Минобороны России 2 декабря заявило об освобождении двух городов, бои за которые шли долгие месяцы: Красноармейска (Покровска в украинской терминологии) в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Это уже второй и третий крупные «населённики», потерянные противником за последние несколько дней. В предпоследнюю неделю ноября, напомним, завершились бои за Купянск.

Иван Шилов ИА Регнум

О кардинальном изменении положения дел в Красноармейске и Волчанске Владимиру Путину доложили начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов и командующий группировкой войск «Центр» генерал-полковник Валерий Солодчук.

Это произошло во время посещения президентом одного из командных пунктов Объединённой группировки войск. Солодчук, в частности, сообщил Верховному главнокомандующему о значительных потерях ВСУ во время боёв за Красноармейск. Лесополосы близ города усыпаны трупами украинских военных, подчеркнул генерал-полковник. Это следствия попыток противника деблокировать остатки группировки, оказавшейся в «котле».

После установления контроля над Красноармейском бойцы группировки «Центр» развернули государственный флаг России на площади Шибанкова — что и стало символической точкой в боях за город.

Ситуация в городе-спутнике Красноармейска — Димитрове (украинское название Мирноград) для ВСУ приближается к критической. Возможности для организованного отхода существенно сократились.

Накануне российские войска закрепились в юго-восточной части Димитрова до улицы Сретенской и продвинулись в северные районы, наступая со стороны Новоэкономического.

Наши бойцы вышли к перекрёстку дорог южнее города Родинское, который был критически важен для снабжения противника, и создали в этом районе новые оборонительные позиции.

В самом Димитрове российские войска заняли часть районов на юге, западе и востоке города, продвигаясь к центру сразу с нескольких направлений.

Сложившаяся конфигурация фронта привела к оперативному окружению украинских сил в северных кварталах Димитрова. Точное количество «варящихся в котле» неизвестно. По сообщениям с мест, сюда отошли те силы, которые ранее вели боевые действия в Красноармейске.

Это потрепанные в боях соединения, которым приходится вести боевые действия в условиях нехватки воды, еды и боеприпасов. Противник пытается организовать снабжение окруженных сил при помощи дронов, однако большая часть из них не достигает цели.

Потенциальный отход из города возможен только через российские позиции в районе города Красный Лиман. Однако в нынешнем своем состоянии силы противника вряд ли смогут прорваться.

Красноармейск: открывается путь на север

Освобождение Красноармейска и ожидаемое завершение операции в Димитрове создают серьезные риски для группировки ВСУ на северо-западе Донбасса.

С потерей этих позиций у украинских войск остается единственный укрепрайон — мощная Славянско-Краматорская агломерация, в которую также входят города Дружковка и Константиновка.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Противнику будет сложно удержаться в этом районе, несмотря на плотную жилую и промышленную застройку, отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Романенко.

«Наверное, в Киеве уже должны были бы привыкнуть, что мы не берем в лоб укрепленные позиции, а обходим их, перерезаем маршруты снабжения. Это длится дольше, зато более эффективно. Поэтому если они рассчитывают связать наши войска городскими боями, то скоро разочаруются в своей стратегии», — отметил наш собеседник.

Эксперт отметил, что с востока российские войска уже нависают над Славянско-Краматорской агломерацией из района Часова Яра и Артёмовска, а также продвигаются из района Северска.

С северо-востока российские войска наступают со стороны Серебрянского лесничества по направлению на Ямполь и далее — на Красный Лиман.

С юга штурмовые подразделения Вооруженных сил РФ развивают наступление на Константиновку из района Дзержинска (Торецка), а с востока — из района Красноармейска.

С завершением боев в Димитрове российские войска могут начать наступление на север — в район Доброполья. Здесь открывается возможность «перерубить» сообщение между группировкой ВСУ в Славянске и силами противника в Харьковской области.

Освобождение Купянска, в свою очередь, открыло возможность для наступление на город Изюм — тыл всей донбасской группировки противника.

Таким образом, вся Славянско-Краматорская агломерация может оказаться в одном большом «котле», будучи окруженной с севера, юга, востока и запада.

Волчанск: у ВСУ больше нет центра для обороны

Также российские войска завершили штурм города Волчанска в Харьковской области, бои за который продолжались последние месяцы.

Министр обороны России Андрей Белоусов передал поздравления военнослужащим, участвовавшим в операции, и направил слова признательности личному составу и командованию.

Население Волчанска до начала СВО составляло 17 тысяч человек. В 2023–2024 годах город был превращён в мощный укрепрайон с разветвлённой системой подземных коммуникаций и линией обороны, выстроенной по течению реки Волчьей. Для организации обороны были созданы укрепления в районе городской промзоны и в жилой застройке.

По данным с мест, командование ВСУ привлекло для обороны более чем 20 бригад и полков различных родов войск, включая части спецназа, штурмовиков и морпехов, механизированные и мотопехотные соединения, нацгвардейцев и тероборону.

В целом враг располагал здесь группировкой в 33 батальона, которые были усиленны более чем 90–100 танками и 300–350 бронемашинами и обладали 37 реактивными системами залпового огня и около 220 единицами артиллерии и минометов. За время боевых действий через город прошли 50 тысяч человек.

Противник в ходе оборонительных боев потерял тысячи человек убитыми и ранеными.

В оперативном смысле завершение взятия Волчанска позволяет начать наступление вглубь территории Харьковской области по направлению на Старый Салтов и Белый Колодезь.

В перспективе это позволит расширить буферную зону вдоль российской границы. «Волчанск был как бы ключом к приграничью, больше крупных городов там нет», — отметил военный эксперт Александр Романенко.

При этом, по его мнению, ожидать, что сейчас вся оборона ВСУ в приграничной зоне посыплется, не следует. «Но что им теперь станет явно труднее — это бесспорно. Больше нет центра, вокруг которого можно строить оборону», — добавил эксперт.

Также российские войска могут начать наступление на север, расширяя буферную зону не только в глубину, но и в ширину.

Украинские источники традиционно «не замечают» наших успехов. Но аналитики отмечают, что в ноябре российские войска освободили в сумме 56,5 кв. км территории, то есть вдвое больше, чем за сентябрь. При сохранении существующих темпов они смогут развить наступление на последнюю «цитадель» противника на территории Донбасса.