране. По его словам, финские предприниматели очень рассчитывали, что возможная сделка с Gunvor позволит Teboil продолжить работу.

Они надеялись, что, лишившись привязки к «Лукойлу», сеть возобновит получение топлива от других поставщиков, а запрет на транзакции будет отменен.

Однако все надежды разбились: минфин США заявил, что не выдаст Gunvor Group лицензию на приобретение активов «Лукойла», после чего трейдер вынужден был отозвать своё предложение.

Удар за ударом

Помимо санкций в сфере энергетики, больно бьют по финнам и другие ограничения.

Очередной их жертвой пала фирма Turvanasta из финского города Турку, являющаяся производителем шипов для автомобильных шин. Еще в сентябре численность ее персонала достигала 150 человек, однако от сотни из них к началу октября пришлось избавиться. А из оставшихся 50, отправленных в неоплачиваемый отпуск, 15 впоследствии были уволены.

Причина бедствий ещё недавно процветающей фирмы никакого секрета не составляет. В отличие от многих других западных кампаний, Turvanasta продолжала поставлять продукцию в Россию и после 2022 года — до тех пор, пока крест на ее восточном бизнесе не поставил введенный Евросоюзом запрет на поставки алюминиевых изделий.

А между тем еще совсем недавно всё шло совсем неплохо: ещё в 2023–2024 гг. экспорт алюминия из Финляндии в Россию даже удвоился, и во многом как раз благодаря продукции Turvanasta.

Эта фирма — отнюдь не единственная, кому в Финляндии приходится сокращать персонал.

Недавно шведско-финский лесопромышленный концерн Stora Enso тоже объявил об увольнениях работников на двух своих заводах в финском городе Иматра. Неприятности Stora Enso, как и прочих финских деревообработчиков, тоже связаны с разрывом привычных экономических отношений с Россией. В их случае роковую роль сыграло лишение доступа к дешевому российскому лесу.

Минувшей весной этот концерн уже проводил увольнения — и вот настала следующая их волна. На этот раз работы лишится 61 сотрудник, но и те, кого увольнения не затронули, чувствуют себя очень неспокойно.

Но проблема гораздо шире — кризис охватил всю юго-восточную Финляндию, еще недавно очень тесно экономически завязанную на Россию. Два крупнейших местных города Иматра и Лаппеэнранта погрузились в депрессию: нет больше ни российских туристов, ни российских покупателей самых разнообразных товаров, от недвижимости до безделушек, ни российских авиапассажиров.

Символом новой безрадостной эпохи стали тщетные попытки продать торговую деревню «Царь» (Zsar Outlet Village) в Виролахти, некогда специально выстроенную для обслуживания русских, приезжавших в «Финку» на шопинг. Деревня, расположенная в 500 метрах от пункта пропуска Ваалимаа на границе с Россией, сейчас стала никому не нужна.

В последние три года покупатели «Царя» находились не раз, но после тщательной оценки ситуации всякий раз отказывались от приобретения. Очередной желающий нашелся в ноябре, но не факт, что он и в самом деле приобретет заведомо убыточный актив — разве что за копейки купит опустевшие строения для сдачи в утиль.

Отчасти этот «Царь» символизирует нынешнюю судьбу всей юго-восточной Финляндии. Но никто не сможет обвинить в ее бедствиях русских — свои беды финны навлекли на себя сами.