Рейтинг правящей в Армении партии «Гражданский договор», подконтрольной премьер-министру Николу Пашиняну, упал до минимального за все семь лет его правления уровня.

Иван Шилов ИА Регнум Алексей Оверчук и Никол Пашинян

«Лишь 11,3% назвали «Гражданский договор», отвечая на вопрос: «За какую партию вы проголосуете, если парламентские выборы состоятся в ближайшее воскресенье?». Это самый низкий показатель с 2018 года», — заявил журналистам глава армянского представительства Gallup International Association Арам Навасардян.

Низкий уровень поддержки объясняется, в частности, неудачами Пашиняна во внешней политике. Здесь целый ряд поражений: сдача Карабаха, подвешенный статус армянских территорий, которые Азербайджан называет спорными, а также продолжающиеся споры вокруг коридора, который пройдёт по южным регионам Армении из «континентального» Азербайджана в Нахичевань. При этом реальными победами Пашинян похвастаться не может.

Да, действительно, премьер и другие представители армянской власти являются желанными гостями в западных кабинетах — они там встречаются, общаются, что-то подписывают и даже участвуют в заседаниях, посвящённых военно-политической тематике.

Но по факту эти встречи никак не укрепили международные позиции Армении и не способствовали обеспечению её безопасности. Азербайджан всё так же грозит войной, Турция требует изменить армянскую конституцию, а Запад помогает лишь словами, небольшими подачками и старым оружием.

Второй причиной низкого рейтинга стали внутренние неурядицы.

«Да, экономика страны растёт, но это практически не отражается на росте благосостояния простых граждан. Более того, в последнее время правительство вынуждено идти на повышение налогов, а также стоимости проезда в общественном транспорте в Ереване», — объясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

Холодильник, как известно, всегда побеждает телевизор. Поэтому Пашинян может что угодно рассказывать о светлом армянском будущем, но граждане страны видят специфическое армянское настоящее и судят по нему. И это суждение, казалось бы, даёт шанс на спасение страны, которую Пашинян ведет к пропасти экономического кризиса и потери суверенитета.

«Если Армения проснулась и хочет избавиться от прозападного режима Пашиняна, если в стране пройдут новые выборы и их итоги будут коррелировать с опросами — это, конечно, будет большой прорыв для страны», — отмечает в беседе с ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

В свою очередь Россия делает всё возможное, чтобы армянское население лучше осознало своё настоящее и будущее, в которое его ведёт Пашинян. Накануне вице-премьер Алексей Оверчук вновь подчеркнул, что мифическое членство Армении в Евросоюзе приведёт к потере реального членства в ЕАЭС.

«Открытие рынков с Евросоюзом будет означать закрытие рынков с Евразийским экономическим союзом, иначе пострадают наши производители в Евразийском экономическом союзе. Это очевидно: обнуление ввозных таможенных ставок с ЕС будет автоматически означать возвращение к таможне и к таможенному тарифу с ЕАЭС», — заявил Оверчук.

И добавил, что никаких компромиссов тут быть не может. А все заявления ереванских чиновников, что возможно будет найти «некое решение», просто вводят в заблуждение армянский народ.

Казалось бы, это чёткий и понятный всем сигнал.

«Москва рассматривает попытки сочетать ЕС и ЕАЭС как злоупотребление режимом свободной торговли. ЕАЭС не заключал с ЕС никакого соглашения на этот счёт. Получается, что Армения хочет произвольно открыть окно для фактической контрабанды товаров из Европы в Россию», — говорит Никита Мендкович.

И это не претензия конкретно Армении. Москва просто последовательно придерживается позиции о недопущении злоупотребления. 11 лет назад она то же самое говорила Украине, когда президента этой страны Виктора Януковича склоняли к подписанию договора об Ассоциации с Евросоюзом, а Киев при этом собирался остаться в рамках соглашений о свободной торговле СНГ.

Однако вопрос в том, поможет ли всё это реально пробудить армянское население?

Да, российский вице-премьер прав, но его слова вряд ли заставят многих армян изменить свою точку зрения, предупреждает Айк Халатян.

«Та часть армянского общества, которая трезво оценивает ситуацию в стране, и без Оверчука понимает, чем грозит Армении нынешний курс на разрыв отношений с Россией, выход из ЕАЭС и движение в сторону ЕС. Причем движение без всяких гарантий будущего членства. Однако тех, кто разочарован союзом с Россией, слова Оверчука или любых других официальных лиц вряд ли приведут в чувство», — говорит собеседник ИА Регнум.

Рейтинг «Гражданского договора» Пашиняна действительно рухнул, но он со своими 11,3% всё равно остается лидером для электората на фоне конкурентов (больше только доля тех, кто вообще не хочет участвовать в выборах). А всё потому, что нет реальной альтернативы премьеру и его окружению в лице новых, популярных армянских политиков пророссийской ориентации. Есть лишь проверенные бойцы вроде Роберта Кочаряна, за которого значительная часть населения принципиально не готова голосовать.

По словам Айка Халатяна, для объяснения людям всех возможных рисков от политики Пашиняна и перспектив, которые дает стране сохранение в российских интеграционных структурах, нужна кропотливая и последовательная информационная работа со стороны Москвы. Нужно создать «привлекательную обёртку» для своих инициатив, как делает тот же Евросоюз.

К тому же сам ЕС сейчас свою обёртку отчаянно комкает и рвёт — санкциями и хамским поведением в отношении посмевшей заявить о своих национальных интересах Грузии. А значит, всё больше жителей Армении будут готовы перестать верить в евроатлантические сказки и вернуться в реальность.