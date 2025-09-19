Президент Владимир Путин встретился с руководителями всех пяти фракций Госдумы. В беседе, которая состоялась 18 сентября в резиденции Ново-Огарёво, также приняли участие председатель нижней палаты Вячеслав Володин и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Встреча была приурочена к начавшейся 16 сентября осенней думской сессии. Кроме того, напомним, что в минувшие выходные прошли голосования в региональные парламенты — последние перед большим избирательным циклом 2026 года.

Михаил Синицын/POOL/РИА Новости

Обстоятельная беседа главы государства с Владимиром Васильевым («Единая Россия»), Леонидом Слуцким (ЛДПР), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Алексеем Нечаевым («Новые люди») и Сергеем Мироновым («Справедливая Россия») показала, что президент открыт к общению со всеми парламентскими политическими силами.

«Все парламентские партии подтвердили свой высокий статус и показали, что пользуются доверием со стороны своих избирателей. Это очень важно, потому что это гарантирует нам политическую стабильность», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил: сейчас один из приоритетов — сохранение макроэкономической стабильности в экономике.

«Потому что от этого будут зависеть и вопросы, которым вы всегда придаёте первостепенное значение, — обратился лидер страны к главам думских фракций. — Это исполнение обязательств государства в отношении наших граждан, социальных обязательств. Это и многодетные семьи, люди пожилого возраста, пенсионеры, это вопросы, связанные с повышением и укреплением обороноспособности Российского государства и поддержкой наших военнослужащих и членов их семей».

Михаил Синицын/ТАСС Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Госдумы РФ

Глава государства отдал должное партийным и парламентским лидерам, отметив, что сохранение политической стабильности и развитие конституционная строя — это заслуга всех политических сил, которые подтвердили легитимность через выборные процедуры.

Российский руководитель, оставаясь фигурой надпартийной, внимательно и вдумчиво работает со всеми главами парламентских партий, прислушивается к тем аргументам, которые они выдвигают, и поддерживает предложения — если они здравы, конструктивны и служат общенациональным интересам.

Консолидация политических сил вокруг президента сложилась «не вчера», подчеркнул в комментарии ИА Регнум Никита Сетов, заместитель гендиректора консалтинговой группы «Полилог», эксперт ЭИСИ (Экспертного института социальных исследований).

То, что партии эффективно взаимодействуют между собой и с лидером страны, было видно по той повестке, которая 18 сентября обсуждалась на встрече президента с главами фракций, отметил собеседник.

Михаил Синицын/POOL/РИА Новости Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов и руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

«Действительно, несмотря на какие-то частные идеологические различия, несмотря на особенности партийных программ, представленных на прошедших выборах, все парламентские партии нацелены на поддержку того политического курса, которым сегодня следует наша страна, — подчеркнул Сетов. — Это курс, определённый президентом и в части исполнения национальных проектов, и в том, что касается поддержки участников СВО, и в том, что касается более частных вопросов, которые имеют значение для отдельных групп граждан».

Встреча показала, что Госдума является надёжной опорой в достижении все поставленных президентом целей и задач, что особенно важно в условиях давления Запада на Россию, в свою очередь подчеркнул в беседе с ИА Регнум доцент Финансового университета при правительстве, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Взаимодействие между различными ветвями власти продолжается и позволяет стране эффективно реагировать на новые вызовы, — отметил собеседник. — Консолидация вокруг флага, то есть объединение вокруг лидера страны и общенационального курса — это та реальность, которая сложилась сейчас. Это отметил и сам глава государства. И это позволяет партиям пользоваться высоким доверием своих избирателей».

С другой стороны, постоянный диалог президента с партиями, обмен идеями и предложениями свидетельствует о проявлении уважения руководителя страны ко всем избирателям.

Показательно то, что на встрече с лидерами фракций президент затронул тему, волнующую всё общество, речь идёт о поддержке участников СВО. Путин выразил особую благодарность «Единой России» за совместную работу при подготовке социально значимых решений. Это и бесплатный проезд военнослужащих к месту проведения военно-врачебной комиссии, и защита социальных выплат ветеранов СВО от взысканий. Благодаря совместной работе исполнительной власти и законодателей-единороссов участники спецоперации получат бесплатное второе среднее профессиональное образование. Вдовам бойцов обеспечат право на поступление в вузы и техникумы в рамках квоты.

Со своей стороны, «Единая Россия» внесла серьезный вклад в формирование новой политической элиты страны. Президент неоднократно подчёркивал, что герои СВО должны обновить экономику, культуру, политическую сферу. Напомним, что «Единая Россия» провела в депутаты более 830 участников СВО. Другие парламентские партии также провели по своим спискам немало ветеранов и участников спецоперации.

При этом президент на встрече с парламентскими партийными лидерами подчеркнул — сами по себе особые квоты для участников СВО при приеме на работу в органы власти не нужны.

Многие недавние бойцы предпочли бы реализовываться в не связанных с госслужбой отраслях. Важно иное — внимание общества, государства к их нуждам, понимание огромного человеческого и волевого потенциала, который кроется в героях СВО.

«Мы должны не по гендерному принципу, не по профессиональному, не по какому другому привлекать людей во власть, а по личным и деловым качествам», — отметил глава государства.

Важным вопросом, который обсуждался на встрече, стало совершенствование миграционной политики. «Это чувствительная сфера очень для граждан, и власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существует. Есть эти вопросы, их нужно решать, но решать невозможно будет, если не держать их в поле зрения постоянно», — подчеркнул Путин.

Президент чётко дал понять, что власти и политическим силам не следует закрывать глаза на проблему, нужно работать над тем, как защитить рынок от нелегалов, и последовательно нивелировать негативную социальную нагрузку со стороны мигрантов.

С тем, что проблема чрезвычайно остра, согласились и почти все лидеры фракций. Так, лидер партии и фракции «Новые люди» Алексей Нечаев отметил: мигранты недоплачивают в федеральный бюджет не менее 500 млрд рублей в год. По мнению руководителя «НЛ», иностранцам необходимо запретить переводить за рубеж сумму больше своей официальной зарплаты.

Показательно, что в ходе общения с партийными руководителями президент прямо поддержал ряд обсуждавшихся ими нововведений в миграционной практике. В частности, глава государства предложил подумать над отменой патентной системы для мигрантов.

Президент определённо дал понять, что работа по решению миграционных проблем идёт под его личным руководством. Глава государства видит проблемы и опасные тенденции в этой сфере и направляет все парламентские силы на решение этих проблем.

Ещё одно важное направление, ставшее предметом обсуждения, — это положение российских семей и защита детей. Этот вопрос всегда был и остаётся на особом контроле президента и является важнейшим критерием при принятии государственных решений.

«Какое бы решение Государственная дума ни принимала, в какой бы сфере деятельности ни принимались законы, я вас прошу всегда думать о том, как это отразится на жизни семей с детьми», — призвал лидер страны. Главный вопрос для разработчиков социальных законопроектов: «к чему это приведёт», поможет ли это защитить и укрепить семейные ценности?

Путин особо подчеркнул, что демографическая проблема остаётся одной из важнейших задач страны, наряду с победой в специальной военной операции.

В частности, одним из важнейших решений, упомянутых на встрече и направленных на поддержку демографии, стало сохранение льготной семейной ипотеки. Президент подтвердил, что действие этой программы продолжится.

Одна из задач, которые верховной власти и Госдуме предстоит решать сообща, — это сохранение социальных гарантий государства одновременно с сохранением поступательных темпов роста российской экономики при недопущении инфляции.

Несмотря на всю неблагоприятную политическую конъюнктуру, необходимо сохранить все обязательства государства перед гражданами — эту принципиальную позицию занимает президент, и об этом же он напомнил лидерам фракций, которым предстоит принимать бюджетные решения.

Глава государства со своей стороны выступает важным арбитром в бюджетном процессе, который согласовывает интересы различных субъектов российской экономики и создаёт позитивный вектор экономического развития.

Бюджетная работа станет одним из главных направлений деятельности Госдумы вплоть до выборов 2026 года, сказала ИА Регнум эксперт ЭИСИ, член Российской ассоциации политических консультантов Анна Фёдорова.

«До выборов в Госдуму ещё год, и до этого времени нужно достичь результатов в законотворческой работе и предъявить их, — отмечает политолог. — Депутатам предстоит повысить результативность работы над бюджетом — как лучше и эффективнее расходовать средства».

Безусловно, не потеряет актуальности и другая важнейшая тема, обсуждавшаяся на встрече: поддержка участников СВО и на федеральном, и на региональном уровнях, подчёркивает Фёдорова. «И, конечно, будут приниматься новые меры по решению демографического вопроса — о чём на встрече напомнил президент».

Эксперт ожидает, что законодатели сосредоточатся на решении и других острейших социальных вопросов.

«Разумеется, это обеспечение эффективной защиты от мошенничества, — указывает политолог. — Проблема стала глобальной и приобретает характер настоящей эпидемии. Необходимо думать и над техническими решениями по защите от мошенников, и о работе по повышению цифровой грамотности граждан».

Наконец, в сфере внимания профильных депутатов должны оказаться вопросы развития и регулирования платформенной экономики. Рост торговли на маркетплейсах и на других цифровых платформах, развитие транспортных сервисов — всё это будет продолжаться и потребует регулирования, отмечает Фёдорова.

«На мой взгляд, у партий есть общее видение того, над какими процессами следует работать и куда двигаться, — уверена собеседница. — Какая из политических сил получит от этого наибольшие «очки» и сможет конвертировать их в голоса избирателей — будет видно. Но очевидно, что «Единая Россия» не собирается останавливаться на достигнутом».

Напротив, если обратить внимание на информационную повестку, то мы видим странные заявления КПРФ. «Как послушаешь предложения запретить группу «Сектор Газа» или интернет по выходным, хочется грустно вздохнуть и спросить: «А вы точно парламентская партия?» — отмечает Фёдорова.

Политолог надеется, что подобных курьёзов будет поменьше, а совместной коллегиальной работы — больше.

«Это единство должно касаться как обеспечения приоритетных оборонных вопросов, обеспечения специальной военной операции, так и законопроектов, носящих социальный характер, — соглашается политолог Павел Данилин. — Мы видели это при голосовании за защиту населения от мошенничества и при обсуждении инициатив по охране здоровья детей. Это касается и законопроектов о развитии сельских территорий, демографических законопроектов, голосования по бюджету».

В том, что касается голосования по бюджету, то во время активной фазы избирательной кампании партии разойдутся во мнениях, считает Данилин.

«Но очень важно, что сейчас партийная система работает на консолидацию общества, вне зависимости от взглядов, которых придерживаются представители различных политических партий», — резюмирует собеседник.