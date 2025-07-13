Утром 13 июля 1944 года войска 1-го Украинского фронта двинулись вперёд в направлении городов Львов и Рава-Русская. Был дан старт Львовско-Сандомирской операции — с которой началось освобождение Западной Украины, и которая поставила точку в истории дивизии СС «Галичина». Во всяком случае в том её виде, какой изначально придали немецкие кураторы.

Иван Шилов ИА Регнум

Формирование подразделений из «неполноценных» (с точки зрения идей национал-социализма) славян, началось не от хорошей жизни — даром, что инициатива снизу поступила сразу после вторжения гитлеровцев в СССР.

Уже 29 июня 1941 года один из заместителей Степана Бандеры по ОУН (б) Ярослав Стецько, прибыв во Львов в обозе наступавшего вермахта, организовал «национальное собрание», которое приняло акт о «восстановлении украинской державы».

В нём говорилось: Украина «будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера творит новый порядок в Европе и в мире и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации». Командование вермахта и Ваффен-СС, как и оккупационные власти, это рвение не оценили — в 1941 Третий рейх не нуждался в услугах добровольных помощников.

Но к 1943-му, после поражений под Сталинградом и на Курской дуге, конъюнктура изменилась. Когда все силы бросались на Восточный фронт, кому-то требовалось поддерживать «орднунг» на оккупированных территориях.

Датой создания 14-й гренадерской дивизии СС «Галиция» считают 28 апреля 1943, но хотя набор растянулся на несколько месяцев. Личный состав — свыше 80 тыс. человек.

Дивизия именовалась добровольческой — и современные украинские историки акцентируют внимание на том, что в «Галичину» шла мотивированная молодежь, гимназисты и студенты из бывших «кресов всходних» — восточных окраин Польши.

На деле в добровольческую ваффен-гренадерскую дивизию записывали кого попало, много людей с физическими ограничениями. Оккупационным властям нужна была картинка — надо было продемонстрировать Берлину лояльность и энтузиазм подвластного населения. Реальных добровольцев было на порядок меньше.

Первым командиром дивизии стал группенфюрер СС Вальтер Шимана — уроженец богемского Троппау (ныне Опава в Чехии), в годы Первой мировой офицер австро-венгерской армии, член НСДАП с 1926 года. Офицерами «национально-украинской» дивизии были исключительно немцы.

Убийства мирных жителей

«Патриотично мыслящие» украинские историки зачастую утверждают — простые галичане якобы не знали, куда записываются, воспринимая аббревиатуру SS как сокращение от «Сичевых стрельцов». Сложно сказать, на кого рассчитан этот фейк, ведь присяга солдат, унтер-офицеров и офицеров «Галичины» звучала так же, как и как и клятва других добровольческих дивизий и легионов Рейха:

«Я служу тебе, Адольф Гитлер, как фюреру и канцлеру германского рейха верностью и отвагой. Я клянусь покоряться тебе до смерти. Да поможет мне Бог!».

Также утверждается — те, кто всё-таки понял, что попал не в «сечевые стрельцы», мыслили «Галичину» как ядро украинской армии, которая-де повернёт штыки и против Сталина, и против Гитлера. С такой точки зрения дивизия оказывается одной из исторических предшественниц ВСУ.

Но на деле «Галичина» беспрекословно слушалась немецких хозяев, как впрочем, и ВСУ ориентируется на западных партнеров.

Обкаткой дивизии стало участие в карательных акциях.

Так, солдаты 4 галицкого полицейского полка СС (командир — штурмбаннфюрер СС Зигфрид Бинц, капеллан — униатский священник, доктор богословия Осип Карпинский), при поддержке сотни УПА* Дмитрия Костенко по кличке «Ястреб» 28 февраля 1944 года вошли в населённую поляками деревню Гута Карпинская. Около полутысячи человек, в том числе стариков, женщин (одна из них была беременной) и детей загнали в здания школы и костёла, и заживо сожгли. Остальных расстреливали на месте. Пожилую польку, не успевавшую за конвоирами, закололи штыком.

Всего солдаты «национально-украинского» полка и бандеровцы по разным данным убили от 800 до 1 тысячи мирных жителей.

Более сложными в исполнении были бои с партизанами — так, к примеру, мотобатальон 2-го полка «Галичины» в Польше участвовал в операции против рейда 1-й Украинской партизанской дивизии имени Сидора Ковпака, которой командовал бывший начальник разведки «Деда» Пётр Вершигора.

Фриц Пятница

В начале лета 1944 года, с приближением фронта к Галичине было принято решение бросить коллаборантов, доказавших верность рейху, в бой с Красной армией. Предстояла серьёзная схватка.

К концу июня наши войска собрали для наступления 1,2 млн бойцов, свыше 2000 танков и САУ, более 14 тысяч орудий и минометов, свыше 3100 самолетов. Враг мог выставить против нашей группировки почти 6 тысяч орудий и минометов, более 840 тыс. военнослужащих, 540 самолетов, более 900 танков и САУ.

В отличие от Белоруссии, где у вермахта и Ваффен-СС не было мощных фортификационных укреплений и танковых групп, на Западной Украине противник успел соорудить эшелонированную систему укреплений (глубиной 50-60 км), выставить 160 тысяч противопехотных и 200 тысяч противотанковых мин.

Анна Рыжкова ИА Регнум Львовско-Сандомирская операция

Кроме того, в составе только 1-й и 8-й танковых дивизий среди различных танков и САУ имелось более 100 «пантер», а в 506-м батальоне тяжелых танков — свыше 40 «тигров». Но, учитывая, что наступавшие советские войска получили более чем серьёзный опыт на четвёртом году войны, гитлеровское командование собирало максимум сил и техники для обороны. И тут «любое лыко было в строку» — в том числе «Галичина».

В июне 1944 коллаборационистов перебросили в район города Броды — здесь «Галичина» выставила более 11 000 военнослужащих, 110 орудий, включая несколько 88-мм, и 34 противотанковых. Дивизию и в этот период возглавлял отнюдь не «сознательный украинский националист», а оберфюрер СС Фриц Фрейтаг — которого даже не попытались замаскировать под какого-нибудь Пилипа П’ятницю (Freitag — «пятница» по-немецки).

13 июля, начав наступление на Рава-Русском направлении, советские дивизии довольно быстро прорвали оборону противника, на следующий день дивизии 38-й и 60-й армий 1 Украинского фронта на Львовском направлении смогли продвинуться на 8 — 10 км.

Советская авиация нанесла удары по 1-й и 8-й танковым дивизиям противника, впрочем, последняя сохранила достаточную ударную мощь — к началу боев она располагала более 230 танков и САУ. 15 июля враг начал наносить контрудары по нашим позициям.

Тогда-то в бой с дивизиями 60-й советской армии у Бродов вступила и дивизии СС «Галичина».

Узкий коридор

Поскольку советские войска у Бродов вклинились в немецкие позиции, 1-я и 8-я танковые дивизии получили приказ наносить удары с южного направления, а XIII армейский корпус — с северного

В районе Кругова под удары советских войск попал 30-й пехотный полк. Это подразделение, как докладывал начальник штаба «Галичины», майор Вольф-Дитрих Гайке, получило приказ контратаковать противника, попало под удары советских танков и было разбито. Полк потерял половину личного состава, из строя выбыли практически все командиры рот. Большими, впрочем, были и потери советских 336-й и 99-й стрелковых дивизий, они составили 320 человек убитыми и 250 ранеными.

15 июля подразделения 9-го механизированного и 7-го танкового корпусов (3-я гвардейская танковая армия) смогли пробить у Колтова узкий коридор шириной буквально 4-6 километров, который открывал для Красной армии перспективу обхода противника у Бродов. В коридор наше командование ввело сразу две танковые армии — 3-ю и 4-ю гвардейские. Немцы постоянно наносили удары, и «стенки» коридора пришлось укреплять различными танковыми подразделениями и частями истребителей танков.

Эсэсовцы из дивизии «Галичина», лето 1944 г.

17 июля 31-й пехотный полк «Галичины», усиленный артиллерией, саперным и разведывательным батальонами, противотанковым дивизионом вел бои с 99-й и 336-й стрелковой дивизией.

18 июля положение XIII армейского корпуса резко обострилось — наши войска нанесли удар сразу на нескольких направлениях, и фактически окружили в районе Бродов 8 немецких дивизий. Подразделения «Галичины» продолжали наносить контрудары, но несли потери и отступали со своих позиций.

19 июля 29-й и 31-й пехотные полки пытались остановить продвижение 68-й стрелковой дивизии у Заболотцев. Их атаковали подразделения 31-го танкового корпуса.

«Катюши» обеспечили прорыв

В книгах современных украинских историков указано, что «Галичина» сдерживала атаки «стальных лавин» на неподготовленных позициях, коллаборанты якобы буквально с гранатами и противотанковыми гранатометами бросались под Т-34 и ценой собственных жизней жгли машины.

В журнале же 31-го танкового корпуса указано, что в секторе Гуты Пеняцкой, Майдана, Подгорце кроме двух полков «Галичины» находился также полк 349-й пехотной дивизии, артполк. Противник укрылся в окопах полного профиля, ДОТах, и в лесах.

Кроме артиллерии, на вооружении «Галичины» было немало противотанковых гранатометов, в том числе тяжелых «офенроров». Никаких «стальных лавин» не было — против дивизии действовало максимум десять-пятнадцать Т-34, а всего за время ее боев под Бродами, на разных участках фронта и в разные дни, от 70 до 90 танков и САУ.

Встретив упорное сопротивление противника, советские войска воспользовались поддержкой 201-го минометного дивизиона — «катюши» выпустили порядка 98 боеприпасов, уничтожив более 25 чел. Как вспоминали немецкие офицеры, под ударами реактивной артиллерии галичане дрогнули и побежали с позиций.

Советские войска выбили коллаборантов из Подгорцев. Более того, в этот день подразделения 31-го танкового корпуса нанесли удар по позициям «Галичины» у Ясенева, с южного направления, откуда галицкие «эсэсманы» не ожидали удара. Нашим бойцам удалось перерезать шоссе Броды — Красне.

Убедившись, что оборона немецких войск посыпалась, и они оказались в окружении, оберфюрер Фриц Фрайтаг решил сложить с себя полномочия командира дивизии. «Галичину» взял на себя генерал-майор Герхард Линдеманн, командир 361-й пехотной дивизии.

Разгром и постскриптум

Дивизии немецкого 48-го танкового корпуса, которые получили задание деблокировать оказавшиеся в котле у Бродов войска, в том числе остаток «Галичины», задания не выполнили.

Окруженцы пытались собственными силами вырваться из котла, но попадали под мощные удары наших авиации и артиллерии. По отчётам майора Гайке, из котла вырвалось около 500 военнослужащих «Галичины» (из, напомним, 11 тысяч).

Из журнала советского 15-го стрелкового корпуса можно узнать, что 22 июля враг потерял более 2 000 убитыми и 1 850 пленными. По данным, которые собрал военный историк Бегляр Наврузов, «Галичина» потеряла 9 600 убитыми и пропавшими без вести.

Современные украинские авторы по понятным причинам указывают более скромные цифры: 3 500 убитых, 2 000 пленных, менее 2 000 перешли в УПА* (то есть попросту сбежали и предали фюрера) — итого потери дивизии киевская историография оценивает в 7 с небольшим тысяч.

Как бы то ни было, в боях с 15 по 22 июля «Галичина» была разгромлена. Как и вся Бродовская группировка противника — более 20 тысяч погибли, около 12-15 тысяч были взяты в плен.

У истории галицких эсэсовцев, впрочем, был постскриптум. В сентябре 1944 г. «Галичина» была заново сформирована и ее «боевой путь» продолжился в Словакии, где она подавляла национальное восстание.

Здесь галичане действовали совместно с зондеркомандой «Дирлевангер», ранее отметившейся массовыми убийствами в Белоруссии. Несколько подразделений «Галичины» вошли в боевую группу оберштурмфюрера СС Карла Вильднера, которая, когда немцы взяли центр восстания, Банска-Быстрицу, «зачищала» этот город.

В январе 1945 реанимированную «Галичину» бросили на подавление югославских партизан.

В апреле, за месяц до конца войны, командовать коллаборационистами, наконец, поставили украинца. По решению Верховного командования вермахта «Галичина» была преобразована в «Украинскую национальную армию», во главе которой поставили Павла Шандрука — бывшего генерал-хорунжего петлюровской армии, а ныне немецкого генерал-лейтенанта.

Галичане сдались в плен англичанам и американцам, зная, что их ждет, если окажутся в руках Красной армии.

Эсэсовцы, не признанные нацистами

В 1949 году в американской оккупационной зоне появилась Ассоциация бывших членов дивизии «Галичина». В том же году, к слову, Шандрук спокойно уехал из новообразованной ФРГ в Штаты, где дожил на свободе до преклонных лет (умер в 1979 г.). С 1960-х ассоциация бывших эсэсовцев перебралась из Западной Германии в Канаду. Симпатизанты этих «борцов с большевизмом» утверждают, что дивизию не осудил Нюрнбергский трибунал, начисто забывая, что суд признал всю СС преступной организацией.

Но показательно, что комиссия Жюля Дешена — канадская инстанция по расследованию военных преступлений, которая работала в 1985−1986 гг., выдвинула обвинения лишь 20 солдатам и офицерам. Это неудивительно, ведь в составе комиссии было много потомков мигрантов из Прибалтики и с Украины.

На современной Украине активно действует «Резерв дивизии «Галичина» во главе с Игорем Иваньковым, Василем Бычко и Дмитрием Правосудовым. Это историко-культурное общество, занимающееся героизацией эсэсовцев, в 1994 открыло мемориальное кладбище в Золочевском районе Львовской области. После майдана 2014 года регулярными стали марши памяти дивизии.

В самом Львове, на Лычаковском кладбище установлен монумент эсэсовцам «Галичины». Это тем более показательно, что в мае–июне этого года с позволения Львовской городской рады было уничтожено кладбище на Холме Славы, где покоились советские воины-освободители.

Киевский режим поддерживает мифотворчество активистов «Резерва «Галичины» — те регулярно издают книги, где говорится о том, как «украинская дивизия» чуть ли не вывела из окружения XIII армейский корпус и в одиночку сдерживала натиск целых советских армий.

«Резервистов» можно увидеть на различных массовых мероприятиях в форме СС. И здесь нет ничего зазорного, ведь уже при Владимире Зеленском Верховный Суд Украины в 2022 году признал символику дивизии — ответственной, в том числе, за убийства евреев — не нацистской. А значит, она не запрещена. Активную материальную поддержку «Резерву дивизии» оказывают наследники ветеранов «Галичины» в канадской и прочей диаспоре. Но уже подрастают новые поколения нацистов, которые поддерживают неоэсэсовцев и внутри Украины.