Сегодня, когда аналитики следят за ходом переговоров по Украине, полезно вспомнить, что главный аргумент нашей страны на этих переговорах — успехи Вооруженных сил. Наши военные в зоне СВО продолжают демонстрировать впечатляющие достижения, подтверждая стратегическое превосходство и неуклонную решимость в достижении поставленных целей.

ИА Регнум

2025 год ознаменовался рекордными темпами наступления. «В настоящее время стратегическая инициатива полностью остаётся за Вооружёнными силами Российской Федерации», — подчеркнул Верховный главнокомандующий Владимир Путин, выступая 7 октября на совещании с руководством Министерства обороны и Генштаба. На тот момент, за девять с небольшим месяцев российская армия заняла 4900 квадратных километров территории, освободив 212 населённых пунктов.

К началу декабря, по данным Минобороны, врага выбили ещё из более чем 60 «населёнников», а освобождённая за год территория выросла до 5400 кв. км. И это при том, что командованием была сделана ставка на минимизацию собственных потерь при максимальном истощении противника.

Это на порядок превышает показатели предыдущих лет СВО — кроме, пожалуй, первых месяцев спецоперации. Ведь ранее продвижение шло медленнее из-за укрепленных линий обороны противника.

Дело не только и не столько в статистике взятых городов, сёл и посёлков (хотя за каждой такой «статистической единицей» — возможность людям вернуться в родные места к мирной жизни в своей стране).

Темпы продвижения изменились не только «количественно», но и качественно. Российская армия к апрелю — во многом благодаря операции «Поток» — завершила изгнание ВСУ с территорий в курском приграничье. Боевые действия были перенесены на сопредельную территорию, где начала формироваться буферная зона безопасности.

Начались наступления по двум ключевым направлениям — в ДНР и Запорожской области, с параллельным формированием «буфера» в Днепропетровской области.

Приоритетом стало занятие ключевых логистических узлов и городов, что разрушает оборонительные рубежи Украины.

Ключевыми успехами 2025 года стало освобождение нескольких стратегически важных городов, которые ранее служили укреплёнными плацдармами для украинских войск.

Донецкое направление. Здесь наблюдаются самые рекордные темпы — за ноябрь освобождено около 238 кв. км.

Освобождение Дзержинска (Торецка), а затем и Красноармейска (Покровска) 1 декабря стало кульминацией наступательной операции: город, ключевой логистический хаб, пал после уличных боев, где российские войска использовали артиллерию и авиацию для подавления сопротивления.

Общие же потери ВСУ в боях за город ещё только предстоит подсчитать. Примыкающий к нему Димитров к началу декабря был полностью окружён.

Донецкое направление критично для освобождения центрального Донбасса: отход врага из городов ослабит украинскую группировку, открыв путь к Днепру. Потери Украины здесь огромны — до тысячи солдат в неделю.

Северско-краснолиманское направление. Важным достижением российских войск стало сглаживание «Северского выступа» — 11 декабря на совещании по текущей ситуации в зоне СВО президент Владимир Путин получил подробные отчеты в рамках доклада о полном переходе города Северска под контроль Вооружённых сил России. Северск ВСУ удерживали с начала СВО. Заняты 50–60 кв. км прилегающей территории. Сглаживание «выступа» открывает возможность для продвижения с востока на запад — к Славянско-Краматорской агломерации, которая остаётся последним укрепрайоном противника в занятой ВСУ части Донбасса.

Часовоярско-константиновское направление.Часов Яр был освобождён в середине 2025 года. Слом фронта на этом участке открыл возможность для наступления на Константиновку, где российские бойцы уже закрепились на южных окраинах.

Украинская оборона на этом направлении всё ещё представляет опасность за счёт мин и FPV-дронов, но фланг стал уязвим после освобождения Покровска. Продвижение в Константиновке — это шаг к Славянску, который является символом «Русской весны» 2014 года.

Угледарско-кураховское направление. Освобождение Угледара в начале года позволило зайти во фланг противнику. Освобождено около 100–120 кв. км территории. На этом направлении преобладает использование планирующих бомб и малых штурмовых групп, которые просачиваются сквозь украинскую оборону и закрепляются на позициях.

Вражеские контратаки замедлили наше продвижение, но катастрофическое отсутствие пехоты у ВСУ не оставило им шансов на удержание позиций. Это направление угрожает южному флангу в Запорожской области, имеется потенциал для быстрого продвижения на участке в 2026 году.

Запорожское направление (Гуляйполе — Орехов). Здесь в ноябре освобождено 286 кв. км территории; взяты Новоданиловка, Вишневое, Новопавловка. В разгаре бои за Гуляйполе, также имеющее символическое значение в кампании. Это направление открывает путь к Днепропетровску.

Харьковское направление (Купянск — Волчанск). В ноябре здесь освобождены 119 кв. км территории, города Волчанск и Купянск. Ключевая цель — оттеснить врага от приграничья и форсировать реку Оскол на широком фронте.

Такие достижения не только укрепляют позиции России, но и вселяют уверенность в неизбежной победе, основанной на героизме русского солдата, превосходстве в вооружении и тактике истощения врага.

2025 год стал переломным для хода СВО: если раньше многие скептики говорили о «стратегическом тупике», то сегодня они вынуждены признать, что ВС России взломали оборону противника.