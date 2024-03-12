Материалы с тегом «Вузы»
ИТМО и VK открыли набор на программу для разработчиков веб-сервисов
В Петербурге стартует набор студентов в корпоративную магистратуру «Распределённые веб-сервисы», сообщила 13 марта VK. Образовательная программа подготовлена совместно VK Education и Институтом прикладных компьютерных наук ИТМО и рассчитана на подготовку специалистов, отвечающих за работу...
12 марта 2024
Студентов вузов призвали подавать заявки на премию «Гравитация»
Продолжается приём заявок на Международную университетскую премию в области искусственного интеллекта и больших данных «Гравитация». Претендовать на получение премии могут команды российских вузов и других организаций. Вручение состоится 31 мая 2024 года. Организаторами премии выступили...
5 марта 2024
В России выделят 400 млрд рублей на новые университетские кампусы
Программа создания в России университетских кампусов будет расширена, заявил 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Всего будет построено 40 таких объектов, объём финансирования программы составит 400 млрд рублей, сказал президент. «Мы уже говорили об этом, но...
29 февраля 2024
В России предложили создать комнаты для детей студенток в вузах
Для студенток и преподавательниц, у которых есть маленькие дети, в вузах предложили создавать детские комнаты, сообщила 11 февраля замглавы Минобрнауки Ольга Петрова в ходе публичной дискуссии в честь Международного дня женщин и девочек в науке. «Сейчас мы еще активизируем создание комнат для...
11 февраля 2024
В РТУ МИРЭА выявили случай заболевания корью
Случай заболевания корью выявлен в кампусе РТУ МИРЭА на проспекте Вернадского, сообщила пресс-служба вуза в Telegram. В связи с выявлением заболевания учебные занятия решили перевести в дистанционный формат. «В целях проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий по регистрации случая кори у...
7 февраля 2024
Москва и Тегеран готовятся признать дипломы, заявили в посольстве Ирана
Россия и Иран готовят соглашение о взаимном признании университетских дипломов, заявил 3 февраля ТАСС советник иранского посольства в РФ Хади Гударзи. «У нас сейчас готовится очень важное соглашение, чтобы аккредитовать университетские дипломы, например бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и...
3 февраля 2024
Путин пообещал продлить программу по развитию кампусов
Программа по развитию кампусов в России наверняка будет продлена, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвящённом федеральному проекту по созданию в стране сети современных кампусов. «Это важное решение в развитии инфраструктуры образовательной и инфраструктуры в целом по стране. Это...
2 февраля 2024
Путин отметил, что Собянин «не жадничает» с территориями для вузов
Президент России Владимир Путин на церемонии открытия современных кампусов в российских регионах похвалил мэра Москвы Сергея Собянина за то, что тот не жалеет территории для расширения и развития вузов. «В Москве это сложно сделать. Тем не менее у вас получается — не жадничаете, имею в виду...
1 февраля 2024
Российские студенты отметят Татьянин день 25 января
В России 25 января будут отмечать Татьянин день, который одновременно является и праздником всех студентов. На государственном уровне День российского студенчества закрепили указом президента Владимира Путина от 25 января 2005 года. В этот день в МГУ ежегодно проходит торжественное заседание...
24 января 2024
На Украине сократят число вузов из-за снижения количества выпускников
Из-за резкого снижения числа выпускников школ на Украине сократят количество высших учебных заведений, некоторые вузы могут быть укрупнены (объединены в один), заявил 15 января заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий. За последние 15 лет число выпускников в стране снизилось почти...
новость часа
15 января 2024
Минобрнауки: в госвузах не будет централизованного повышения цен
В России не будет централизованного увеличения платы за обучение для студентов государственных вузов. Об этом 13 января заявили в пресс-службе Минобрнауки. В ведомстве пояснили, что дискуссия по поводу резкого повышения цен на высшее образование связана с заявлениями руководителей отдельных частных...
новость часа
13 января 2024
Глава Пенсильванского университета уволилась на фоне роста антисемитизма
Президент Пенсильванского университета Лиз Мэгилл подала в отставку в связи с участившимися в американских вузах случаями антиизраильских выступлений. Сообщение об этом председателя совета попечителей Скотта Бока опубликовано 9 декабря на сайте учебного заведения. «Лиз Мэгилл добровольно подала в...
10 декабря 2023
Оксфордский словарь назвал слово 2023 года
Главным словом 2023 года по версии издательства Оксфордского словаря стало разговорное выражение «rizz», обозначающее персональные шарм и привлекательность. Об этом 4 декабря сообщило издательство на своём сайте. «Наши эксперты по языку выбрали это слово в качестве интересного примера того, как...
4 декабря 2023
Три человека погибли при взрыве в университете на Филиппинах
Три человека погибли, семеро пострадали при взрыве в городе Марави на Филиппинах, сообщило 3 декабря издание Manila Bulletin. Взрыв прогремел утром 3 декабря в спортзале университета Марави на юге Филиппин. Инцидент произошёл во время утренней католической мессы студентов. Об этом сообщила полиция...
3 декабря 2023
В здании Ереванского госуниверситета прогремел взрыв
В здании химического факультета Ереванского государственного университета в столице Армении прогремел взрыв. Пострадали несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны 17 ноября. «По предварительным данным, трое пострадавших госпитализированы. [Им] оказывается...
17 ноября 2023
Профессора МГИМО уволили после приглашения Урганта на лекцию
Преподавателя Московского государственного института международных отношений (МГИМО), профессора Юрия Кобаладзе уволили после приглашения на лекцию телеведущего Ивана Урганта. Об этом он сам сообщил студентам, написал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Студенты вуза просят вернуть заместителя...
16 ноября 2023
Путин поддержал идею возродить Царскосельский лицей в Петербурге
Президент России Владимир Путин поддержал предложение ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова о создании учебного заведения, которое бы готовило молодежь к государственной службе, воспитывало её в духе патриотизма и возрождало тем самым традиции Царскосельского лицея. Об этом сообщила пресс-служба...
26 сентября 2023
Путин провёл встречу с ректором РАНХиГС
Президент России Владимир Путин провёл встречу с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Алексеем Комиссаровым. Об этом сообщается на сайте Кремля. В ходе встречи была рассмотрена текущая деятельность, обсуждались перспективы развития...
26 сентября 2023
Эксперты оценили идею разрешить студентам применять ИИ в дипломах
Решение Московского городского педагогического университета (МГПУ) разрешить писать дипломы с использованием искусственного интеллекта (ИИ) — новаторское, создающее прецедент, но и символичное, поскольку может привести к разработке регламентов и стандартов, допускающих участие ИИ в составлении...
4 сентября 2023
Минобрнауки сообщило о назначении Ажгиревича ректором МАДИ
Ректором Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) назначен Артём Ажгиревич. Об этом 2 сентября сообщили в Минобрнауки РФ. Отмечается, что ранее Ажгиревич занимал должность заместителя председателя правительства Тверской области, преподавал в РАНХиГС при...
новость часа
2 сентября 2023