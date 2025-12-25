Комическая история разворачивается в Финляндии, где нашли виноватых в том, что на севере страны расплодились волки, убивающие оленей.

Иван Шилов ИА Регнум

Казалось бы, уж к этой-то истории трудно пристегнуть «руку Москвы», но финны показали «мастер-класс»: они такую связь нашл.

Хотя на самом деле это не что иное, как классический «перевод стрелок». Ведь жалобы на то, что местное оленеводство страдает из-за регулярных учений НАТО, поступают уже давно, о чем ИА Регнум подробно рассказывало минувшим летом.

«Они просто убивают»

Недавно американское агентство CNN опубликовало феерическое интервью с человеком по имени Юха Куяла, владельцем фермы «Мир северных оленей» в Куусамо, на севере Финляндии.

«Это олени Санты. Но нам очень повезло, потому что они нужны Санте только один день в году. Так что мы можем летать на них триста шестьдесят четыре дня», — эту отрепетированную фразу Куяла произносил много раз.

Он предлагает туристам заниматься йогой с оленями (да, такая услуга существует!) и поездки на упряжках по заснеженным лесам, как на открытке с Санта-Клаусом. Фермер также продет шкуры для ковров, оленьи рога и консервированное мясо.

В последнее время, как рассказывают журналисты CNN, хозяйство Куялы оказалось в опасности: почти каждый день он натыкается на туши мертвых оленей: их убивают волки, оставляющие свои следы.

«Равновесие нарушено. Волки просто убивают, убивают, убивают. Если мы ничего не предпримем, то через несколько лет в некоторых районах больше не будет оленей», — паникует Куяла.

По данным Института природных ресурсов Финляндии, за последние несколько лет популяция волков в Суоми резко возросла: с 295 особей весной 2024 года до примерно 430 в этом году — это самый высокий показатель за последние десятилетия.

Ассоциация оленеводов Финляндии, которая ведёт подсчёт, сообщает, что только в нынешнем году волки убили около 1950 оленей — это почти на 70% больше, чем в прошлом.

Но из-за кого же происходят эти убийства?

Куяла нашёл виновника — по его мнению, это никто иной, как …президент России Владимир Путин. Фермер утверждает, что волки приходят из России — государственная граница находится в двадцати пяти милях от его участка.

Финские оленеводы, если верить CNN, вывели закономерность: в России мобилизовали охотников на СВО, а оттого некому стало регулировать волчью численность. Поэтому, дескать, хищники расплодились, выели всю живность в округе и начали совершать набеги на Финляндию.

«Эта версия, в которой Россия обвиняется в бедах страны, полностью соответствует общим антироссийским настроениям среди финнов, которые десятилетиями готовились к возможному конфликту с соседом», — подчеркивают журналисты CNN.

Однако они тут же добавляют, что эти безумные предположения «имеют под собой веские основания».

Институт природных ресурсов за последнее десятилетие проанализировал тысячи образцов волчьих экскрементов, взятых по всей Финляндии: там утверждают, что заметили резкое увеличение числа волков с маркерами ДНК, которые ранее в Суоми не встречались.

Финские ученые пришли к выводу, что эти животные, скорее всего, пришли из России. Старшая научная сотрудница Катя Холмала говорит: «Главный ключ к разгадке — то, что охота на волков в России сокращается. До войны на Украине она была очень, очень интенсивной».

Грубая манипуляция

Финский разведчик Джон Хелин указывает на «значительные денежные поощрения, предлагаемые российским мужчинам в приграничных регионах, таких как Мурманск, желающим записаться в армию».

Впрочем, он признает, что финны привыкли жить с очень удобной для них мыслью о том, что всё плохое исходит исключительно из России.

В свою очередь Юха Куяла обращается к президенту США, как к своей последней надежде: «Надеюсь, господин Трамп, если вы меня слышите: сделайте всё возможное. Постарайтесь остановить эту войну».

Обвинения в адрес русских, расплодивших волков, терзающих финских оленей, при всей их нелепости, появились не случайно.

Сейчас на территории финской Лапландии активно обживается НАТО, получившее доступ в этот регион со вступлением Финляндии в альянс. После этого проживающие на этих землях коренные саамы стали жаловаться на то, что учения, проводимые одно за другим, разрушают традиционную среду обитания и больно бьют по оленеводству — главной отрасли местного хозяйства.

Саамы (они же лопари, или лапландцы) — древнейший из ныне существующих народов севера Европы: их насчитывается около 74 тысяч человек. Протянувшаяся на несколько тысяч километров территория расселения лопарей ныне поделена между Россией, Финляндией, Швецией и Норвегией.

Жалоб от них накопилось много.

Так, например, пастушка Риикка Поропудас свидетельствует, что сдвиг в традиционном укладе, связанный с появлением в регионе военных, «радикален». Теперь ей всё чаще приходится кормить оленей в закрытых помещениях. По словам Риикки, армейские учения лишили животных привычных маршрутов, по которым олени поколениями привыкли бродить и кормиться.

В мае 2025-го, когда Поропудас делилась своими бедами с журналистами, в её регионе тренировались около 6500 солдат из Финляндии, Швеции и Великобритании, устроивших интенсивные стрельбы. Поропудас опасалась, что адский шум и активность вытеснят перепуганных олених и их новорождённых телят с традиционных мест отёла.

Юрист Лаура Юнка-Айкио, представляющая интересы саамов, напоминает о том, что в НАТО сейчас много разглагольствуют о «необходимости повышения устойчивости общества в рамках военной готовности». Однако, по её мнению, лозунги властей о «повышении безопасности и устойчивости» противоречат их реальным действиям.

Ущемляя права саамов, лишая их средств к существованию, Североатлантический альянс, по словам Юнки-Айкио, даёт повод к недоверию к заявляемым им целям.

И в таком контексте появление репортажа CNN с рассказом о том, что в бедствиях лапландских оленеводов виновата Москва — это классическая манипуляция, призванная отвести внимание от истинных виновников.

Репортаж получил большой резонанс, он активно обсуждается. И за дискуссиями о том, виновата ли Россия, теряются конкретные обвинения саамов в адрес НАТО.

Десятилетия угнетения

Примечателен и другой факт. Не далее как 4 декабря правительству в Хельсинки был представлен доклад, подготовленный финской государственной комиссией по установлению истины и примирению в отношении саамов.

В этом документе отмечается, что финны на протяжении многих лет угнетали и эксплуатировали этот народ, лишая его права на родной язык, сгоняя с исконных земель.

Ирония заключается в том, что финны сейчас любят обвинять Россию в «колониализме» и в якобы «угнетении» угро-финских народов. Хотя именно Финляндия, как выясняется, относится к правам малых народов совершенно наплевательски.

Комиссия, созданная в 2021 году, за время своей работы заслушала сотни свидетельств и расследовала множество случаев дискриминации.

В докладе, переданном премьер-министру Петтери Орпо, отмечается, что, хотя нынешняя Суоми построена на земле двух народов — саамов и финнов — лопари оказались фактически на положении людей второго сорта.

В частности, в документе отмечается, что финское государство в течение многих лет отправляло детей саамов в школы и интернаты, где они не могли говорить на родном языке.

Фактически, речь идет об этноциде — намеренном лишении целого народа черт его исконной этнической идентичности.

Правда, в отличие от Норвегии и Швеции, где подобные законы были приняты на государственном уровне, Финляндия не имела официального закона об ассимиляции детей саамов. Однако такая практика осуществлялась негласно.

Свыше четырехсот опрошенных комиссией человек поведали о дискриминации, с которой они столкнулись в школах — им не дали возможности изучать родную речь и культуру. В результате традиционный язык саамов оказался в Финляндии практически на грани исчезновения.

Параллельно происходил и насильственный перевод земель саамских семей в собственность финского государства.

Комиссия констатирует, что земли саамов использовались властями для экономической выгоды, которой их бывшие владельцы не воспользовались: там построили, например, крупнейшие в ЕС гидроаккумулирующие резервуары «Локка» и «Порттипаахта».

Но для того, чтобы их построить, пришлось прибегнуть к насильственному переселению сотен семей. В докладе «примиренческой» комиссии говорится: «Некоторые саамы, не знавшие финского языка, не могли отстаивать право на земли, где их семьи издавна рыбачили, вели оленеводство и охотились».

Авторы документа предлагают меры, которые, по их мнению, могли бы улучшить отношения между финским государством и саамами — от защиты традиционных хозяйств до поддержки и сотрудничества для противостояния климатическим изменениям и военной активности в регионе.

В связи с этим в докладе комиссии по примирению особо отмечено, что интересы саамского народа оказались грубо проигнорированы в процессе вступления Финляндии в НАТО и при заключении с американцами Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны (Defence Cooperation Agreement, DCA).

Саамов не информировали и не держали в курсе этих событий, не были проведены консультации и с Саамским парламентом, что значительно ослабило доверие между этим народом и финским государством.

Ознакомившись с документом, Орпо вынужден был заявить, что государство должно извиниться перед саамами. Однако дальнейшее раскручивание этой темы в информационном пространстве крайне невыгодно для Финляндии — ибо в том числе дает козыри в руки пресловутой «кремлевской пропаганде».

Поэтому тему постарались перебить «вбросом», призванным возложить в массовом сознании ответственность за беды саамов на Москву. И при всей примитивности этого приема он вполне сработал.