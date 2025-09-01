«Будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям», — такими словами президент России Владимир Путин 1 сентября поздравил с Днём знаний всех учащихся, в том числе студентов российских университетов.

Иван Шилов ИА Регнум

В этом году в 1200 вузов по всей стране пойдут 5 млн студентов, из них 1,5 млн первокурсников впервые переступят порог альма-матер — такие цифры в канун нового учебного года привёл вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом.

Для сравнения, в 2023-м высшее образование получали 4,33 млн человек.

Интересно то, какие направления учёбы оказались наиболее популярными у абитуриентов-2025. По данным вице-премьера Чернышенко, это в первую очередь инженерные дисциплины, медицина и педагогика.

И это вполне укладывается в проявившуюся в последние годы тенденцию. При поддержке государства растёт престиж и значимость технического образования — об этом свидетельствует и рост числа тех, кто получает рабочие и инженерные профессии в колледжах и техникумах, и поток выпускников, «штурмующих» технические факультеты.

Недавно глава Минпросвещения Сергей Кравцов приводил данные: по итогам ЕГЭ 2024–2025 учебного года количество школьников, сдающих профильную математику выросло на 12%, физику — на 10%. Так укрепляется фундамент будущего технологического развития России.

Растёт число тех, кто стремится получить естественно-научное и медицинское образование (которое становится всё более «цифровым» и технологически сложным). Врачебные специальности — на втором месте по популярности.

Ещё одно популярное направление среди абитуриентов 2025 года — педагогика. «В позапрошлом году был конкурс десять человек на место, в этом — 12 человек на место на педагогические специальности. Такого конкурса даже в советское время не было», — констатировал министр Кравцов на совещании с президентом.

Престиж профессии учителя растёт — молодые люди, выбравшие такое служение, тоже получают господдержку. С 2025–2026 учебного года в трёх регионах — Владимирской, Сахалинской областях и Удмуртии — стартовал пилотный проект по новой системе оплаты труда педагогов (70% зарплаты — базовой частью, плюс 30%, которые будут стимулирующими выплатами — их будут устанавливать руководители образовательных учреждений).

Университет как среда для роста

Учёба в университетах перестаёт восприниматься как возможность получить «корочки», безо всякой связи с будущей специальностью. О том, как изменилось отношение молодёжи к высшему образованию, можно судить по словам старших школьников, которые только готовятся к поступлению в вузы.

«Когда я смотрю, как учится мой старший брат в университете, меня просто восхищает, как всё устроено, — рассказывает Амир Курбанов, 11-классник из Башкортостана. — Он постоянно рассказывает, что учиться — это невероятно интересно: показывает фото своих аудиторий с интерактивными досками, лабораторий, где они работают с современным оборудованием, и кампусы, где можно не только учиться, но и отдыхать, заниматься спортом, общаться».

Глядя на брата, 17-летний Амир стремится тоже получить высшее образование как возможность для роста.

То, что университетское образование — совсем иное по качеству в сравнении с началом нулевых и тем более с 90-ми годами, можно судить и по отзывам нынешних старшекурсников, магистрантов и аспирантов. Те, кто сейчас завершает обучение в вузах, рассказывают, что получили возможность не только ходить на лекции и сдавать зачёты — но и «вживую» участвовать в исследованиях на переднем крае науки.

«Современные аудитории создают комфортную и вдохновляющую атмосферу для обучения, что для меня очень важно. Аудитории оснащены современными цифровыми инструментами, это делает учебный процесс интерактивным и более эффективным», — рассказывает Ксения Елисеева, студентка 3-го курса Новосибирского государственного технического университета имени Алексеева.

По ее словам, особое внимание уделяется лабораториям, где проводятся передовые исследования, а доступ к цифровой библиотеке с огромным количеством информации значительно облегчает подготовку к занятиям и написанию научных работ.

Студенческая жизнь не ограничивается только собственно научной теорией и практикой — студентам и молодым специалистам даётся возможность проявить свои личные, лидерские качества.

«В моём университете больше всего помогает себя реализовать направление молодёжной политики, — говорит магистрантка 1-го курса Севастопольского госуниверситета София Воронина. — Именно благодаря участию в форумах и конкурсах, а также их организации мне удалось заявить о себе и заработать авторитет у руководства, студентов и преподавателей университета».

Масштабные преобразования в университетской сфере ощущаются и на уровне аспирантуры — на стыке фундаментальной науки, образования и прикладной сферы.

«Университет становится средой для роста, предоставляя доступ к передовой инфраструктуре, — уверена Валерия Райс, аспирантка Кузбасского государственного технического университета Т. Ф. Горбачёва. — Это место, где формируется не только специалист, но и личность, раскрываются таланты и определяется карьерный трек».

Современные университеты перестали быть чем-то «оторванным» от реальной жизни — промышленности (в том числе высокотехнологичной), бизнеса, управленческой сферы.

«Владимир Путин в рамках своих поручений и многочисленных инициатив неоднократно отмечал важность согласованности образования с реальным рынком труда, — отмечает Снежана Викулина, куратор Карьерного центра Polit. Job, заместитель руководителя Платформы «Дигория». — Вследствие этого меняется ландшафт рынка, он становится более гибким к изменениям и устойчивым к кризисам. Но самое главное, что люди на выходе из образовательных организаций имеют больше возможностей получить ту работу, о которой мечтали».

Всё это стало возможным благодаря четкой позиции государства и лично лидера страны, которые последовательно выступают за масштабное развитие российского образования.

В этом году был начат новый национальный проект «Молодёжь и дети», который стал развитием завершившегося в 2024-м нацпроекта «Наука и университеты».

Напомним, что с 2018 по минувший год национальный проект «Наука и университеты» охватил 76 регионов. В него включилось без малого тысяча университетов, почти 1,6 тысячи научно-исследовательских организаций. Участниками нацпроекта стали 340 ученых и 4,17 млн студентов. За прошедшие годы было создано свыше двух сотен лабораторий под руководством молодых ученых, в том числе тридцать лабораторий — в регионах Донбасса и Новороссии.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Национальный проект «Наука и университеты» позволил более чем 300 вузам и научным организациям обновить приборную базу. Университеты и исследовательские центры получили более 30 тысяч единиц дорогостоящего оборудования.

Все это позволило увеличить внутренние затраты на исследования до 2% валового внутреннего продукта и обеспечить кооперацию высшего образования и реального сектора экономики.

То, что студенческая жизнь переменилась, можно ощутить и на самом близком уровне — не только аудитории и лаборатории, но и «общаги» стали достойными принять будущих специалистов. Уже капитально отремонтировано более трех тысяч вузовских и научных объектов, что позволяет улучшить условия проживания для 420 тыс. студентов.

«Всем, кто жадно впитывает знания»

Новый нацпроект «Молодёжь и дети», выводит развитие отечественных университетов на новый уровень — это касается как формы, так и содержания российской высшей школы.

К осени планируется ввести в эксплуатацию 573 объекта системы высшего образования, где закончен капремонт, сообщил главе государства вице-премьер Чернышенко. В том числе речь идёт о капитальном оснащении вузовских зданий в приграничных регионах.

Задача, которую поставила власть, — сформировать по всей стране сеть новых технологических и университетских центров. Нацпроект «Молодёжь и дети» включает в себя программы строительства и модернизацию вузовских кампусов: сейчас идёт активное проектирование 17 таких студенческих городков мирового уровня от Калининграда до Сахалина.

«В следующем году в Южно-Сахалинске завершится строительство кампуса мирового уровня СахалинТех, который станет научным центром всего Дальнего Востока, — сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. — Основная задача кампуса — готовить высококвалифицированные кадры для экономики области, обеспечивать технологическое развитие».

Уже построены новейшие кампусы в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске. К 2030 году в России планируется возвести и ввести в эксплуатацию 25 таких студенческих центров, а к 2036 году их число вырастет до 40.

Одно из важных направлений нацпроекта «Молодёжь и дети» — проведение олимпиад и творческих конкурсов, развитие международного молодежного сотрудничества и внедрение лучших методик. С тем, как новые образовательные форматы будут выглядеть на практике, вскоре можно будет ознакомиться в том же дальневосточном «СахалинТехе».

«Студенты будут проводить исследования, готовить передовые решения для предприятий нефтегазового комплекса, рыбной отрасли, транспорта и информационных технологий, — рассказал губернатор Лимаренко. — В сфере особого внимания также новая энергетика на основе использования водородного топлива, создание и эксплуатация беспилотных аппаратов всех сред».

Продолжается стартовавшая в 2021 году программа «Приоритет-2030». В её рамках к концу десятилетия запланировано сформировать более сотни прогрессивных университетов — центров роста науки и технологий. К августу уже 119 вузов получили грантовую поддержку. Ещё 23 получили статус кандидатов, готовых присоединиться в ближайшее время.

Кампус СахалинТех/Telegram

Государство ставит задачу — в ближайшие годы сформировать кадровый управленческий резерв: будущих руководителей отечественной науки, технологической сферы и университетского образование.

На создание этого сообщества молодых управленцев, мотивированных на решение современных задач, работают в том числе проекты по выявлению молодых талантов.

Это в том числе Всероссийская студенческая олимпиада студентов «Я — профессионал», Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «ArtMasters» и другие состязательные площадки.

Благодаря системному подходу (и особому вниманию президента) удаётся связать обновление российской высшей школы, приход в неё молодых учёных — и стратегические цели страны в экономике и других ключевых сферах.

И, как подчеркнул президент Путин, обращаясь к школьникам и студентам 1 сентября, «будущее России принадлежит вам, дорогие друзья», всем, кто «жадно впитывает знания, постоянно стремится к новому, кто хочет приносить пользу родной стране и добивается этой цели — конкретными делами, победами и достижениями».