Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с очередной дипломатической инициативой — предложил азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву подписать пакт о ненападении.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Документ можно было бы принять в пакете с решением об отводе войск от границ и об их (границ) демилитаризации, заверял ереванский руководитель. И главное: гарантировал бы мир и стабильность на случай, если подписание мирного договора будет затягиваться.

Сразу поясним — отклик из Баку последовал быстро, правда, это был отрицательный отзыв.

«Несмотря на призывы азербайджанской стороны <…> к армянской стороне положить конец продолжающимся притязаниям против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана <…> Армения до сих пор не предприняла никаких практических шагов в этом направлении», — привело агентство Vesti. az слова пресс-секретаря азербайджанского МИД Айхана Гаджизаде.

Поэтому, сказал чиновник, предложение армянской стороны не имеет значения, создает непонимание, в общем — неприемлемо.

Почему торг пока неуместен

Действительно, как отмечают эксперты, сам исходный посыл Пашиняна был странным: «утром» пакт о ненападении, «вечером» (в случае затягивания) — договор о мире.

С юридической точки зрения, пакт можно заключить только после того, как стороны хотя бы установят дипломатические отношения.

На момент подписания договора о ненападении фон Нейрата — Липского (1934) или пакта Молотова — Риббентропа (1939) такие отношения между, соответственно, Германией и Польшей и Германией и СССР были. У двух закавказских стран их нет.

Такой документ также предполагает единое понимание сторон того, кто куда не должен нападать.

То есть у участников пакта не должно быть территориальных претензий друг к другу — а у Азербайджана к Армении претензии остаются.

Были лишь декларации Алиева об отсутствии таковых претензий к Армении, которое он сделал 23 мая 2023.

При этом Азербайджан продолжает контролировать территорию армянского (не карабахского) села Арцвашен. А территории приграничных азербайджанских сёл Кярки-Тигранашен, Юхары Аскипара и Ярадулла ещё со времен Первой карабахской войны под контролем армянских сил.

Да, Пашинян предлагает досрочно, до договора, отвести войска от границы, но расчертить новую границу по советским или постсоветским картам можно будет только после взаимного признания и подписания мирного договора.

Но юридические коллизии для Еревана отошли на второй план — сейчас перед режимом Пашиняна стоят гораздо более важные вопросы безопасности и внутриполитической легитимности.

Чьи карты правду говорят

«Никол Пашинян понимает, что Азербайджан не идет на подписание мирного договора и готовится к новой агрессии. Или идёт к попыткам силового давления с целью добиться от Еревана тех пунктов, которые Ильхам Алиев озвучил в ходе своего недавнего интервью», — сказал ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

Азербайджанский президент говорил и о делимитации границ на условиях Баку (а не по советским картам, как хотели бы в Ереване), и о возвращении азербайджанских анклавов — причём с контролем коммуникаций к ним, чего не было в советские времена, указывает собеседник.

Проще говоря, по советской карте труба шла из Азербайджанской ССР, через участок Армянской ССР, и снова в анклав АзССР. Нынешнему независимому Азербайджану такой сложный суверенитет на коммуникациями, понятно, не нужен.

К слову, так — через соседнюю советскую республику осуществлялась связь и с самым большим эксклавом — Нахичеванской автономией, которую от Азербайджана отделяет южная часть Армении (т. н. Зангезурский коридор). С октября 2023-го Азербайджан официально приступил к практическому созданию коридора в Нахичевань через Иран и далее в Турцию.

Но доступ через армянский Зангезур в Нахичевань по понятным причинам невозможен. Хотя в договорённости о прекращении Второй карабахской войны шла речь о создании транспортного коридора Азербайджан — Армения — Нахичевань.

Пока что азербайджанская сторона говорит лишь лишь об обеспечении доступа к малым приграничным анклавам.

«И понимая высокий риск новой эскалации со стороны Азербайджана, Пашинян пытается хоть как-то ограничить ее», — отмечает Айк Халатян.

Для Пашиняна пакт — это способ остановить азербайджанскую агрессию или во всяком случае добиться формальных гарантий ее остановки.

После потери Карабаха и разрыва отношений с Москвой Пашинян понимает, что Азербайджан не остановится и попытается добиться хотя бы обещания не нападать, указывает армянский эксперт.

Кому принадлежит Ереван

Азербайджан уже провозгласил цели по созданию транспортного коридора через суверенную территорию Армении.

«Нужно помнить, что ранее в азербайджанской риторике звучали жесткие претензии к Еревану — вплоть до претензий на сам город Ереван», — соглашается с Халатяном глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Других инструментов для остановки потенциальной агрессии у Еревана нет, подчеркнул Мендкович в комментарии ИА Регнум

Собственных сил явно недостаточно — армянская армия находится в достаточно плачевном состоянии.

Предыдущая пассивная реакция на нарушение азербайджанской армией армянских границ показала, что у Пашиняна нет политической воли, чтобы задействовать даже то, что есть в наличии.

Это не пакт, это другое

Когда официальный Баку ожидаемо и довольно грубо отверг «пакт Пашиняна», МИД Армении в лице замглавы ведомства Ваана Костаняна попытался сохранить хорошую мину. Это, мол, было не политическое (и тем более не юридическое) предложение, а политическое обращение.

«Если будут соответствующие положительные отклики, естественно, обсуждения перейдут на другой этап», — цитирует News. am слова Костаняна. Которого, похоже, послали отдуваться за весь официальный Ереван.

«Азербайджану сейчас нет смысла принимать какие-то серьезные обязательства перед Арменией. Ереван сейчас слаб, он сам подорвал доверие главного союзника — России», — констатирует Халатян.

На союзников тоже особой надежды нет.

Да, сейчас Армения входит в ОДКБ, а значит, Россия гарантирует армянскую территориальную целостность — однако последние годы Ереван (при поддержке своих новых западных друзей) делает все возможное для того, чтобы российские интеграционные структуры покинуть.

Другой партнер — Иран — с большим опасением смотрит на сближение Еревана с Западом, справедливо полагая, что США и Франция хотят превратить Армению не только в антироссийский, но и антииранский плацдарм.

Сами же Вашингтон с Парижем обеспечить безопасность Еревана не в состоянии.

Во-первых, по географическим причинам. Во-вторых, по блоковым — за Азербайджаном стоит их союзник по НАТО Турция.

Наконец, в-третьих, по политическим — очередная военная победа Азербайджана над Арменией ухудшит как иранские (из-за резкого роста конфликтности с усилившимся Азербайджаном), так и российские позиции в регионе.

Что видно через окно возможностей для Алиева и Пашиняна

Возникает определенное «окно», и режим в Баку может добиться очень серьезных внешнеполитических успехов на Кавказе, считает Мендкович.

«Алиев рассматривает свою роль в захвате Карабаха исторической и будет стремиться закрепить этот статус лидера, защитившего суверенитет Азербайджана и расширившего его территорию», — поясняет российский политолог.

Даже если речь не идет о каком-то захвате, то зачем Баку лишать себя инструмента давления на Ереван в виде сохранения возможности захвата? «Алиев не хочет ограничивать себя какими-то обязательствами и желает сохранить возможности силового давления на Армению под разными поводами», — говорит Айк Халатян.

В итоге этого дипломатического маневра Пашинян, безусловно, оказался проигравшим. А выиграл не только Ильхам Алиев, но и армянское общество, которому армянский премьер продемонстрировал всю сомнительность своей позиции.

«Оппозиция обвиняет Пашиняна в том, что его нынешние заявления являются фактически признанием провала армянской политики последних лет. Когда, сделав ставку на политику «мир любой ценой» с Баку, Пашинян осознал, что мира не будет. Осознал, что Азербайджану нужен не только Нагорный Карабах», — указывает Халатян.

Получается, что Пашинян не может обеспечить территориальную целостность Армении — целостность, ради которой он фактически пожертвовал Карабахом, отмечает армянский аналитик.

Да, эксперт признаёт, что большая часть армянского общества находится в сильной апатии и не выступает сейчас активно против действующего премьера. Однако дипломатические маневры наподобие этого как раз приводят к его активизации.

«Я наблюдаю гиперкритичные высказывания в армянском обществе и надеюсь на то, что эта история станет прологом для понимания армянами роли правительства Пашиняна в потере государственности Карабаха и многочисленных политических неудач Армении. — резюмирует Мендкович. — Прозападный курс Пашиняна и разрыв с Россией предопределили карабахскую трагедию».