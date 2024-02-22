Материалы с тегом «Студенты»
В России появился первый учебник «Цифровое право» для студентов
Презентация учебника «Цифровое право» для студентов состоялась в Москве 22 февраля, сообщило агентство РАПСИ. Это первый в России учебник по цифровому праву, который издан АНО «Белый Интернет» совместно с вузом МГИМО. В его создании принимали участие 24 автора, из них 10 докторов юридических наук...
22 февраля 2024
Путин заявил, что российские студотряды достойно продолжают традиции
Нынешнее поколение российского студенчества достойно продолжает традиции предшественников, открывая для себя новые горизонты деятельности, отметил 17 февраля президент Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам мероприятия, посвящённого старту юбилейного года Российских студенческих...
новость часа
17 февраля 2024
Мизулина рассказала, куда «ушли» казанские студенты с её встречи
Директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина рассказала, что «ушедшие» со встречи казанские студенты поспешили занять места в зоне фотографирования. Об этом она написала в Telegram-канале. «Разгоняют фейк о том, что якобы студенты массово покинули зал...
10 февраля 2024
Путин призвал сделать бесплатной перевозку гумпомощи по платным дорогам
Перевозка гуманитарной помощи волонтёрами по платным дорогам нужно сделать бесплатной, заявил президент России Владимир Путин 26 января на встрече со студентами Санкт-петербургского морского технического университета, ставшими участниками специальной военной операции на Украине. «По поводу...
26 января 2024
Студентка из Луганска: Всемирный фестиваль молодёжи соберёт будущих лидеров
Всемирный фестиваль молодёжи, который откроется в марте в Сочи, станет отличной стартовой площадкой для личностного и профессионального развития. Таким мнением поделилась с ИА Регнум будущая участница фестиваля, первокурсница магистратуры Луганского государственного педагогического университета...
25 января 2024