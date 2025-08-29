В последнюю неделю августа Калуга превратилась в «столицу» профессионального мастерства. Здесь с 25 по 30 августа проходит финал всероссийских соревнований по более чем двум десяткам знаний и умений — от электромонтажа и сварочных технологий до управления беспилотниками м мобильной робототехники.

Иван Шилов ИА Регнум

В год 85-летия отечественной системы профобразования чемпионат «Профессионалы» демонстрирует: российские молодые специалисты, студенты и даже школьники работают на переднем крае современных технологий.

«Президент поставил задачу — обеспечить технологическое лидерство и кадровый суверенитет страны», — напомнил, обращаясь к финалистам чемпионата, министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он подчеркнул: достичь лидерства невозможно без системы качественного СПО — среднего профессионального образования. Современная система СПО — это действительно локомотив экономики России, отметил глава Минпросвещения.

«Благодаря проекту «Профессионалитет» ведётся адресная подготовка кадров под запросы конкретных предприятий, порядка 80% учёбы — это практика, — указал Кравцов. — Студенты колледжей чётко видят свои карьерные перспективы, знают, что после выпуска их ждёт интересная работа и достойная зарплата».

Как говорят сами финалисты чемпионата, для них профессиональный выбор — это не только возможность получить знания и умения, которые в последнее время стали престижными, востребованными, а значит, гарантирующими жизненный успех. Для молодых специалистов их профессия — возможность послужить России, взяв на себя часть ответственности за будущее страны.

t. me/profirpo Прототипирование и обслуживание мобильных робототехнических систем — одна из дисциплин чемпионата

«Вообще такие чемпионаты очень значимы и для конкурсантов, и для страны, потому что они стимулируют развитие разных сфер деятельности и экономики», — делится участник чемпионата из Татарстана Алим Мусин, чья компетенция — «Эксплуатация беспилотных авиасистем».

«Сфера беспилотных авиационных систем совсем молодая. Она развивается, и в ней постоянно появляется что-то новое. Поэтому нам надо постоянно учиться и совершенствоваться. Только тогда мы сможем стать хорошими специалистами», — подчёркивает Мусин.

Представители старшего поколения — наставники молодых инженеров, технологов, специалистов рабочих специальностей — отмечают: новому поколению вполне под силу и воспринять профессиональные традиции, и овладеть самыми современными технологиями. То, что в России возродился престиж рабочих профессий, то, что колледжи и техникумы стали отлаженными социальными лифтами — заслуга руководства России.

Власть взяла на контроль техническое и методологическое развитие национальной системы СПО, связку системы профобразования и работодателей, которым нужны умные и умелые молодые кадры.

В пользу того, что усилия достигли цели, свидетельствуют данные статистики: если в начале нулевых в средние специальные учебные заведения (ссызуы) после 9 класса шло от 10 до 12% школьников, то сейчас этот показатель доходит до 60%.

«Сейчас рабочие профессии — это современно и востребовано. Предприятия нуждаются в молодых специалистах, спрос на рабочие кадры растёт по всей России», — отмечает электромонтажник-испытатель, Вячеслав Махалов, эксперт-наставник компетенции «Электромонтаж» финала чемпионата «Профессионалы». — Молодёжь понимает, что профессия даёт стабильный доход, уверенность в завтрашнем дне и возможность развиваться».

Развивающаяся в последнее время в России система наставничества — залог качества подготовки новых кадров. «Наставничество всегда было и остаётся ценностью, — отмечает Махалов. — Я сам готовлю ребят, передаю им свой опыт, учу работать на оборудовании начиная с техники безопасности. Главное — заинтересовать, чтобы появилось желание освоить профессию. Моя задача как наставника — сделать из студента специалиста, который будет уверенно чувствовать себя на производстве».

На это нацелен «Профессионалитет» — разработанный по поручению президента Владимира Путина федеральный проект Минпросвещения. Проект стартовал в 2022-м в рамках нацпроекта «Образование» (а с этого года входит в национальный проект «Молодежь и дети»).

«Профессионалитет» оптимизирует срок подготовки специалистов. Рабочие профессии осваиваются за 2 года, более технологичных специальности — за три.

К 2025 году к проекту подключилось свыше 1,47 тысяч колледжей и 2,3 тысяч предприятий в 81 регионе России.

В планах: к 2028 году подготовить не менее 1 млн специалистов в различных отраслях — от авиастроения до фармацевтики, и в том числе, новых сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Общая цель — в полном объёме обеспечить страну молодыми инженерными и рабочими кадрами, заложить тем самым фундамент стабильности России.

Показательно, что из 3,3 млн заявлений в колледжи, поданных в 2024/25 учебном году (это, заметим, на 890 тысяч больше чем в 2023/24) очень большая часть — 943 тысячи заявлений приходится на программы «Профессионалитета». И это понятно — новый уровень среднего профобразования, который даёт «Профессионалитет» по сути становится для выпускников гарантией их будущего устройства по специальности.

Многие участники проекта показали свои умения и знания на различных этапах всероссийского чемпионата «Профессионалы», который организует Институт развития профобразования при поддержке Министерства просвещения. Как подчёркивают организаторы и кураторы: соревнование проходит по самым массовым и востребованным профессиями реального сектора экономики.

Поэтому понятно, почему растёт и число потенциальных работодателей — индустриальных партнеров Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». К 2025 году их количество достигло почти 10 тысяч. Многие представители предприятий присутствуют и в эти дни на финале в Калуге.

Представители власти и бизнеса из 89 регионов страны участвуют в Форуме среднего профтехобразования, проходящем здесь же, в Калуге, под девизом «Система СПО — локомотив экономики страны». Форум стал частью деловой программы финала «Профессионалов», которая дополняет собственно соревновательную часть.

Потенциальные работодатели вместе с преподавателями колледжей и техникумов, руководителями ссузов, экспертами обсуждают: какие механизмы развития профобразования наиболее эффективны, что ещё потребуется сделать для совершенствования обучения в техникумах и колледжах.

Круглые столы и панельные дискуссии, проектные и партнёрские сессии Форума будут проходить до 29 августа на площадке калужского Федерального технопарка профобразования. Обсуждения объединены в шесть основных треков — тематических направлений.

В их числе: «Лидерство в образовании» (обсуждение роли СПО в развитии экономики страны), «Путь к технологическому суверенитету» (подготовка отраслевых кадров для экономики), «Платформа решений: содержание и качество» — ключевые образовательные проекты и задачи, лучшие практики.

Для молодых участников Форума пройдут мастер-классы, тематические встречи и программы профориентации.

Что же до чемпионата, то нынешнее соревнование в Калуге — один из трёх финалов всероссийского состязания. Он проходит по трём тематическим блокам промышленных компетенций. Первый финал, по инновационным и креативным специальностям, проходил в Нижнем Новгороде 25–30 мая. Молодые инженеры, и специалисты в сферах образования, сервиса и производства покажут мастерство на третьем финале в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 4 декабря.