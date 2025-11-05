Москва известила Хельсинки о том, что выходит из российско-финского соглашения, касающегося энергетического использования участка реки Вуокса. Отныне российская сторона не будет поставлять финнам компенсационную энергию, справедливо аргументируя это тем, что с 4 апреля 2022 года Финляндия сама отказалась от электричества из России.

Иван Шилов ИА Регнум

Для финского города Иматра лишение компенсационной энергии из нашей страны стало лишь одной из многих бед, вызванных неадекватной политикой Хельсинки.

Жест доброй воли

Впадающая в Ладожское озеро Вуокса входит в число самых значительных рек Ленинградской области. По сути, это целая озёрно-речная система, включающая в себя множество озёр и проток, находящихся как в России, так и в Финляндии. Основное русло этой системы длиною в 156 км является самой крупной рекой Карельского перешейка.

Суммарно на Вуоксе расположены четыре гидроэлектростанции. Две из них находятся на территории Финляндии близ города Иматра, две в России — Светогорская и Лесогорская ГЭС.

В начале 1960-х, когда отношения между СССР и Финляндией были дружественными и безоблачными, было подписано соглашение о пограничных водных системах СССР и Финляндии. Советский Союз обязался ежегодно компенсировать Финляндии потери электроэнергии, возникавшие из-за регулирования стока на Светогорской ГЭС, расположенной на нашей стороне.

В подписанном по этому случаю соглашении указывалось, что перекрытие бьефа Светогорской ГЭС приводит к потере мощности Иматранской ГЭС в 19,9 тыс. МВт·ч в год. Когда строили советскую ГЭС, то уровень воды в водохранилище подняли. Из-за этого у построенной ранее финской ГЭС упала выработка: разницу в выработке Москва и обязалась с июля 1972 года компенсировать электричеством.

Соответственно, объём компенсации составлял около 20 тысяч мегаватт-часов в год, которые в качестве жеста доброй воли сперва СССР, а после его распада Российская Федерация бесплатно поставляли финской госкомпании Imatran Voima.

Однако весной 2022-го финны решили примкнуть к западной антироссийской коалиции и начать экономическую войну с Россией. Одним из последствий этого решения стало то, что с 4 апреля 2022 года Финляндия прекратила отбор электроэнергии.

2 ноября Россия со своей стороны юридически прекратила действие статей 3 и 4 указанного соглашения, ссылаясь на фактическое его неисполнение Финляндией. В целом выход России из него стал еще одной констатацией факта полного прекращения сотрудничества двух стран в сфере энергетики.

Наиболее болезненным для финнов стала в этом плане гибель проекта строительства АЭС «Ханхикиви-1», которую взялся строить «Росатом». Но Хельсинки сам разорвал этот договор.

И теперь, хотя Суоми остро нуждается в дополнительной атомной электростанции, в ближайшие десятилетия она точно у финнов не появится: строить ее некому.

Зона упадка

ИА Регнум регулярно информирует читателей о кризисных явлениях в экономике Финляндии вызванным разрывом отношений с Россией. Часто такие публикации встречают обвинения в пропаганде. Однако масштаб проблем таков, что на них не могут закрывать глаза уже и на Западе.

Известие о выходе России из энергетического соглашения совпало с публикацией в Bloomberg статьи, в которой рассказывается об общей ситуации в городе Иматра — том самом, в окрестностях которого располагаются две упомянутые финские ГЭС.

Расположенная на Вуоксе Иматра — крупнейший город финской провинции Южная Карелия. Закрытие финнами границы и запрет на въезд российских граждан нанесли, как выражается Bloomberg, «сокрушительный» удар по экономике региона.

Иначе и быть не могло: одним из приоритетных направлений развития экономики этого региона являлся туризм. Само собой, ехали туда русские — гостей из других стран юго-восточная Финляндия особо не привлекала.

Российских туристов завлекали красотами местной природы, живописностью озер, рек и островов, а также историческими достопримечательностями. Туристические предприятия региона постоянно занимались развитием и расширением предоставляемых услуг. Например, в городе Лаппеэнранта много внимания уделялось семейному туризму, а в Иматре — рыболовному: туристов из Санкт-Петербурга привлекали богатые рыбой воды Вуоксы и Саймы.

Гостям устраивали круизы по реке Сайме и по Сайменскому каналу до Выборга — для этого на их берегах была выстроена вся необходимая инфраструктура. Туристам показывали старинную крепость в Лаппеэнранте, водили по местным церквям разных веков, архитектурных стилей и религий.

Поскольку же абсолютное большинство туристов приезжали из России, им подробно рассказывали о периоде истории Южной Карелии, связанном с её пребыванием в Российской империи: например, одна из экспозиций была посвящена визиту Екатерины II в Иматру в 1772 году.

И вдруг все это в одночасье рухнуло, и сейчас руководству Южной Карелии остается лишь с тоской подсчитывать убытки. По оценкам властей региона, ежедневные потери только от прекращения туристического потока из России составляют около 1 млн евро. Это привело к резкому росту безработицы и закрытию множества местных торговых точек.

Некоторые предприятия, правда, еще барахтаются, пытаясь выжить. Так, на грани разорения оказался некогда популярный у российских туристов спа-центр Imatran kylpylä spa. В свою очередь, знаменитый отель-замок Imatran Valtionhotelli сменил владельцев, и его новые собственники рассчитывают, что в регион удастся привлечь туристов из Италии.

Журналисты Bloomberg пообщались с жителями Иматры и окрестностей. Так, 64-летняя предпринимательница Сари Тукиайнен вспоминает про российских туристов с неподдельной ностальгией: «Они скупали одежду стопками, включая последние новинки моды. И даже зимние пальто раскупали уже к августу».

Сейчас ее магазин, как и большинство других в центре Иматры, закрывается — Тукиайнен, дабы избежать ещё больших убытков, прекратит деятельность своего предприятия к концу года. Надежду на то, что удастся как-нибудь «вырулить», она потеряла окончательно.

Но плотно обосновавшийся в этих местах кризис не ограничивается одними лишь сферами торговли и туризма. Труднейшие времена наступили и для местной промышленности. Существенно сократил свой штат сталелитейный завод в Иматре. Три крупнейшие местные лесоперерабатывающие компании — UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso Oyj и Metsä Group — объявили о значительном сокращении рабочих мест в регионе.

Это стало прямым следствием потери российских поставок сырья и рынков сбыта. Раньше финские деревообработчики в изобилии закупали берёзовую древесину в России, а обратно продавали готовые изделия. Как с тоской вспоминают представители отрасли, когда-то грузовики выстраивались в очереди на десятки километров, а российские покупатели спрашивали финских торговцев, почему они не могут работать круглосуточно.

«Им снятся кошмары»

В настоящий момент уровень безработицы в Иматре с ее населением в 25 000 человек достиг 15%, что значительно превышает средний по стране показатель в 9,1%. Усилился отток молодых людей в другие города.

Как пояснила председатель Молодежного совета Иматры 16-летняя Сара Виртанен, многие местные семьи столкнулись с финансовыми трудностями и понимают, что в этом городе у них не осталось никаких перспектив. Ко всему прочему, сокращение налоговых поступлений негативно отразилось на качестве предоставляемых городом медицинских услуг: у самоуправления не осталось средств на то, чтобы поддерживать деятельность лечебниц на высоком уровне.

Похожие проблемы испытывает и Лаппеэнранта — второй крупнейший город Южной Карелии. Тамошний аэропорт, когда-то пользовавшийся большой популярностью у туристов из Санкт-Петербурга, 29 октября обслужил последний свой борт в текущем году.

Проблемы вылезают буквально отовсюду, и местные жители предпочитают решать их «ногами». Местные СМИ ещё два года назад отмечали, что всей юго-восточной Финляндии грозит участь стать пристанищем для стариков и маргиналов. И это невеселое предсказание постепенно исполняется.

Власти региона пытаются найти выход из кризиса, разрабатывая новую экономическую стратегию, никак не связанную с Россией. В частности, Иматра подает заявку на получение статуса особой экономической зоны с налоговыми льготами.

Городские власти надеются привлечь инвестиции в «зеленые» технологии — производство водорода и солнечной энергии. Местные жители и власти c грустью признают, что «легкие» деньги из России ушли, по-видимому, навсегда, а потому региону предстоит долгий и сложный путь перестройки своей экономики.

Однако ее осуществлению мешают и чисто психологические проблемы — жители Иматры очень боятся войны, первыми жертвами которой они, в силу приграничного положения своего региона, и окажутся. Близость российской границы, когда-то воспринимавшаяся в Иматре как благословение, теперь стала проклятьем.

Свой вклад в массовый психоз, которым заражено местное население, вносят финские СМИ, рассказывающие, что коварству Москву нет границ, а россияне могут «пощупать крепость обороны» НАТО именно в Суоми.

Сара Виртанен рассказала журналистам, что раньше частенько ездила в Петербург на хоккейные матчи. Однако сейчас она, как потребительница инфопотока, производимого финскими масс-медиа, считает Россию «непредсказуемой» и способной на любую выходку.

И она отнюдь не одна такая: иррациональные страхи захватили большинство финнов, не исключая самых юных. Девушка поделилась: «Я знаю маленьких детей, которые не могут спать: они боятся войны, им снятся кошмары».

Люди зрелого возраста, которые в силу жизненного опыта должны, казалось бы, скептически воспринимать нарративы госпропаганды, тоже охвачены страхом. Руководитель действующего в Иматре Дома-музея ветеранов 73-летний Ярмо Икявалко поведал, что у жителей растёт тревога по поводу будущего. «Если бы вы ещё год назад спросили меня, боюсь ли я, я бы сказал — нет. А теперь у меня дрожат колени», — признался Икявалко.

Ещё один иматранец, 50-летний бизнесмен Тони Кайнулайнен, считает, что мир находится в шаге от третьей мировой войны.

Экономический упадок, чувство безнадеги и страх перед Россией — вот три главных эмоции, господствующих сейчас в Южной Карелии. И на этом фоне лишение компенсационной электроэнергии из РФ воспринимается уже как меньшая из неприятностей.