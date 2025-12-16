Из Финляндии уже регулярно появляются новости о закрытии предприятий, о крупных сокращениях персонала, о рекордном росте безработицы.

ИА Регнум

В правительстве жалуются, что госбюджет не выдерживает финансового бремени, и ищут возможности сократить количество получателей пособий.

Неудивительно, что в стране усилились дискуссии о необходимости срочно менять политику: 14 декабря на шести погранпереходах прошла серия автопробегов за открытие границ с Россией. Закрытая граница ломает жизнь не только русскоязычным жителям Финляндии, отметили организаторы акции.

И вот как это происходит на практике.

Вы уволены!

8 декабря граждане Финляндии узнали, что корпорация Valmet, производящая оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности и энергетики, отправит в неоплачиваемые отпуска 950 сотрудников. Это уже не первая волна увольнений в Valmet. Компания начала массовые сокращения персонала минувшей весной, рассчитав сотни офисных сотрудников.

Причина этих увольнений никакого секрета не составляет: по финской экономике больно ударило отлучение от российской древесины. Предприятия, специализирующиеся на деревообработке и изготовлении бумажной массы, одно за другим закрываются, сокращают объёмы производства, увольняют персонал.

А вот завод Valmet Automotive, производивший автомобили Mercedes-Benz в финском Уусикаупунки, также входящий в состав концерна, 1 декабря и вовсе остановил производство. В простой отправились свыше тысячи человек, а дальнейшая судьба производства остаётся неясной.

Еще одна свежая новость такого рода — 116 рабочих уволит финский сталелитейный гигант Outokumpu. В руководстве объясняли эти меры проблемами со спросом на нержавеющую сталь на европейском рынке, вызванными засильем азиатской стали.

На днях подала заявление о банкротстве компания Lovia, производящая люксовые сумки. Предприятие известное: сумку этого бренда носит супруга президента Финляндии. Еще недавно главу этой компании Оути Корпилааксо представляли в качестве автора «одной из ярких финских историй успеха».

Но в последние годы Lovia столкнулась с финансовыми трудностями. «Покупательная способность нашей целевой группы значительно снизилась», — жаловалась Корпилааксо. По словам бизнесвумен, компания пыталась найти решение финансовых проблем, но все меры оказались безуспешными.

Под сокращение идут не только работники коммерческих предприятий.

В частности, регион Южная Карелия, наиболее пострадавший от разрыва с Россией, испытывает такую жуткую нехватку средств, что недавно крупнейший его город Иматра вынужден был расторгнуть контракт с работниками своей пожарно-спасательной службы.

Десять человек на место

Как констатирует местная пресса, безработица достигла самого высокого уровня за пятнадцать лет — 10,3% трудоспособного населения. По этому показателю среди стран ЕС Финляндия заняла второе место, уступив только Испании. Без работы и на пособиях в Суоми сейчас сидят около 334 тысяч человек.

Причем растет этот показатель пугающими темпами: год назад в стране было на 48 тысяч безработных меньше. Увольняют в первую очередь женщин — количество финок, оставшихся без места с осени 2024-го, увеличилось на 37 тысяч. Статистика свидетельствует, что на поиски нового места у финнов в среднем уходит до семидесяти недель.

Неудивительно, что при таком положении люди стали ценить появляющиеся вакансии и хвататься за них.

Так, недавно сотни человек записались на собеседование в надежде получить работу в новом универмаге в городе Хямеэнлинне, открываемом шведской сетью Biltema. И это притом, что в универмаге, который начнет работу в следующем году, предлагается всего 30 вакансий.

Из-за наплыва соискателей собеседования велись в формате, который они сравнили с «быстрыми свиданиями» (speed dating): не более 5 минут на каждого человека. Люди делились, что уже безуспешно посылали резюме во множество других мест. Написавшие об этом финские издания глубокомысленно отмечают, что конкуренция за рабочие места стала в Финляндии на редкость жёсткой.

Впрочем, и у многих из тех, кто пока сохраняет свои рабочие места, особых поводов для радости нет.

Газета Ilta-Sanomat отмечает, что рекордное число трудоустроенных финнов (свыше 20%) теперь трудятся неполный рабочий день. Многие финны перестали тратить деньги, кроме как на самое необходимое — так они готовятся к потере работы.

Хорошо устроились

И хотя на поддержку безработных финские власти тратят крупные суммы (в прошлом году размер соответствующих выплат достиг 4 млрд евро и продолжает расти), их расходование вызывает серьезные вопросы.

Министр финансов Риикка Пурра подсчитала, что почти треть получателей пособия являются приезжими. В Финляндии насчитывается уже 100 тыс. безработных иностранцев, а половина прироста безработицы приходится именно на мигрантов.

Пурра возглавляет ультраправую партию «Истинные финны»; в свое время ее уличали в неонацистских воззрениях. Однако она озвучила то, что вряд ли стали бы произносить леволиберальные политики: для многих мигрантов социальная помощь стала основным источником дохода, не побуждая их к трудоустройству.

«В Хельсинки одинокий человек получает около 1300 евро поддержки, родитель-одиночка — 2000 евро, семья с двумя детьми — 3000 евро, а семья с четырьмя детьми — 4000 евро. В многодетных семьях эта сумма достигает почти 5000 евро», — перечисляет Пурра.

Она добавляет, что безработным оплачиваются также расходы на коммунальные услуги, страхование, часто — залог за аренду недвижимости.

«Социальные службы выплачивают дополнительную поддержку: например, 800 евро за движимое имущество, 300 евро за велосипед, 250 евро за спортивный инвентарь, 400 евро за детскую коляску, 80 евро за браслет для посещения парка развлечений. В Хельсинки молодые люди получают 550 евро на расходы на хобби», — сообщает министр.

В результате, по ее словам, «мало кто будет работать уборщицей в ночную смену, если будет получать столько же, ничего не делая».

«Истинные финны» требуют изменить систему социального обеспечения таким образом, чтобы она была предназначена исключительно для граждан страны.

Прямо сейчас планируется ввести универсальное пособие по безработице, для получения которого потребуется долго доказывать свою потребность в финансовой поддержке: проверять станут жестко.

«Наша экономика мертва»

Финские аналитики называют комплексную причину столь печального положения дел: тут и замедление экономического развития самой Суоми и её ключевых торговых партнёров (Швеции, Германии и Эстонии); и введенные государством меры жёсткой бюджетной экономии; и, конечно же, прекращение трансграничной торговли с Россией.

Ведь в свое время именно Россия являлась для многих финских компаний основным экспортным рынком, от потери которого сильно пострадал, в частности, малый бизнес.

Но вообще разрыв с Россией чувствуется и в большом, и в малом.

Один из многих примеров — Финляндия очень страдает от прекращения судоходства по Сайменскому каналу. Этот канал, 34 из 57 километров которого проходят по российской территории, являлся важным транспортным путём — единственный водный маршрут в Балтийское море из внутренних озер Финляндии.

До антироссийских санкций в 2021 году по нему было перевезено более 1,2 млн тонн грузов в обоих направлениях. В настоящее время движение почти полностью замерло. Решением финского правительства закрыты все пункты пропуска для водного транспорта на границе с Россией.

Политики начали обсуждать идею строительства нового канала, пролегающего полностью по финской территории — вдоль границы с Россией вплоть до Балтийского моря. Эксперты подсчитали, что стоимость таких работ, которые затянутся в лучшем случае лет на пятнадцать, составит от 2 до 10 млрд евро. Однако найти такие деньги в нынешних условиях финскому правительству будет предельно сложно.

Неслучайно как в среде местного бизнеса, так и в экспертном сообществе начались разговоры, ещё недавно являвшиеся строгим табу: предприниматели заговорили о возможности хотя бы частичного восстановления экономических отношений с Россией.

Куда более откровенно профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен написал в соцсети: «Наша экономика уже мертва. Мы должны срочно открыть границу и молиться, чтобы русские вернулись и оставили тут евро». Подобные мнения начинают звучать все чаще, и это свидетельствует о том, что внутренние дела Суоми действительно на редкость плохи.

Слово социологам

В сентябре–ноябре социологическая компания E2 Tutkimus опросила 96 сотрудников муниципалитетов, учебных заведений и университетов, бизнеса и промышленности из всех шести областей Восточной Финляндии об их реакции на перспективу возобновления отношений с Россией.

По результатам опроса выяснилось, что 61% ожидают возобновления отношения с Россией после урегулирования украинского конфликта. При этом 17% опрошенных заявили, что восстановление связей «возможно и необходимо», а 44% считают, что это «возможно с оговорками» (имея в виду «стабильную ситуацию в сфере безопасности»).

«Маловероятным и нежелательным» возобновление отношений с Россией назвали 36% опрошенных, а 5% затруднились с ответом.

Авторы исследования подчёркивают, что нежелательным восстановление контактов чаще называли сотрудники вузов и прочих учебных заведений, в то время как бизнес и представители муниципалитетов отмечали важность возобновления связей.

В E2 Tutkimus объясняют это тем, что экономика Восточной Финляндии очень сильно пострадала от разрыва отношений с Россией: туризм, торговля и региональное сотрудничество замерли практически полностью. Теперь жители востока Суоми в большом количестве покидают свой регион, ставший враз бесперспективным, а инвесторы отказываются в него вкладываться.

Социолог Атте Пенттиля объясняет, что вузы не были столь зависимы от сотрудничества с Россией, как бизнес и муниципалитеты — и поэтому они сейчас могут бравировать своей непримиримостью.

Часть респондентов считает, что для восстановления сотрудничества потребуется смена поколений, однако многие отметили, что приграничное соседство никуда не исчезнет.

«Близость границы вынуждает нас к сотрудничеству», — таким аргументом оперируют сторонники возобновления отношений. Их противники в свою очередь доказывают, что, дескать, нет смысла тратить годы на восстановление отношений, так как «непредсказуемая Россия может снова что-то выкинуть». Поэтому, мол, «не стоит рисковать, чтобы обжечься ещё раз».

Однако, как показал опрос, сторонники этой точки зрения в меньшинстве.