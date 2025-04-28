Длительное время воинский мемориал «Холм Славы», на котором 23 апреля по приказу львовских городских властей и с разрешения министерства культуры начали демонтаж могил воинов Красной армии, был для львовских националистов и неонацистов костью в горле.

Львовский городской совет

Располагавшееся здесь военное кладбище они неоднократно оскверняли, воровали с него металлические конструкции. Но полностью сносить побаивались.

2022 год дал полный карт-бланш на «полную декоммунизацию».

«Война ускорила многие процессы, в частности по вопросу советских военных захоронений. Недавно завершили исследования и эксгумацию с территории бывшего Марсового поля. Мы перезахоронили около 2 тыс. останков людей с христианским уважением. И сегодня начинаем процесс, когда убираем последний маркер советских захоронений во Львове — захоронение с «Холма Славы», — заявил по этому поводу Евгений Бойко, управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета.

То есть первая и главная цель — «устранение архитектурных элементов, враждебных для независимой Украины».

Фактически это означает варварское уничтожение трех братских могил бойцов и командиров Красной армии, 226 индивидуальных захоронений и 24 могил Героев Советского Союза, в том числе разведчика Николая Кузнецова. Его имя, конечно же, подчеркивается особенно — ведь он агент ненавистного НКВД, из которого пропаганда сделала жупел.

Сначала с его могилы сбили пластину с именем и фамилией, затем уничтожили бронзовый барельеф. В ночь на 1 января 2021 года — в канун дня рождения Степана Бандеры — неизвестные сделали под могилу подкоп. 24 июля 2023 года — в канун годовщины освобождения Львова от немецких захватчиков — его прах вновь попытались украсть.

А лично мэр Львова Андрей Садовой побил рекорд низости, взяв мертвого диверсанта в заложники. Ещё в 2019 году племянница прославленного разведчика Маргарита Брюханова обращалась к властям с просьбой перезахоронить прах дяди на территории России. 15 сентября 2021 года кассационный административный суд Верховного суда обязал Львовский исполком разрешить перезахоронение его останков.

Однако Садовой заявил, что не собирается выполнять это решение, а намерен обменять прах на 121 украинца, находящегося в результате АТО в заключении на территории России, или на 296 военнопленных в ЛДНР. На эту гениальную в своей мерзости идею его надоумили консультации с СБУ.

Львовский городской совет

«Понимаем, что большое внимание будет уделено эксгумации останков могилы Кузнецова и могилы Путина. Следовательно, эксгумация этих останков будет происходить прозрачно с привлечением всех необходимых специалистов, в частности антропологов, судмедэкспертов, представителей правоохранительных органов, прокуратуры и др., чтобы потом не возникало вопросов, кто лежит в могиле, где написано «Кузнецов». Да, есть разные версии относительно того действительно ли он там похоронен, но только эксгумация и тщательное исследование смогут это либо подтвердить, либо опровергнуть»,— отметил Святослав Шеремета, руководитель Мемориально-поискового центра «Доля», которое занимается извлечением останков

Путина же ненавидят, конечно, за фамилию. Гвардии майор Степан Константинович Путин служил в 25-й гвардейской механизированной бригаде 1-го Украинского фронта и погиб 12 февраля 1945 года в боях у деревни Книгниц, когда штаб бригады атаковали порядка 12 вражеских самоходок и пехота.

Посмертно его наградили Орденом Отечественной войны I степени.

И, конечно же, чтобы особо подчеркнуть своё настоящее отношение, городские власти намеренно начали работы по демонтажу «Холма Славы» в канун 80-летия Дня Победы и очередной годовщины создания дивизии СС «Галиция». Ощущая себя в полной безопасности, львовские нацисты каждый раз стараются ужалить Россию побольнее и плюнуть посмачнее.

Львовский городской совет

Кстати, на демонтажные работы планируют потратить более 4 млн гривен — почти 100 тыс. долларов. Естественно, часть денег осядет в карманах чиновников.

На душе у них совершенно спокойно. Годами в сознание общества внедрялся миф о том, что на кладбище под видом военнослужащих Красной армии на самом деле могут быть похоронены бойцы НКВД, которые «истребляли бандеровцев и мирное население». Это является полным бредом, но многие ему охотно верят.

Между тем, если посмотреть на историю «Холма Славы» без истерики, всё происходящее выглядит вдвойне отвратительнее, поскольку среди прочих здесь упокоился прах множества этнических украинцев. Чьи кости сейчас выдергивают из могил, чтобы потом закопать на Голосковском кладбище, которое находится фактически на окраине Львова.

История мемориала берет свое начало еще в далеком 1914 году, когда на окраине города, за парками «Погулянка» и «Лычаковский», был выбран пустырь для захоронения более 5 тысяч погибших в годы Первой мировой русских воинов. На месте захоронения в 1915 году официально открыли памятник, на церемонии открытия присутствовали более 15 тысяч горожан.

Комплект открыток «Львов». Фото Е. Гаврилова Вход на территорию мемориала, 80-е гг.

Далее Российская империя распалась, Галиция вошла в состав Польши. Польские власти и не думали ухаживать за кладбищем — оно стало заброшенным, а памятник погибшим в 1938 году поляки даже снесли. В годы немецкой оккупации кладбище вообще сравняли с землей.

В июле 1944 года в ходе Львовско-Сандомирской операции Львов освободила Красная армия. В марте 1945 года был учрежден проект воинского кладбища для погибших советских солдат группы львовских архитекторов — Андрея Натальченко, Генриха Швецко-Винецкого, Ивана Персикова и скульпторов Михаила Лысенко и Владимира Форостецкого. Торжественная закладка мемориала состоялась 23 февраля 1948 года, а открытие — 23 февраля 1958-го.

Кстати, музей «Холм Славы» в здании школы здесь же, на улице Пасечной, был открыт к 40-летию присоединения Западной Украины к Советскому Союзу.

Центр «Холма Славы» спроектирован в виде круга, по периметру которого расположены захоронения «Аллеи Героев» — офицеров, Героев Советского Союза. А над каждой из индивидуальных могил до 2023 года был отдельный памятник.

Е. А. Дерлеменко. Комплект открыток, изд. «Мистецтво» «Холм Славы» в 1988 году

Так вот, об украинцах, объявленных «агентами НКВД». В братской могиле авиаторов покоился прах уроженца Херсонщины старшего лейтенанта Константина Вишневецкого из 298-го истребительного авиаполка, уроженца Сумской области, гвардии капитана Василия Шаренко из 100-го гвардейского истребительного авиаполка (12 личных побед), еще одного уроженца Сумской области, старшего лейтенанта Михаила Лиховида, Героя Советского Союза.

Лиховид погиб в августе 1944-го от рук бандеровцев — он приехал выручать своего подчиненного, чей самолет совершил вынужденную посадку у Равы Русской. Трех летчиков после короткого боя захватил отряд УПА*. Их сначала пытали, затем облили бензином и заживо сожгли. А затем красиво пофоткались в форме убитых.

Над братской могилой танкистов можно было увидеть скульптуру «Воин со знаменем», образ старшины Александра Марченко. Он также родился в Сумской области, воевал в составе экипажа Т-34 63-й гвардейской танковой бригады, которая участвовала в боях за Львов.

Именно старшина поднял Красное знамя над львовской ратушей и был убит в ходе уличных боев.

В общем, здесь лежали бесспорные герои, на самом деле (а не на словах) сражавшиеся за Украину и освободившие её. Власти кладбище регулярно убирали, и каждый год перед Днем Победы его буквально вылизывали коммунальщики, активисты и военнослужащие тогда еще Прикарпатского военного округа.

Фото автора. ИА Регнум «Холм Славы» в 2008 году

На 9 мая «Холм Славы» посещало громадное число людей — не только местных жителей, но и приезжих из разных концов Украины, России, Белоруссии. Проводили митинги представители местных левых политических сил. В 2010 году в честь 65-й годовщины Победы здесь даже прошел мини-парад, выступали губернатор Львовской области Василий Горбаль и… все тот же «набожный вор» Андрей Садовой, который тогда вел себя по-другому.

Могилы воинов буквально утопали в цветах — образовывались настоящие горки.

Ну а меняться все резко стало после государственного переворота 2014 года, когда запретили Коммунистическую партию — «освободители» резко превратились в «оккупантов». «Холм Славы» не попадал ни под какие «декоммунизации», новые законы прямо запрещали трогать воинские захоронения.

Однако местные власти при помощи «карманных активистов» приступили к медленному убийству военного кладбища — пропадали металлические конструкции, вандалы разбивали стену, таблички с памятников.

В 2017 году пропал бронзовый венок с могилы павших русских солдат времен Первой мировой весом 50 кг. Власти сетовали на то, что это сделали алкоголики и охотники за металлом, а на охрану кладбища не хватает средств, нет камер, да, мол, и народ ненавидит это место.

Но при этом на День Победы здесь буквально кишели представители «Правого сектора»*, «Свободы» и прочие неонацисты, которые набрасывались на всех, кто рисковал прийти на кладбище с георгиевскими лентами или советской символикой.

С годами «Холм Славы» приобрел жалкий вид — не осталось тех, кто мог бы позаботиться о нем и защитить. После начала СВО у львовских националистов и вовсе развязались руки. С кладбища убрали все надписи на русском языке, демонтировали с братских могил памятники.

Теперь же вообще стирают с лица земли. Ведь когда нет побед на фронте, а в экономике крах за крахом, украинской власти надо создавать победы информационные. Вот и воюют с мертвыми — с живыми у них это выходит намного хуже.

*Признана экстремистской организацией, деятельность запрещена в РФ.