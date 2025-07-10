Лишившись доступа к российскому воздушному пространству, финский национальный авиаперевозчик, авиакомпания Finnair потеряла самую важную статью своего заработка, что привело к резкому сокращению зарплат сотрудников.

Иван Шилов ИА Регнум

И теперь свои же профсоюзы, которые в неподходящий момент начали требовать их повышения, буквально добивают компанию. Волна забастовок тянется с декабря и привела к отмене уже тысяч рейсов.

Из-за этого Finnair всё более становится для государства камнем на шее. Власти уже начали задумываться о продаже предприятия, в течение ста лет считавшегося национальной гордостью Суоми.

Дела сорвались в пике

Finnair была зарегистрирована как юридическое лицо 1 ноября 1923 года — и мало того, что это одна из старейших авиакомпаний в мире, так она еще и до сих пор не прекратила свое существование, умудрившись выжить в течение века.

Еще лет десять назад это было одно из прибыльнейших в стране предприятий, но в 2020 году, когда мир сел на самоизоляцию в связи с пандемией Covid-19, у Finnair, как легко догадаться, начались проблемы. Впрочем, тогда она была в этом не одинока. Однако, в отличие от конкурирующих компаний из других стран, Finnair не сумела поправить свои дела и после окончания пандемии — напротив, они лишь ухудшились.

Как известно, Финляндия оказалась в числе стран ЕС, которые наиболее активно в 2022 году односторонним образом рвали политические и экономические связи с Россией. Расплата настигла финнов быстро и по самым разным фронтам.

Погрузились в кризис юго-восточные регионы страны, привыкшие жить за счет русских, приезжавших туда на отдых и скупавших там недвижимость. Плохо себя чувствует финская деревообрабатывающая отрасль, некогда процветавшая на дешёвом российском сырье. Пришла очередь и гражданской авиации.

Демонстративная ссора с Россией обрушила прежнюю сеть маршрутов финского национального перевозчика.

«Бизнес-модель Finnair была построена на предложении быстрого сообщения между Европой и Азией. Однако теперь она лишилась возможности летать в Азию коротким путем через Россию. И этот рынок ушел к конкурентам, которые могут доставлять туда пассажиров быстрее», — поясняет финский эксперт по гражданской авиации Свен Кукемельк.

Когда-то Finnair зарабатывала большие деньги на рейсах в разные страны Азии. В ту пору географическое положение Суоми, лежащей под боком у России, было очень выгодно для авиаперевозчика: самолеты, пользуясь российским воздушным пространством, достигали Китая, Японии и Кореи быстрее, чем конкуренты из других стран ЕС.

Разумеется, европейцы выбирали более быстрый путь, поэтому примерно 50% своей прибыли авиакомпания получала именно от проходящих над территорией России полетов в Азию. Но все в одночасье закончилось в марте 2022 года, когда государства Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

В ответ Россия, естественно, поступила симметрично — и теперь европейские авиакомпании не могут летать над нашей территорией. Сильнее всех пострадала именно Finnair: теперь важнейшие авиационные трассы идут в обход Суоми.

Если до закрытия российского неба Finnair была одной из немногих авиакомпаний, которая летала из ЕС в Азию за день (туда и обратно), то теперь маршрут из Хельсинки в Токио пришлось проложить через Северный полюс, и он отнимает тринадцать часов вместо прежних девяти.

С тех пор как компания лишилась возможности летать в Азию коротким путём через Россию, этот рынок заняли конкуренты. Сейчас напрямую через Россию из Азии в Европу и США летают более 55 международных авиакомпаний — Finnair среди них, естественно, нет.

Поскольку доходы авиакомпании резко снизились, она не может обновить авиапарк. По оценкам экспертов, большинство лайнеров компании приближаются к полной выработке ресурса, но приобрести новые машины не получается, поскольку на это нет денег.

Профсоюзы-вредители

Поскольку финнам теперь приходится летать дольше, резко выросли расходы на топливо и техобслуживание самолетов. Кроме того, на удлинившиеся рейсы приходится ставить экипажи из четырёх человек вместо прежних трех.

Вдобавок к неблагоприятным внешним обстоятельствам у Finnair появился и внутренний враг, который словно бы нарочно задался целью сгубить финскую национальную авиакомпанию. Этим врагом стали профсоюзы, то есть те, кто на словах обещает защитить права трудящихся.

Почти каждый работающий финн состоит в том или ином профсоюзе: эти организации пользуются большим влиянием. Их стараниями Finnair с декабря прошлого года трясет от регулярных забастовок, конца краю которым не видно.

Организаторами стачек в авиаотрасли выступили два профсоюза — Финская ассоциация пилотов (Suomen Liikennelentäjäliitto ry, SLL) и Авиационный союз (Ilmailualan Unioni, IAU), объединяющий всех остальных работников авиации. Они потребовали улучшения условий труда своих работников, а также своевременной и полноценной индексации зарплат, соответствующей уровню инфляции.

В ответ руководство Finnair сослалось на трудное финансовое положение, однако профсоюзные деятели не пожелали проникнуться проблемами предприятия. Они организовали серию забастовок, которые ни разу надолго не прекращались за истекшие семь месяцев.

Размах стачек очень быстро принял бедственный для Finnair характер: например, только 2 февраля авиаперевозчик вынужден был отменить свыше пятисот рейсов. Ну а поскольку забастовки проводились и на других видах транспорта, в какой-то момент жители страны, которым срочно нужно было куда-то ехать, попали в затруднительную ситуацию: практически полностью на сутки остановилось и движение поездов дальнего следования.

Исключением стали только ночные поезда, следовавшие в северные регионы страны. Также тогда массово перестали курсировать электрички и автобусы.

Зимой и весной забастовки работников авиационной отрасли шли регулярно, лишь с небольшими перерывами. Результат оказался предсказуем: вместо защиты прав подопечных профсоюзы своим неуемным рвением вовсе лишили некоторых из них заработка.

В апреле Finnair сообщила, что отправит в длительный неоплачиваемый отпуск тридцать шесть пилотов дальнемагистральных рейсов. Пилоты лишатся работы в конце сентября и, как ожидается, останутся без неё как минимум до мая 2026 года. Пострадали и лётчики, выполнявшие полёты для партнёра Finnair по двум маршрутам в Австралии.

Очередные крупномасштабные забастовки состоялись в мае и июне. В итоге перепугались сами забастовщики: до многих дошло, что своими действиями они могут угробить авиакомпанию и тогда останутся без работы. Поэтому многие рядовые профсоюзники начали уговаривать руководство SLL и IAU, чтобы те пошли на компромисс и согласились на менее значительное повышение зарплат.

Верхушка Финской ассоциации пилотов дала себя уговорить и ударила с Finnair по рукам, а вот боссы Авиационного союза уперлись и устраивают явно деструктивные стачки одну за другой.

Беда не приходит одна: 28 июня на главной железнодорожной линии страны в городе Хювинкяа внезапно оборвались и упали на поезд электрические провода. В результате государственная железнодорожная компания VR вынуждена была отменить несколько десятков рейсов, а люди застряли на вокзалах и в поездах. При этом замещающего транспорта, например автобусов, на всех пассажиров не хватило. Лишь 30 июня движение поездов снова запустили в обычном режиме

Собратья-неудачники

Ближе к концу июня IAU анонсировал еще две новые акции протеста в столичном аэрохабе, назначенные на 2 и 4 июля. Членам профсоюза предложили покинуть свои рабочие места в аэропорту Хельсинки-Вантаа на четыре часа, что затронуло более сотни рейсов Finnair. По данным авиакомпании, на сей раз изменения в расписании полетов негативно повлияли на планы примерно 7000 пассажиров. Перевозчик пообещал связаться со всеми пострадавшими от забастовки и как-то компенсировать им потери.

Но профсоюзу нанесенного ущерба показалось мало — там объявили о новых забастовках, затрагивающих еще шесть дней. И каждое такое изменение в полетной сетке срывает планы тысяч пассажиров.

Как пишет издание Helsingin Sanomat, в правительстве, которому принадлежат 55,8% акций Finnair, могут рассмотреть вариант с продажей контрольного пакета компании. Там озабочены тем, что Finnair по уши в кредитах — она набрала их уже на 2 млрд евро, вчетверо больше собственной стоимости.

При этом даже по самым смелым оценкам прибыль авиакомпании оценивается в размере 86—172 млн евро. Впрочем, это прибыль лишь операционная — то есть до выплат по кредитам и уплаты налогов.

По мнению издания, возможная продажа Finnair станет для инициаторов подобной сделки политическим самоубийством. По этой причине в Хельсинки пока не обсуждают ее на официальном уровне. Но поскольку проблемы у компании лишь накапливаются, рано или поздно этот вопрос встанет во весь рост.

Авиаэксперт Свен Кукемельк сомневается, что финские власти ринутся спасать авиакомпанию, поскольку в условиях нынешнего повышения военных расходов это будет крайне проблематично. Стало быть, власти со временем действительно могут попытаться сбросить проблемный актив, все больше превращающийся в отягощение.

Кстати, продажа или даже банкротство финской национальной авиакомпании вряд ли кого-то удивит, поскольку в этом регионе подобное в порядке вещей. В ноябре 2024-го прекратил свое существование флагманский авиаперевозчик Эстонии Nordica, загубленный дурным управлением и спустя два месяца официально признанный банкротом.

На краю гибели находится государственная латвийская авиакомпания airBaltic, которую туда, опять же, привел некачественный менеджмент. Часть акций airBaltic Рига надеялась сбыть эстонцам, но на днях те благоразумно решили не вешать на себя этот тонущий корабль.