В поисках денег на обслуживание государственного долга и на то, чтобы элементарно сводить концы с концами в условиях нарастающего кризиса экономики, минфин Финляндии хочет сократить государственные расходы в 2026 году почти на миллиард евро.

Иван Шилов ИА Регнум

Деньги финнам очень нужны. Количество банкротств в стране растет уже четвертый год подряд, и на этом фоне налоговые поступления в бюджет резко снизились.

Настоящий кризис

Финский министр финансов Риикка Пурра, член праворадикальной партии «Истинные финны» — личность скандальная. Два года назад её уличили в расистских взглядах, но тогда Пурра намертво вцепилась в свое кресло, и в отставку ее столкнуть не удалось.

А на днях её заявления вызвали яростное раздражение большинства населения: Пурра предупредила, что правительство уже этой осенью должно принять решение о сокращении расходов на сумму в миллиард евро. Правда, часть этих мер может вступить в силу не в следующем, а лишь в 2027 году — но то утешение для финнов небольшое.

Пурра признает, что миллиард — «очень большая сумма». Однако уверяет, что провести сокращения возможно: «Миллиард найдется, и это даже не так уж сложно».

Последовавшие друг за другом пандемия COVID-19 и разрыв с Россией привели к кризису в разных отраслях экономики — энергетике, туризме, строительстве, гражданской авиации, лесопереработке и так далее.

Сначала власти утешали население посулами о том, что страна быстро компенсирует потерю российского рынка, однако пока эти радужные ожидания не оправдываются.

Финский экспорт в США во втором квартале нынешнего года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%. Зато объем импорта из США в Суоми увеличился на 7%.

При этом, по словам сотрудницы государственного статистического центра Реетты Каринлуома, тарифные переговоры, начатые минувшей весной президентом США Дональдом Трампом, на торговлю между Финляндией и США существенно не повлияли. То есть финские товары американцам не нужны.

Ожидаемый результат: в Финляндии уже четвёртый год подряд растёт количество заявлений о банкротстве местных компаний.

В июле 2025-го было инициировано ещё 251 дело о банкротстве: это на 26 заявлений больше, чем в июле прошлого года.

За прошедший календарный год были инициированы процедуры банкротств в отношении 3789 компаний и организаций. Это на целых 500 пострадавших компаний больше, чем во время сильного финансового кризиса 2009 года.

Среди компаний, оказавшихся под угрозой банкротства в июле, наибольшую численность работников имеют организации в сфере транспорта и логистики.

Символично, что на днях в окружной суд Хельсинки подало заявление о банкротстве совместное предприятие железных дорог Финляндии и России Karelian Trains.

Оно было создано для обслуживания поездов «Аллегро» на маршруте Хельсинки — Петербург, но весной 2022-го односторонним решением финской стороны прекратило свою деятельность.

В ассоциации предпринимателей Финляндии Yrittäjät отметили, что сейчас банкротства главным образом настигают небольшие компании в сфере услуг.

Впрочем, по количеству организаций-банкротов по-прежнему лидирует сфера строительства.

Круговорот долгов

Суммарно в январе–марте этого года в Финляндии прекратили свою деятельность около 21,4 тыс. компаний. Правда, при этом статистика показывает, что и новых компаний регистрируется больше: на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тем не менее ассоциация Yrittäjät констатирует, что финансовое положение малых и средних предприятий Финляндии является самым слабым за всю историю исследований, которые проводятся в стране с весны 2022 года.

Столкнувшись с серьезным недобором в госбюджет, правительство стало сокращать расходы. В первую очередь это выражается в урезании социальной «подушки», что привело к многочисленным забастовкам, сотрясающим страну уже в течение трех лет.

Кроме того, подверглись увольнению многочисленные сотрудники госсектора — в частности, работники пенсионно-социального ведомства (Kela), ведомства соцздрава (THL) и ведомстве трудового здравоохранения (Työterveyslaitos).

Понятно, что подобная внутренняя политика плохо сказывается на уровне популярности нынешнего правительства. Однако все эти меры по, как это называется, «стабилизации экономики» позволили сэкономить 2,6 млрд евро.

В ходе январского опроса более половины финнов (53%) высказали мнение, что кабинет премьер-министра Петтери Орпо ввел неверные меры экономии. Лишь около трети (34%) поддерживают действия правительства, а 14% респондентов не высказали определенной позиции.

Особенно непопулярной мерой стало повышение налога на добавленную стоимость с 24% до 25,5%. Одновременно до аналогичного уровня поднялась и ставка налога на страховые взносы. На практике это привело к росту цен на ряд товаров, в том числе и на лекарства.

Зато государство благодаря повышению НДС получило дополнительные 300 млн евро в прошлом году и получит миллиард в текущем.

Однако сейчас оказывается, что произведенных сокращений недостаточно и «резать косты» предстоит и далее. Глава минфина сообщила, что возможности для дальнейшего повышения налогов нет: население и так обнищало. Поэтому «корректировка» будет производиться за счет дальнейших сокращений.

Пурра утверждает, что власти больше не станут трогать сферу соцзащиты, медицинские услуги и пенсии. Но заявляет она это лишь потому, что пенсионная реформа и так уже проведена, а налогообложение пенсионеров ужесточено.

Однако даже такое обещание вскоре опровергла коллега Пурры по правительству — министр социального обеспечения Санни Гран-Лаасонен («Национальная коалиция»). Она обратилась в пенсионно-социальное ведомство с просьбой подготовить предложения по дальнейшим сокращениям социальной защиты.

По словам Гран-Лаасонен, «задолженность Финляндии растет тревожными темпами», поэтому «дополнительные меры экономии необходимы уже при нынешнем сроке работы правительства».

Правительственные переговоры по составлению проекта бюджета на 2026 год пройдут 1–2 сентября. Сам бюджет составляет около 76 миллиардов евро в год. Для того чтобы не свалиться в совсем уж дикий его дефицит (он и так огромный), в этом году финское государство берет в долг сумму в 13,2 млрд евро.

По правилам ЕС общий объем долга не должен превышать 60% ВВП, но на практике Еврокомиссия смотрит на это правило сквозь пальцы. Госдолг Финляндии уже превышает 80% ВВП, что примерно соответствует среднему показателю среди стран ЕС.

Но получить в долг — это только первый шаг, дальше его еще нужно обслуживать. И поэтому финнам приходится набирать всё новые и новые долги, сильнее затягивая пояса.

На днях Риикка Пурра сообщила что, по скорректированным расчетам, сократить придется чуть меньше миллиарда — примерно 900 миллионов евро. Звучит приятно, но, как ни крути, девятьсот миллионов — это тоже огромная сумма, причем очень похожая на тот же самый миллиард.

Государству предстоит радикально сократить расходы на интеграцию иммигрантов, помощь развивающимся странам, финансирование общественных организаций и субсидии бизнесу. Также планируется упразднить государственное управление образования и прекратить приём беженцев по квотам ООН.

Но всё равно дефицит госбюджета в 2026-м составит 9,9 млрд евро. То есть именно столько предстоит снова взять в долг. И потом выплачивать проценты, опять занимая на это новые деньги и поддерживая бесконечный круговорот финских долгов.

22% безработных

Правительство примет проект бюджета на следующий год в ходе сентябрьских переговоров, но окончательное слово останется за парламентом, где его могут и раскритиковать. Однако уже даже некоторые министры начали это делать.

Так, министр образования Андерс Адлеркройц (Шведская народная партия) и министр труда Матиас Марттинен («Национальная коалиция») сочли действия Пурры «необычными», а предлагаемый ею список сокращений — «отражающим позицию одной партии».

Оппозиционные политические силы тоже высказали недовольство. В частности, заместитель председателя Социал-демократической партии Финляндии Насима Размияр полагает, что предлагаемые сокращения «отражают систему ценностей правительства», и не считает меры разумными.

А председатель «Зеленых» София Вирта знатно пнула как Риикку Пурру, так и Санни Гран-Лаасонен:

«Министр от «Национальной коалиции» спрашивает у главы Kela, у кого на этот раз сокращать — у самых больных, самых бедных или безработных? В то же время ее партнёр по правительству от «Истинных финнов» хочет отбирать у детей: как в Финляндии, так и в остальном мире».

В любом случае бюджетные сокращения никак не поспособствуют решению социальных проблем страны. А они всё растут: финская экономика уже несколько лет подряд теряет рабочие места.

В целом уровень безработицы в Суоми в период с апреля по июнь 2025 года составил 10,2% — 297 000 нетрудоустроенных граждан.

Таковых оказалось на 27 000 человек больше, чем в аналогичный период прошлого года. И в то время, как безработица выросла, число занятых снизилось: в апреле–июне их насчитали на 14 000 меньше, чем в тот же период прошлого года.

При этом более половины (57%) безработных в Финляндии подпадают под определение структурной безработицы. То есть их занятость невозможна только за счёт экономического роста и открытия новых вакансий, поскольку связана с отсутствием у людей достаточной квалификации.

Попросту говоря, они ничего не умеют и как работники никому не нужны.

В финском аналитическом центре деловой жизни Eva указывают на то, что в Суоми углубляется именно структурная безработица — и особенно страдает от этого молодежь.

В настоящее без работы сидят 22% трудоспособного финского населения — по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на целых 7%.

«Если к отсутствию опыта работы добавляется ещё и отсутствие образования, а также длительная безработица, то вероятность трудоустройства молодого человека снижается до семи процентов», — отмечают в Eva.

Однако на широкомасштабную программу переобучения молодежи востребованным профессиям у правительства денег нет.