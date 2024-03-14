Материалы с тегом «Дмитрий Чернышенко»
В России на новые кампусы для вузов планируют направить около ₽1,5 трлн
Около 1,5 трлн рублей планируется направить на строительство, оснащение и содержание университетских кампусов мирового уровня в России. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. «Дополнительное финансирование 400 млрд рублей...
14 марта 2024
Ученые РФ нашли способ увеличить скорость работы электроники в тысячу раз
Российские ученые разработали технологию, позволяющую в тысячу раз быстрее обрабатывать и передавать электронную информацию. Это стало возможным благодаря специалистам Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Чернышевского и Института радиотехники и...
14 марта 2024
«Игры будущего» доказали лидерство РФ в мировом спорте, заявил Чернышенко
Международные «Игры будущего» доказали, что Россия занимает роль лидера в мировом спорте, заявил 3 марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко на церемонии завершения соревнований в Казани. Он отметил, что за турниром следили зрители из более чем ста стран, а соревнования стали узнаваемым во всём мире...
новость часа
3 марта 2024
Число просмотров соревнований «Игр будущего» достигло 2,2 миллиарда
Число просмотров международных соревнований «Игры будущего» в Казани достигло 2,2 миллиарда. Об этом 2 марта сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «На сегодня я получаю сводки, примерно 2,2 миллиарда уже просмотров. Говорит о том, что с форматом угадали, и действительно этот проект состоялся», —...
2 марта 2024
Чернышенко сообщил о расширении планов по сети университетских кампусов
Программа по созданию сети университетских кампусов будет расширена с 25 до 40. На реализацию программы будет выделено свыше 400 млрд рублей, заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко 29 февраля. «Программа по созданию сети современных университетских кампусов будет расширена с 25 до 40, на...
29 февраля 2024
«Код будущего». Молодёжь приглашают бесплатно обучиться программированию
В России для школьников 8–11-х классов и студентов колледжей стартовал новый набор на проект «Код будущего». Учащимся будут доступны более 40 курсов, позволяющих обучиться различным языкам программирования. Запись стартовала в феврале 2024 года, подать заявку можно на портале Госуслуг. Благодаря...
28 февраля 2024
Трансляции «Игр будущего» набрали более миллиарда просмотров
За первые семь дней «Игр будущего» трансляции соревнований и церемонии открытия набрали более миллиарда просмотров во всём мире, заявил 26 февраля вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. За соревнованиями следит без преувеличения весь мир, сказал Чернышенко в выступлении на Форуме национальных...
26 февраля 2024
Чернышенко открыл девять спортивных объектов в российских регионах
В России 25 февраля открыли девять спортивных объектов, созданных в рамках федерального проекта «Спорт ― норма жизни» национального проекта «Демография». Старт работе объектов дали в ходе пленарного заседания «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» на международной выставке-форуме...
25 февраля 2024
День цифровой экономики состоялся в рамках выставки-форума «Россия»
День цифровой экономики состоялся 6 февраля в рамках Форума национальных достижений на Международной выставке-форуме «Россия». Главным мероприятием деловой программы стала пленарная сессия, посвященная достижениям отечественной цифровой экономики, сообщили в пресс-службе выставки. В мероприятии...
6 февраля 2024
На выставке «Россия» подвели итоги цифрового развития страны в 2023 году
На международной выставке «Россия» представили достижения страны в области цифрового развития по итогам 2023 года в ходе форума «Цифровая экономика». Как отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, уже в реестре отечественного ПО зарегистрировано почти 20 тыс. российских...
6 февраля 2024
Число поездок по России превысило допандемийные показатели
На международной выставке-форуме «Россия» 3 февраля прошел День туризма, в рамках которого посетители могли принять участие в квестах, лекциях, мастер-классах и презентациях, посвящённых путешествиям по стране, сообщило Министерство экономического развития. Пленарное заседание «Почувствуй Россию...
3 февраля 2024
В правительстве РФ сообщили о росте внутреннего туризма на 20%
За 2023 год туристический поток внутри России составил порядка 78 миллионов поездок. Это на 20% выше по сравнению с предыдущим годом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что внутренний туризм в России не только восстановился со времён пандемии коронавируса, но и превысил...
3 февраля 2024
Чернышенко заявил, что бойкота «Игр будущего» не будет
Бойкота «Игр будущего» не будет, страны-партнёры поддерживают идею о том, что спорт вне политики. Об этом 21 января заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ. «Мы ожидаем более двух тысяч участников из более чем 100 стран. Ожидаем глав...
21 января 2024
На выставке «Россия» обсудили развитие ведущих IT-компаний страны
В России благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» выручка ИТ-компаний увеличится в 2,5 раза, также вырастет ВВП за счёт технологий искусственного интеллекта, заявил 17 января заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарной сессии «ИТ, телеком, интернет: как...
17 января 2024
В РФ операторам не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше инфляции
Российские власти введут ограничения на бесконтрольное повышение тарифов на сотовую связь компаниями, оказывающими такие услуги, за действиями операторов следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом заявил журналистам вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Компании смогут увеличивать...
29 декабря 2023
Чернышенко назвал достижимым товарооборот в $300 млрд между РФ и КНР
Цель по увеличению российско-китайского товарооборота до $300 млрд к 2030 году стала вполне достижимой. Об этом вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил 18 декабря журналистам по результатам 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине...
18 декабря 2023
Эксперты рассказали о перспективах внедрения ИИ в промышленности
Россия сможет обеспечить себе технологическое лидерство в области искусственного интеллекта (ИИ), а самыми перспективными сферами экономики для его внедрения являются сельскохозяйственная и производственная отрасли. Так считают эксперты — участники панельной дискуссии «Искусственный интеллект в...
13 декабря 2023
В России определили лидеров искусственного интеллекта
Девять регионов России, пять отечественных компаний и трое российских ученых стали победителями первой национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта». Награждение прошло на международной конференции Сбера AI Journey. В общей сложности на соискание премии, реализуемой при поддержке...
1 декабря 2023
В России стартовала онлайн-олимпиада для школьников «Безопасный интернет»
Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» пройдёт с 28 ноября по 25 декабря. В ней школьники с 1-го по 9-й класс могут бесплатно проверить свою цифровую грамотность и навыки безопасного поведения в интернете, а также узнают, как защитить личную информацию и противостоять мошенникам...
29 ноября 2023
Туристические недели макротерриторий открылись на выставке-форуме «Россия»
На международной выставке-форуме «Россия» стартовали недели макротерриторий, во время которых регионы представят свой туристический потенциал: культурные, исторические и географические особенности. Богатый выбор маршрутов помогает вдохновить гостей экспозиции на реальное путешествие. Мероприятия...
22 ноября 2023