Один из крупнейших бизнесменов Армении — глава компании «Ташир» Самвел Карапетян арестован на два месяца, а власти собираются начать национализацию его собственности — прежде всего компании «Электрические сети Армении».

Иван Шилов ИА Регнум

Причиной преследования Карапетяна называют его позицию по вопросу Армянской апостольской церкви — одного из столпов армянской государственности, с которой премьер страны Никол Пашинян сейчас находится в активном конфликте.

Он называет храмы чуланами, оскорбляет священников и лично главу ААЦ католикоса Гарегина II. Конфликт стал следствием выступления армянского духовенства против внешней и внутренней политики нынешнего правительства.

Самвел Карапетян безоговорочно занял сторону католикоса и дал понять, что не позволит армянскому премьеру продолжать нападки на священников и защитит ААЦ.

«Поскольку я всегда был рядом с Армянской церковью и ее народом, я всегда буду принимать участие. И если политическим деятелям не удастся (защитить ее. — Прим. ред.), то мы будем во всем этом участвовать», — заявил он.

Официальный Ереван расценил подобные слова — по сути, обычную точку зрения христианина, обозначение гражданской позиции и желание реализовать право на мирный протест — как призыв к госперевороту.

Следственный комитет Армении возбудил против предпринимателя уголовное дело по ч. 2 ст. 422 Уголовного кодекса Армении («Публичные призывы к захвату власти») — хотя ни о каком перевороте никто и не говорил.

Сам же Карапетян от своей позиции не отступается. «Я буду бороться за святыни армянского народа изо всех сил, где бы я ни был, что бы ни случилось. Я не позволю, чтобы кто-либо в своих целях попирал наши святыни», — заявил он.

Столь жесткая линия власти объясняется просто — Пашинян боится Карапетяна. А точнее того, кем тот может стать.

Самвел Карапетян — один из богатейших в мире армян, с общим состоянием более 3 миллиардов долларов. Он владеет холдингом «Ташир», который объединяет более 200 компаний в сферах строительства, девелопмента, финансов, энергетики, промышленности, ретейла и ресторанного бизнеса. В России он, например, владеет «Фора Банком», сетью торговых центров РИО и рядом других компаний.

Помимо этого, возглавляемый им фонд «Ташир» реализует целую серию благотворительных проектов в Армении.

«Строим медицинские и учебные заведения, детские сады. Реконструируем церкви и храмы. Помогаем с проектами в области спорта, науки, искусства и благоустройства. Поддерживаем социальные инициативы в России и Армении», — говорится на его сайте.

Большие деньги фонд в свое время вкладывал в развитие Нагорного Карабаха, включая создание там уникального медицинского центра, а также принимал участие в реконструкции Кронштадтского собора в Санкт-Петербурге.

Не забывал и о церкви — в мае 2020 года фонд передал Армянской церкви уникальную коллекцию из шести тысяч редких книг по истории и культуре страны. И это уже не говоря о масштабных инфраструктурных проектах в Ташире — родном городе миллиардера, в честь которого он и назвал свою компанию.

Благотворительные проекты касались в том числе и дальнего зарубежья — так, в 2020 году Самвел Карапетян потратил 200 тысяч долларов на реконструкцию армянской церкви в Бейруте, пострадавшей от колоссального взрыва в порту ливанской столицы, а также выплатил по 10 тысяч долларов семьям погибших в ходе катастрофы армян.

При этом Карапетян в политику принципиально не лез — а потому у него нет какого-то негативного флера в глазах какой-то отдельной части населения.

«Самвел Карапетян, который известен своей крупномасштабной благотворительной деятельностью в Армении и в Нагорном Карабахе, имеет достаточно высокий рейтинг у существенной части армянских граждан, а также в армянской диаспоре в России», — объясняет ИА Регнум руководитель ереванского Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.