Владимир Путин 20 ноября посетил один из командных пунктов группировки войск «Запад». Верховный главнокомандующий провел совещание с руководством Генерального штаба и командованием группировки и заслушал доклад о ситуации на фронте. Начальник Генштаба Валерий Герасимов, в частности, доложил президенту о полном освобождении Купянска и взятии под контроль 80% Волчанска (оба города в Харьковской области).

РИА Новости

Продвигаясь в районе освобождённого Купянска, бойцы группировки «Запад» выбили противника из крупного села Петропавловка. В этом же районе идут бои за сёла Кучеровка, Куриловка и посёлок Купянск-Узловой.

Путин попросил обратить особое внимание на бои в городской черте Константиновки в ДНР. Командующий группировкой войск «Южная» Сергей Медведев проинформировал: наши бойцы освободили в этом городе 4 тысячи зданий и продолжают наращивать усилия.

Подразделения «Южной» группировки полностью взяли под контроль восточную и юго-восточную части Константиновки и приступили к зачистке центра, сообщил командующий.

Успешно продолжается наступление в Красноармейске — врага выдавили из 75% территории города. Развивается начавшееся в сентябре продвижение ВС России в Северске.

На краснолиманском направлении завершена зачистка от ВСУ населенных пунктов Ставки, Новоселовка и Ямполь. Наши военные взяли Масликовку и движутся к самому городу Красный Лиман — крупному узлу обороны противника.

ВС России уверенно ровняют с землёй производственные возможности противника. Не прекращаются ответные удары по объектам украинского ВПК и энергетической инфраструктуре, которая питает «оборонку» ВСУ.

По оценкам военного руководства, на фронте сложилась ситуация абсолютного господства российской армии. Это стало результатом долгосрочной стратегии командования ВС России. Реализация планов «на земле» позволила измотать резервы врага и его спонсоров и в данный момент воспользоваться инициативой сразу на нескольких стратегически важных участках фронта.

«Как мы с вами договаривались»

«Не сомневаюсь, что всё, о чем мы говорили с вами раньше и о чем еще будем говорить сегодня, всё будет также исполнено, как мы с вами договаривались, как ставит задачу Генеральный штаб. Как нужно для того, чтобы достигать всех целей специальной военной операции», — подчеркнул Путин.

Само по себе прибытие президента в командный пункт группировки «Запад» свидетельствует о том, что Верховный главнокомандующий лично координирует руководство ходом СВО. Это даёт несомненный повод и бойцам на передовой, и всему обществу по праву гордиться лидером страны.

Президент отвечает за принятие стратегических решений и держит на контроле осуществление этих планов на тактическом уровне.

Серия недавних побед российских войск: освобождение Купянска, продвижение в Северске, Константиновке, на краматорском направлении — результат личной, практически ежечасной, вовлечённости Верховного главнокомандующего во все процессы, связанные с ходом спецоперации.

Президент исходит из того, что России нужна победа, а не пустой пиар, не некие «достижения» к конкретным датам. «Важно, чтобы ритмично работали и добивались всех целей, которые Вы считаете приоритетными», — обратился Верховный главнокомандующий к представителям военного руководства.

Лидер страны показал себя как ответственный командир, вникающий в положение на фронте и заботящийся о бойцах. Такой пример руководителя государства уникален в современном мире, и он становится одним из факторов, вдохновляющих армию и укрепляющих российскую государственность.

Особая забота главнокомандующего об эффективности и боеспособности проявляется и в кадровых назначениях: на высшие посты выдвигаются боевые офицеры с опытом СВО. Так, экс-командующий группировкой «Юг» генерал-полковник Александр Санчик был повышен до замминистра обороны. Это проявление общей тенденции — развитие Вооружённых сил поручено тем, кто проявил себя в реальной работе.

«У нас с вами свои задачи, свои цели. Главная из них — безусловное достижение целей специальной военной операции и решение задач, которые ставят перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на нас, надеется на вас и ожидает нужного стране результата», — подчеркнул президент во время посещения командного пункта «Запада».

С киевской ОПГ разговор невозможен

Президент указал на абсолютное преимущество нашей армии на фронте в политически значимый момент — когда возобновились дискуссии о переговорах и соглашении. Новые победы России и общий ход СВО стали предметом разговора на совещании с военным командованием, которое прошло публично и результаты которого сразу стали известны стране и миру.

Киевский режим и его западные покровители, погрязшие в коррупционных скандалах, вынуждены признать провал ВСУ в Купянске и то, что украинская армия вынуждена сдавать позиции ещё в нескольких стратегически значимых городах.

Путин подчеркнул, что цели СВО должны быть и будут безусловно выполнены — или силой оружия, или посредством дипломатии, но исходом спецоперации станет победа России.

Российский лидер также обозначил отношение Российского государства к киевскому режиму не просто как нелегитимному, но и криминальному образованию:

«Это уже никакое не политическое руководство с марта прошлого года. Это группа лиц, преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения».

Президент впервые упомянул потрясшую Украину серию разоблачений коррупции на самых верхах режима.

«Думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более о простых солдатах. Им не до этого», — отметил российский лидер.

Москва даёт чёткий сигнал относительно перспектив участия Владимира Зеленского в каких-либо переговорах. С главарём ОПГ, которая грабит граждан и бросает солдат в «котлах», диалог невозможен.

При этом российское политическое и военное руководство, исходя из принципов гуманизма и милосердия, создаёт все возможности для сдачи солдат ВСУ в плен — такие условия были обеспечены, в частности, для тех, кто находится в окружении в Красноармейске и Купянске.

Но командование врага под страхом смерти запрещает попавшим в «котлы» воспользоваться коридорами для выхода.

«Условия эти созданы, и, учитывая безвыходное положение, конечно, многие военнослужащие принимают такое решение по сдаче в плен, — отметил Путин. — Но большинство из них под угрозой расстрела или уничтожения своими же беспилотниками не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счёт своим войскам не даёт».

Такое проявление цинизма и бесчеловечности можно сравнить разве что с происходившими событиями в Третьем рейхе весной 1945-го, когда гитлеровский режим и армия стремительно разрушались, но нацистские фанатики расстреливали солдат и офицеров вермахта, пытавшихся сдаться. И это исчерпывающим образом свидетельствует о характере преступного сообщества, захватившего Киев, и о состоянии, в котором пребывают главари этой ОПГ.