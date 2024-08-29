«Это был вторник, 29 августа. Я пришел с работы пораньше. Моя мать уже знала о том, что происходит. Она стояла у кухонной плиты, когда я ей сказал, что решил присоединиться к восстанию. Она обернулась, заглянула мне в глаза и сказала: «Конечно, ты должен идти»… Мы обнялись, и я вышел. Её слёзы, которые я скорее почувствовал, чем увидел, навсегда запечатлелись в моей памяти».

ИА Регнум

Это строки из воспоминаний Александра Дубчека, опубликованных в начале 1990-х, уже после смерти экс-руководителя Чехословакии и зачинателя «Пражской весны». В августе 1944-го — а речь в процитированном фрагменте идёт именно об этом времени — Дубчек был 23-летним коммунистом-подпольщиком, одним из рядовых участников Словацкого национального восстания. И одним из тех, кто выжил, когда восстание было разгромлено гитлеровцами и местными коллаборационистами.

Восстание против оккупантов, начавшееся ровно 80 лет назад — 29 августа 1944 года — продолжалось около месяца.

В послевоенной ЧССР восстание 1944 года было одним из краеугольных камней национальной идеологии. Но историки и политики в посткоммунистических Чехии и Словакии не раз обвиняли Советский Союз в том, что он-де не пришёл на помощь восставшим словакам — так же, как он якобы позволил немцам подавить Варшавское восстание в том же 1944-м.

Сейчас, когда благодаря политическим переменам Словакия — одно из немногих дружественно относящихся к России государств Европы, важно развенчать ревизионистские исторические мифы.

Тем более что нынешний премьер Роберт Фицо явно не из тех, кто склонен винить нашу страну: 28 августа глава словацкого правительства встретился в Братиславе с россиянами и белорусами — потомками воинов-освободителей и участников восстания.

Почему «первая Словакия» объявила войну

23 июня 1941 года, на следующий день после вероломного нападения Германии на Советский Союз, в войну на стороне Гитлера вступил его сателлит — марионеточный режим первого словацкого президента (и по совместительству католического священника и профессора богословия) Йозефа Тисо.

Государство, которое называют «Первой Словацкой республикой» (1939-1945), было детищем Мюнхенского сговора 1938 года — результатом того, как западные демократии сдали в полное распоряжение Гитлера Чехословакию — «единственную демократию в Центральной и Восточной Европе».

Союзник Гитлера, венгерский правитель Миклош Хорти требовал «вернуть» все словацкие земли, но по Венскому арбитражу ноября 1938 Венгрия получила лишь южную Словакию.

Обглоданная по краям «остаточная Чехословакия» превратилась в федерацию, в которой национал-сепаратист Тисо стал словацким премьер-министром. А в марте 1939 расчленение Чехословакии было завершено. «Все крепости и города сдавались чехами без единого выстрела», — информировало Москву 17 марта посольство СССР в Германии.

Чехию превратили в «протекторат Богемии и Моравии», а профессора Тисо вызвали к Гитлеру, где настойчиво «рекомендовали» провозгласить полную «независимость» Словакии.

Тисо — которого в послевоенной ЧССР честили «клерикал-фашистом» — откровенным наци не был. Но на первые роли вышли такие деятели, как известный антисемит и «античех» Александр «Шанё» Мах, который прославился выражением «Чеха в мешок, а мешок — в Дунай!».

Мах стал «словацким Гиммлером», возглавив Глинкову гарду — охранные отряды правящей и единственной разрешённой Глинковой словацкой народной партии.

Лидер радикального крыла партии Войтех Тука (к слову, этнический венгр) стал премьер-министром и тут же подписал с рейхом договор об «охране». Этот дипломированный правовед курировал депортацию словацких евреев в лагеря смерти. За практическую часть Холокоста, начатого уже в сентябре 1941-го, отвечал Мах. Из 89 тысяч словацких евреев было убито 69 тысяч.

Помимо «очистки» территории от цыган, евреев и коммунистов, режим «зачищал» православных и протестантов, которых считали чуждыми словацко-католическому духу.

Страна размером с Ярославскую или Рязанскую область вела на редкость агрессивную политику. В сентябре 1939 года 50-тысячная полевая армия «Бернолак» (названная в честь филолога-священника Антона Бернолака) вместе с 14-й армией вермахта вторглась в Польшу с карпатского направления. А в июне 1941 президент Тисо настоял, в рамках обязательств по «оси», на участии во вторжении в СССР.

Папский нунций в Словакии благословил отправку войск и оповестил папу Пия XII об этой доброй вести из образцового католического государства.

С другой стороны, с 1942 года в Татрах и Рудных горах стали действовать отряды словацких партизан-антифашистов — сторонников восстановления Чехословакии и дружбы с нашей страной.

«Пугачёв» и «Чапаев» у «Трёх дубов»

На Восточном фронте находились 36 тысяч словацких солдат и офицеров — «Быструю дивизию» немцы бросали в бой и в Киевской операции, и на донбасском Миус-фронте.

Гитлер не зря считал словаков ненадёжными союзниками, готовыми предать «борьбу с большевизмом» ради общеславянской солидарности. В плен Красной армии сдались 27 тысяч солдат и офицеров, только под Мелитополем — более 2 тысяч.

Среди ушедших на нашу сторону с оружием в руках был рядовой Мартин Дзур, впоследствии министр обороны Чехословакии.

Капитан Ян Налепка создал на Украине словацкий партизанский отряд под началом соратника Сидора Ковпака — генерал-майора Александра Сабурова. Капитан Налепка погиб при освобождении города Овруч в Житомирской области и был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

В самой Словакии массовое выступление против гитлеровских пособников начало постепенно готовиться как минимум за год до августовского восстания — при помощи из Москвы.

В течении 1943-44 годов в Словакию проникали активисты, формировалось подполье (в котором участвовали будущие лидеры ЧССР, словаки Александр Дубчек и Густав Гусак), создавались партизанские отряды.

В помощь подполью в июле 1944 в Татрах десантировалась группа под началом советского военного разведчика Александра Величко, которая подготовила знаменитый партизанский аэродром «Три дуба», готовый принять новых гостей. Только в канун восстания в 1944 году из СССР было заброшено более 20 организованных групп.

Тогда же, к середине года собственно словацкие партизанские соединения были объединены в две группы — «Чапаев» и «Пугачёв». Подготовка выходила на финишную прямую.

Сильные и слабые стороны в планах восставших

Очевидно, что без широкой поддержки населения такая активность была обречена на провал. Но настроения людей были не в пользу режима «независимой республики».

Более того, один из руководителей «мозгового центра» восстания — Словацкого национального совета — коммунист Густав Гусак в докладе, направленном в Москву в июле 1944 года, утверждал:

«Если предоставить возможность голосованием решить, где словаки хотят принадлежат по государственному закону, не менее 70% проголосовали бы за присоединение к СССР, возможно, 20% — за новую Чехословакию, остальные растеряны, в страхе».

РИА Новости На позициях 1-го Чехословацкого корпуса

Возможно, это преувеличение, но война против братьев-славян была откровенно непопулярна даже у тех словаков, что не симпатизировали коммунистам и Иосифу Сталину.

Тем более что в Словацком национальном совете, признававшем власть лондонского эмигрантского правительства Бенеша, участвовала не только КПЧ, но и демократы и националисты. Это гарантировало массовую поддержку выступления против оккупантов и местных «квислингов».

Но плюрализм мнений в политическом руководстве повстанцев был и его ахиллесовой пятой.

«Разногласия между патриотическими силами, возглавляемыми коммунистами Чехословакии, и сторонниками… правительства Бенеша <…> несомненно, мешали мобилизации антифашистских сил», — сетовал в мемуарах маршал Иван Конев, в 1944-м — командовавший пробивавшимся к Чехословакии 1-м Украинским фронтом.

Одновременно в военной среде зрел заговор против правящих «клерикал-фашистов» Тисо.

На территории Словакии дислоцировался армейский корпус численностью около 24 тысяч человек. Он-то и должен был стать костяком восстания, которому — по идее — должны были помогать 5 тысяч партизан.

В задачу военных входило захватить стратегические перевалы через Карпаты, открыв путь наступавшим войскам 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов, арестовать или ликвидировать немногочисленные военные части немцев.

Возглавлял заговор один из высших военных чинов Словакии, полковник элитной воинской части, а позднее начальник штаба командования Сухопутных войск, бригадный генерал Ян Голиан. Вскоре он передал полномочия руководителя восстания прибывшему из Лондона дивизионному генералу Рудольфу Виесту.

Личный состав 18-й зенитной артиллерийской батареи, принимавший участие в восстании

Ориентация одновременно на Москву и на британцев стала вторым слабым звеном в планах подготовки восстания. Конев цитировал сообщение Голиана, возглавившего военный центр при СНС, в Лондон:

«Переходить к русским мы не хотим… Поэтому договоритесь с русскими, чтобы они признали нашу армию в качестве союзной армии».

При этом, отмечал Конев, военный центр СНС разработал сугубо оборонительную операцию (в расчете на помощь наступающих советских войск) и не продумал взаимодействие военных ни с Красной армией, ни с партизанскими соединениями.

Но как бы то ни было, руководители восстания начали переходить от планов к действиям. И главное, выступить пришлось раньше запланированного.

Экспромт генерала Голиана

Летом 1944 года в Словакии значительно выросло количество партизанских акций. Правительство Тисо сообщало в Берлин: оно теряет контроль за страной и вооруженными силами. 12 августа было введено военное положение, начались первые перестрелки.

23 августа президент Тисо призвал Германию помочь подавить восстание. В страну стали прибывать немецкие войска и брать под контроль железные дороги. 27 августа началась фактическая оккупация Словакии вермахтом.

После 28 августа партизанской бригадой им. Штефаника была расстреляна возвращавшаяся из Румынии немецкая дипломатическая миссия. Стало очевидно: ситуация вышла из-под контроля и обратного пути ни у режима Тисо, ни у Германии, ни у антифашистов нет. И восстание пришлось начать до того, как советские войска вышли на оперативный простор в Словакии.

Анна Рыжкова ИА Регнум Словацкое национальное восстание

29 августа немцы перекрыли стратегический Дукельский перевал, через который на помощь восставшим должны были прибыть части Красной армии.

30 августа Ян Голиан призвал к национальному восстанию. Вскоре была озвучена политическая программа словацких коммунистов, бывших костяком восставших: восстановление Чехословакии.

31 августа повстанцы обратились за помощью к СССР. 2 сентября Ставка одобряет инициативу маршала Конева и приказывает ему овладеть стратегическими высотами, объединиться с восставшими и разгромить немецкие войска в Словакии.

Поначалу восстание развивалось вполне успешно, несмотря на экспромтное начало и упомянутые сложности. Восставшие взяли под контроль не меньше трети территории «независимой республики». В плен партизанам сдался военный министр Фердинанд Чатлош.

На сторону восставших перешли все ВВС Словакии. Планирование позволило начать мобилизацию, и ряды повстанцев пополнились 60 тысячами армейских штыков и 18 тысячами присоединившихся партизан.

Советский Союз оказывал существенную помощь. Был установлен воздушный мост, переправлялись тысячи винтовок и автоматов, по горным тропам шли отдельные партизанские соединения. Была переброшена воевавшая на стороне СССР 2-я отдельная чехословацкая воздушно-десантная бригада.

Войска маршала Конева рвались навстречу восставшим.

Почему всё пошло не по плану

Однако к концу октября немцам удалось подавить сопротивление и восстановить контроль над Словакией. Но причина была отнюдь не в том, что Советский Союз якобы «передумал» идти на помощь повстанцам.

Помимо «фальстарта» восстания и проблем с согласованием действий, дело было в том, что немцы сумели просчитать замысел советских войск.

Вермахт укрепился на высотах, насытив их войсками, реанимировав Karpatenfestung («Карпатская крепость») — 600-километровый комплекс оборонительных укреплений в горах.

В итоге восставшие антифашисты не сумели обеспечить прорыв Красной армии и увязли в боях с немцами, которые, блокировав словаков, параллельно сумели воспрепятствовать и броску войск Конева.

Вместо предусмотренных Восточно-Карпатской операцией пяти дней прорыв советских войск занял почти месяц. Сражения были упорнейшие, ключевые позиции переходили из рук в руки порой более 20 раз.

Когда Красная армия вошла в восточную Словакию, время было упущено. Немцы сумели удержать западную Словакию и не допустить прорыва Красной армии в сердце Центральной Европы в 1944 году.

Конец восстания. Партизаны против «Галичины»

Для подавления восстания Вермахт сосредоточил от 30 до 40 тысяч штыков: собственно немецкие части, венгерские, силы словацкого аналога СС; есть сведения об участии в боях дивизии СС «Галичина» и ряда казачьих подразделений.

В боевых действиях участвовала авиация и бронетехника. Ломая сопротивление восставших, устраивая террор местных жителей, немцы в течении полутора месяцев добились своей цели.

Словацкие партизаны

Ян Голиан 28 октября 1944 года отдал приказ о переходе частей на партизанское положение и прекращении организованного сопротивления.

3 ноября он вместе с генералом Рудольфом Виестом попал в немецкий плен. Все схваченные высшие руководители восстания были повешены или расстреляны. Жертвами карательных акций нацистов стали свыше 20 тысяч мирных жителей.

Восстание было жестоко подавлено, но победа оказалась пирровой. Гитлер лишился союзника в очень важном регионе Центральной Европы. Фактически все вооруженные силы Словакии и значительная часть мужского населения призывного возраста выступила против нацистов.

Вместо крепкого тыла и широкой продовольственной базы рейх получил армейские бои, массовое партизанское движение, раздерганные на подавление восстания воинские резервы, что мешало сдерживать продвижение войск Конева.

О чём товарищ Гусак просил Молотова

И хотя войска восставших были разбиты и перешли на партизанскую форму борьбы, но они сумели помочь Красной армии занять важный плацдарм: Закарпатскую Украину и Восточную Словакию. Через несколько месяцев будет проведена Братиславско-Брновская наступательная операция (25 марта — 5 мая 1945) и Словакия будет очищена от войск «оси».

После освобождения, заметим, идея независимой, но дружественной Советскому Союзу Словакии не исчезла.

В современной словацкой прессе публикуются выдержки из рассекреченных отчётов спецслужб США: «Гусак и Лако Новомесский (еще один видный политик и интеллектуал) отправились в Москву в 1945 году, чтобы сделать предложение главе советской дипломатии Вячеславу Молотову, что Словакия станет независимым государством».

Судя по тем же документам, никуда не делась и идея вхождения Словакии в состав Советского Союза (в американской терминологии — «аннексии»).

Словацкому коммунисту Гусаку, попавшему под каток репрессий по обвинению в «буржуазном национализме», предстоит возглавить единую Чехословакию, восстанавливая её после потрясений «Пражской весны» 1968 года, которую не сумел обуздать Дубчек. Именно при Гусаке страна наконец-то стала федерацией двух равноправных республик, Чешской и Словацкой.

Но либеральная «бархатная революция» 1989 года разрушила это единство. Бывшую Чехословакию по частям аннексировал блок НАТО (Чехию в 1999-м, Словакию в 2003-м), в середине нулевых произошла аннексия распавшегося государства Евросоюзом.

Чехия, как известно, сейчас — в авангарде очередного противостояния Запада с нашей страной, но в Словакии к власти пришли здравомыслящие силы, благодаря которым историческая память не будет потеряна.

*ОУН признана экстремистской организацией в РФ.