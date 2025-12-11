ВС России наращивают темпы наступления в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Восток» вошли в город Гуляйполе с северо-запада и углубились в городскую застройку.

Иван Шилов ИА Регнум

Сообщается, что наши штурмовые группы заняли улицы Вольная и Бочанская, продвинувшись вдоль улиц Набережная и Донецкая.

На восточной стороне города бойцы «Востока» продвинулись по улицам Великая и Украинская, закрепившись в застройке на улице Бригадной и оттеснив украинские силы в сторону улицы Гурьянской.

Сообщается о переброске украинских подразделений в Гуляйполе, об усилении противника вдоль дороги Т0401, которая ведёт к северу на село Варваровка. ВСУ оборудуют передовые командные пункты к северо-западу от города, в районе села Воздвижевка.

ВСУ стремятся стабилизировать обстановку и удержать линию фронта вдоль реки Гайчур — текущего с юго-востока на северо-запад притока реки Волчьей.

Анна Рыжкова ИА Регнум

В 30 километрах севернее Гуляйполя российские подразделения вытеснили ВСУ из села Остаповское (Днепропетровская область).

Из этого района противник неоднократно пытался перейти в контратаку в направлении сёл Даниловка и Нечаевка, занятых подразделениями «Востока» во второй половине ноября.

Со взятием Остаповского расширяется выступ, «нависающий» над Гуляйполем с севера.

Вдоль Днепра

Наступление ВС России продолжается западнее, в районе Степногорска — посёлка в Запорожской области близ берегов Днепра, в 20 километрах по прямой от города Запорожье.

По последним данным, значительная часть Степногорска перешла под контроль наших военных. На отдельных участках продолжаются бои с оставшимися украинскими подразделениями, удерживающими часть зданий. Добившись успеха, российские войска развили наступление северо-восточнее в направлении села Лукьяновское.

Овладение Степногорском создаёт возможность обхода украинской оборонительной линии южнее и продолжения наступления в тылах противника.

Расширение зоны контроля у Степногорска также прикроет фланги российской группировки, наступающей вверх по течению Днепра в направлении Приморского — крупного села у бывшего Каховского водохранилища.

Продвижение на этом участке позволит российским войскам выйти к рубежам противника на реке Конка, притоке Днепра. От Конки до окраин Запорожья менее 15 километров.

Кроме того, взятие Степногорска позволит нарастить интенсивность ударов артиллерии и беспилотников по логистическим маршрутам у города Орехов, включая участок трассы Запорожье — Орехов.

Это потенциально влияет на снабжение ВСУ в районах того же Орехова и Гуляйполя.

Командование ВСУ может всерьёз опасаться, что завершение операции в районе Степногорска и Приморского и восточнее — близ Орехова — откроет российским войскам дорогу на Запорожье.

Преимущественно равнинный характер местности не позволяет организовать в этом районе сколько-нибудь мощную оборону.

С другой стороны, противник использует ландшафт местности в свою пользу, активно применяя беспилотники.

Димитров: закрываем «котёл»

После освобождения города Красноармейска российские войска продолжают дожимать окруженную группировку противника в городе-спутнике Димитрове (Мирноград в украинской терминологии).

Решающим стало недавнее взятие села Ровное, расположенного между Красноармейском и Димитровом. Бои за Ровное шли с ноября. Тогда через этот район проходил единственный маршрут, позволявший ВСУ отходить из котла по трассе Т0515, ведущей с севера на юг.

Российские штурмовые подразделения вошли в Димитров со стороны Ровного.

Также сообщается о продвижении наших военных в районе села Гришино северо-западнее Красноармейска, где продолжается зачистка укрепленных позиций противника.

Потеря Гришино и Родинского осложняет для ВСУ возможность отступления из Димитрова, если не делает его попросту невозможным.

В самом городе российские подразделения подошли с двух направлений к шахте «Центральная», которая рассматривается как важный оборонительный узел обороны ВСУ.

Контроль над этим объектом позволил бы российским войскам нарушить целостность оборонительной линии противника и серьёзно ослабить украинский фронт.

С мест сообщают о продвижении наших военных в центральной и южной частях Димитрова и об отходе ВСУ с территории юго-западнее города из-за угрозы окружения.

По отдельным оценкам, в Димитрове остаются заблокированными до 2 тысяч бойцов противника, находящихся в тяжёлой оперативной ситуации. Враг несёт тяжелые потери и постоянно пытается сменить дислокацию, чтобы не попасть под удар, сообщил фронтовой источник ИА Регнум.

«Постоянно маневрируют отдельные военнослужащие, соединения. Перемещаются из здания в здание, прячутся от дронов, — рассказал собеседник. — Но при нашем господстве в воздухе это все мёртвому припарки. Перемещения отслеживаются, очаги обороны планомерно выбиваются. В целом, наша тактика отработана за годы, глупо играть в прятки».

Собеседник также отметил, что многие украинские военные ведут бои в окружении в течение последних месяцев без ротации и адекватной медицинской помощи.

Некоторые служащие 7-го десантно-штурмового корпуса ВСУ назвали ложью слова главкома украинской армии Александра Сырского, который отрицает окружение Димитрова российскими войсками. Об этом сообщила киевская «Украинская правда». В публикации сказано также, что бойцы ВСУ пытаются вывести своих людей из города, но теряют их «в сером коридоре».

Украинские источники признают, что ВС России продвинулись в отдельных районах бывшей Донецкой области, включая Димитров (в том числе речь идёт о тяжелых оборонительных боях ВСУ у шахты «Центральная»). Упоминается и территория к востоку от Красноармейска, где постепенно расширяется зона боёв.

«Котлы» у Оскола и в Северске

После освобождения Купянска российские войска продолжают наступление вдоль реки Оскол. По информации с мест, ближайшей целью является уничтожение плацдарма противника на левом берегу реки.

За последние дни были последовательно освобождены сёла Кучеровка и Петропавловка на левобережье Оскола к востоку от Купянска.

ВСУ в этом районе отступили и закрепились в районе станции Купянск-Узловой. При этом украинские войска блокированы в этом районе и лишены возможности отступить.

Снабжение окружённых украинских военных осуществляется при помощи беспилотников.

7 декабря появились сообщения о том, что наши ВКС нанесли удар в Чугуевском районе, по дамбе Печенежского водохранилища и понтонным переправам через Северский Донец в районе сёл Старый Салтов и Базалиевка.

Нарушение коммуникаций противника создаёт проблемы для группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области.

Южнее российские войска развивают наступление в черте города Северска (ДНР). По последним данным, штурмовые подразделения зачистили от ВСУ южные районы города и заняли центр, включая административные здания.

Российские войска продвинулись у сёл Закотное и Платоновка у берега Северского Донца к северо-западу от города Северска. Одновременно идут бои за село Кирово (юго-западный пригород Северска).

Это сужает горловину огневого котла, из-за чего противник может оказаться в окружении.

Ожидается, что коридор между позициями ВС РФ в Платоновке и Кирово сузится с девяти до четырех километров.

В целом ситуация на фронте развивается в пользу российской армии. На минувшей неделе ряд западных СМИ признал, что темпы наступления российских войск приблизились к показателям первых месяцев СВО.

По оценке аналитиков, в ноябре Вооруженные силы РФ заняли около 518 кв. км территории — вдвое больше, чем за октябрь (около 260 кв. км).