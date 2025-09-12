На днях приступил к работе новый штаб НАТО, разместившийся в финском городе Миккели неподалеку от российской границы. Штаб будет руководить сухопутными силами альянса, которые разместятся в Суоми. Это существенно повысило степень напряженности в регионе.

Иван Шилов ИА Регнум

Недаром финский президент Александр Стубб заявил, что страна готова к войне с Россией.

Первые люди прибыли

В прошлом году стало известно, что тихому и сонному Миккели уготована новая роль — он стал одним из главных опорных пунктов НАТО в присоединившейся к альянсу Финляндии. Там создан подштаб сухопутных войск НАТО.

Эта структура начнет руководство операциями и обучением бригады НАТО численностью примерно 4000-5000 солдат, которую там же и сформируют. Бронетанковая бригада будет состоять из нескольких батальонов численностью около 800 солдат каждый.

Также известно, что подразделение укомплектуют финскими, шведскими и норвежскими солдатами, а возможно, и военнослужащими из других государств.

Объявлено, что штаб-квартира в Миккели будет подчиняться непосредственно штабу альянса в Норфолке, находящемуся на восточном побережье Соединенных Штатов. Там появятся примерно 375 новых офицеров, чтобы эта управленческая структура смогла бы и наземными операциями руководить, и взять на себя управление войсками в Норвегии, Швеции и Финляндии.

На такой конфигурации настояли норвежцы. Финляндия же отправила в Норфолк лишь 25 человек.

Норвегия на правах «старой» страны НАТО настояла и на своём праве руководить воздушными операциями альянса в регионе. А вот финнам поручили разместить у себя армейский подштаб. Миккели был выбран для этого, во-первых, потому, что в городе уже имеются штабные структуры финской армии. Во-вторых, там есть аэропорт.

Снабжать новую бригаду оружием предполагается через порт Кеми, находящийся на побережье Ботнического залива, где также есть и аэропорт. Задействуют и железные дороги, идущие из Норвегии и Швеции.

Первые прибывшие в Миккели офицеры НАТО появились там 1 сентября. По словам начальника пресс-службы Сухопутных войск Финляндии Пяйви Хурттиа, в тот день к работе там официально приступили чуть менее десяти человек. Большинство из них представляют страны НАТО, расположенные недалеко от Финляндии. В конечном итоге в Миккели будет дислоцировано несколько десятков офицеров.

По словам финского министра обороны Антти Хяккянена, создание командования сухопутных войск северного региона — крупное событие по меркам всего альянса. «Это усиливает безопасность как Финляндии, так и всего блока», — говорит Хяккянен.

Местное же население отнеслось к этим новостям по-разному. Этнические финны скорее склонны одобрять происходящее, а вот члены не столь уж малой русскоязычной общины Суоми (там их насчитывается свыше ста тысяч человек) восприняли происходящее настороженно.

Милитаризация Лапландии

Параллельно не прекращается поток новостей о новой базе НАТО, которую решили построить в финской Лапландии, недалеко от российских Мурманской области и Карелии. Туда на службу отправят до полусотни офицеров из Швеции. И их же соотечественники войдут в рядовой состав направленного сюда подразделения.

Помимо шведов на этой базе будут присутствовать военные из самой Финляндии и Норвегии. Так сделано для того, чтобы финны могли больше сосредоточиться на обороне южных частей страны.

Одновременно с иностранными соединениями в Лапландии оперирует передовой отряд Сил обороны Финляндии. При необходимости в него тоже можно будет быстро включить военных из Швеции и Норвегии. «При необходимости численность этих сил будет увеличена до бригады», — пишет издание Helsingin Sanomat.

В конце июня финская газета Iltalehti со ссылкой на собственные источники в НАТО сообщила, что в лапландскую бригаду направит своих солдат и Великобритания. Местами же дислокацией этой бригады станут базы финской егерской бригады Рованиеми и Соданкюля. Уже сейчас в окрестностях проходят регулярные учения с участием иностранных солдат.

Издание добавляет, что правительство Норвегии решило отказаться от своего старого принципа, согласно которому солдаты этой страны в мирное время не направлялись восточнее города Хаммерфест, в 400 км от Мурманска.

Позже газета Helsingin Sanomat постаралась уверить, что ни один из иностранных военнослужащих Североатлантического альянса не будет находиться в Финляндии на постоянной основе. Высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Финляндии Янне Куусела заявил, что постоянно в мирное время на финской территории будет находиться лишь «штат из нескольких десятков человек».

По его словам, постоянное размещение этих гостей слишком дорого как для принимающей стороны, так и для того государства, которое их направляет.

Последствия выбора

В целом, судя по новостям, поступающим из Суоми в последние месяцы, идет активная «сшивка» этой страны с инфраструктурой НАТО. Так, 18 июня на авиабазе Пирккала впервые была совершена посадка стратегического разведывательного дрона RQ-4D Phoenix.

Беспилотник базируется на авиабазе Сигонелла (Италия) и перед перелетом в Финляндию выполнял разведывательные задачи в западной части акватории Черного моря.

Проводится наполнение финских арсеналов оружием нового поколения. Сейчас Финляндия оценивает возможность приобретения высокоточных 155-мм снарядов с лазерным наведением. Подсветку целей для такого снаряда можно осуществлять с беспилотника или любой другой подходящей платформы.

Кроме того, в стране создаются авиабазы, предназначенные для самолетов нового поколения. Часть расходов должны оплатить другие страны НАТО, но размер субсидий пока еще не определён. «Надеюсь, что речь идёт о трёхзначной цифре, то есть более ста миллионов евро», — заявил генеральный директор госпредприятия Defence Properties Finland Матиас Варста. Однако финское Министерство обороны своих оценок не даёт.

В любом случае сумма в 100 млн евро составила бы пятую часть стоимости строительной программы, в рамках которой в окрестностях населенных пунктов Рованиеми, Сиилинъярви и Тиккакоски будут построены необходимые объекты для новых истребителей F-35.

Сами истребители, заказанные финнами для своих ВВС на заводах Lockheed Martin в США, начнут поступать в их распоряжение с конца 2026 года. В ближайшие годы отдельные части F-35 будут производиться и на предприятиях в самой Финляндии.

Недавно президент страны Александр Стубб дал интервью: «Мы всегда готовы (к войне. — Прим. ред.). У нас 900 000 солдат (имеются в виду все отслужившие резервисты. — Прим. ред.), включая меня и моего сына. У нас есть истребители и самая мощная артиллерия в Европе».

По словам Стубба, «финны не боятся», а сам глава государства — «единственный финн, который располагает всей возможной критической информацией относительно России», но несмотря на это «спокойно спит по ночам».

В целом можно констатировать, что этот регион на долгое время станет зоной «войны на нервах». До реальных боевых действий дело дойдет вряд ли, но финны и НАТО продолжат строить вдоль границы свою военную инфраструктуру, а России придется отвечать симметрично.

Юго-восточная Финляндия, еще недавно оживленная и процветающая, продолжит свое превращение в экономическую пустыню, да и экономике всей Суоми, и так изрядно просевшей, конфронтация ничего хорошего не сулит. Но таковы оказались последствия осознанного выбора, сделанного Хельсинки.