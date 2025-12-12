«Войска объединённой группировки ведут боевые действия в соответствии с замыслом специальной военной операции», — доложил вечером 11 декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов Верховному главнокомандующему Владимиру Путину. И несколько минут спустя кратко сообщил: «Освобождён город Северск».

Гавриил Григоров/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов во время совещания по ситуации в зоне СВО в Кремле

Так, на совещании о ситуации в зоне СВО (в котором президент участвовал по видеосвязи) было официально подтверждено завершение битвы за стратегически важный город на севере Донбасса. Сражения в этом районе шли с лета 2022, то затухая, то возобновляясь. Противник закрепился на этом участке фронта — линия соприкосновения у Северска представляла собой выступ.

С сентября этого года бойцы группировки «Запад» начали решающий штурм. В начале недели стало известно о том, что ВСУ выбили из центра города. И вот Северск — наш.

«Мы понимаем, что, создав этот укрепрайон в районе Северска и в самом городе, противник рассчитывал на то, что мы увязнем в штурме этого города и тем самым он сможет сдержать наше наступление, — отметил Путин, комментируя доклад командующего 3-й армией Игоря Кузьменкова, и подчеркнул: «У противника ничего не получилось. А у вас получилось всё, что вы запланировали, и всё, что задумали».

Задуманная и блестяще осуществлённая операция по освобождению Северска, открывает возможность для наступления к Славянско-Краматорской агломерации, последнему укрепрайону ВСУ в Донбассе.

Освобождение Северска создаёт условия для дальнейшего развития наступления в направлении другого крупного города Донбасса — Славянска.

Северск, который, по замыслу противника, был цитаделью в захваченной им части Донбасса, был взят благодаря нешаблонной тактике.

После того как он был взят в клещи с севера, востока и юга, бои переместились в черту города. Небольшие группы пехоты, рассредоточившись, истощали противника постоянными столкновениями, одновременно не прекращались атаки боевых БПЛА и удары ФАБов по укреплённым позициям.

На совещании 11 декабря Путин подчеркнул:

«Нельзя не отметить и роль личного состава в целом, младших командиров в ходе подготовки и слаживания штурмовых групп. Благодарю вас всех за службу, товарищи».

«Обнимаю вас крепко. Удачи!»

Верховный главнокомандующий держит на личном контроле ход СВО, следит за всеми успехами бойцов на передовой. Очередным примером непосредственной вовлечённости лидера страны в происходящее на фронте стал и день освобождения Северска.

После совещания о ситуации в зоне СВО Владимир Путин переговорил по телефону с офицерами из фронтовых подразделений. Он поблагодарил за службу полковника Ярамира Темирханова (командира 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, бравшей Северск) и командира 177-го полка Каспийской флотилии полковника Сергея Черданцева.

При этом разговоре в президентском кабинете присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов.

До этого он участвовал в совещании и рассказал Верховному о трудностях, которые преодолели его бойцы:

«Наиболее сложным этапом… явилось овладение тактическим рубежом обороны на подступах к Северску, где противник создал сеть опорных пунктов, состоящих из траншей, блиндажей, ДОТов. Блиндажи достигали двух метров в глубину».

Доклад комбриг завершил сдержанно, по-офицерски: контроль над городом достигнут, «123-я и 6-я бригады продолжают выполнять задачи в западном направлении».

Путин оценил по достоинству тяжёлую фронтовую работу бойцов:

«Мотострелковые подразделения, которые показывают себя с самой лучшей стороны, безусловно, являются основой мощи наших Вооружённых Сил. Я хочу всех ребят, всех бойцов, командиров — всех поблагодарить за их боевую работу».

Президенту сообщили — есть видеосигнал из освобождённого Северска:

«Докладывает командир штурмовой роты 3-го мотострелкового батальона лейтенант Очиргоряев. Нахожусь в здании пожарного депо, рядом доломитный комбинат, парк Победы, железнодорожная станция…»

Обстоятельное сообщение командира штурмового подразделения прерывали помехи — работали вражеские РЭБ. Верховный главнокомандующий, как настоящий «отец солдатам», посоветовал:

«Прошу поменять точку вашего сейчас нахождения на связи с нами». И добавил: «Вам всего самого доброго. Обнимаю вас крепко. Удачи!»

«Сказал и сделал»

Рекордное наступление ВС России в 2025-м подтвердило, что Верховный главнокомандующий и армия выполняют обязательства перед обществом по достижению целей СВО.

Операция по освобождению Северска стала примером исполненных обещаний. Напомним, что 20 ноября на совещании на одном из командных пунктов группировки «Запад» командование сообщило: Северск будет взят не позднее 15 декабря. Срок был исполнен.

Оценив сообщение командующего группировкой «Юг» Сергея Медведева о завершении боёв за Северск, президент вспомнил эпизод своей биографии:

«Я вспоминаю свою поездку в Дагестан, это было уже достаточно давно, после завершения одной из заметных на тот период времени — и важных для нас и сегодня — антитеррористических операций. Поехал туда, чтобы встретиться с ребятами, в том числе с местными добровольцами.

И вот одна женщина, которая там тоже стояла рядышком, горянка, красивая женщина, молодая, подошла ко мне, взяла за руку и говорит: «Сказал и сделал. Мужчина»… Я хочу сейчас эти слова вернуть Вам и всем вашим командирам, бойцам: «Сказал и сделал. Мужчина». Спасибо Вам за эту работу».

Та же оценка — «сказал и сделал» — применима и к той линии, которую ведёт лидер страны. Путин неоднократно подчёркивал: цели, поставленные в СВО, будут выполнены.

Донбасс будет полностью освобождён или политико-дипломатическим путём, или если киевский режим откажется убрать оккупационные войска, то и военным путём. Последнее мир мог наблюдать на примере недавнего освобождения Красноармейска, впечатляющих успехов на запорожском направлении, а теперь и спрямления северского выступа.

Глава государства дал обещание: у приграничных регионов появится буферная зона — и ВС России последовательно реализуют эту задачу в Харьковской области (где взяты Купянск, Волчанск, Вильча), в Сумской и Днепропетровской областях.

«Я отмечаю хорошую динамику на всех направлениях. Освобождение территорий Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поступательно, ритмично, в соответствии с вашими замыслами, замыслами Генштаба, — констатировал президент. — И стратегическая инициатива полностью находится в руках российских Вооруженных сил».

Плохие новости для Запада, подарок для России

Исполнение ранее данных обещаний и подтверждение делом политических тезисов — это наглядный довод в возможном разговоре об урегулировании. Поскольку Киев и европейская «коалиция желающих» торгуются или прямо торпедируют мирные инициативы, Москва вынуждена аргументировать позицию с помощью оружия.

На фоне политической суеты западных партнёров Украины это становится доходчивым, особенно если учесть не блестящее состояние действующих частей ВСУ (для которых и удержание последней «фортеци» в Славянске и Краматорске оказывается под вопросом).

Пока Запад осмысляет очередную неудачу своих киевских подопечных, наша страна готовит общую победу, но и ожидает встречи нового, 2026 года, пусть даже и не в самых простых фронтовых условиях.

«У нас скоро Новый год, и вся страна готовится… кто-то печет сладкие пирожки, кто-то — блины, кто-то варит сталь и готовит ее, чтобы работала оборонная промышленность, а кто-то в ходе специальной военной операции прямо на фронте выполняет свои задачи и готовит свои подарки России, стоит у своей печи и там работает, несет службу, рискует собой», — отметил Путин.

Для всего общества — и для тех, кто трудится в тылу, и для тех, кто добивается побед на фронте — достижение целей СВО оказывается самым лучшим подарком.