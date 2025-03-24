«Мы знали, что делали. Это была грязная сделка. Мы использовали любого ублюдка, лишь бы он был антикоммунистом». Эту характеристику «информационной работы» Соединённых Штатов против нашей страны в послевоенные времена, можно было бы списать на «московскую пропаганду». Если бы не одно «но» — фраза с большой вероятностью подлинная.

Иван Шилов ИА Регнум

Это высказывание бывшего оперативника ЦРУ Гарри Розитцке приводит исследователь нацистских преступлений из вашингтонского American Univercity Кристофер Симпсон в опубликованной в 1988 году книге «Ответный удар: вербовка нацистов Америкой и ее разрушительное влияние на нашу внутреннюю и внешнюю политику».

Офицер разведки Гарри Розитцке — который работал в Западной Германии под началом одного из основателей ЦРУ Фрэнка Гардинера Виснера — говоря о вербовке «ублюдков» имел в виду вполне определённую операцию. Это открытие 72 года назад, в марте 1953 года в Мюнхене «Радио Освобождение», более известного под другим брендом — «Радио Свобода» (признано в России иностранным агентом).

Сейчас эта станция, наряду с другим «заслуженным» СМИ-иноагентом, «Голосом Америки», закрывается по решению администрации Дональда Трампа.

В век соцсетей радио как таковое уже перестаёт быть действенным инструментом мягкой силы и оружием в прокси-схватке.

Но в начале прошлой холодной войны, при другом президенте-республиканце, Дуайте Эйзенхауэре (с которым Трампа зачастую сравнивают) это был действенный инструмент, который можно бы дать в руки экс-нацистам.

Добавим, что вторую машинку информационной борьбы — «Голос Америки» в Вашингтоне запустили ещё до начала холодной войны, в разгар борьбы с Гитлером и нашего союзничества с американцами.

«Голос» меняет интонацию

Радиостанция Voice of America (VoA, «Голос Америки») впервые вышла в эфир 24 февраля 1942 года, в момент, когда Третий Рейх и его союзники переживали наибольшие успехи. Европа от Скандинавии до Балкан была оккупирована, немцы развивали наступление в Северной Африке, японцы взяли Сингапур, а битва под Москвой — которая обозначила крах гитлеровского блицкрига на Востоке — ещё не завершилась.

Решение администрации Франклина Рузвельта начать вещание «Голоса Америки» преследовало благородную цель: необходимо было перебить поток геббельсовской пропаганды, в чью пользу играла ситуация на фронтах.

«Мы будем говорить об Америке и войне, новости могут быть хорошими или плохими — мы будем сообщать вам правду», — такой была первая фраза с которой VoA вышло в эфир. А то, что кроме новостного вещания, на волнах звучали джазовые и поп-мелодии, и рассказы об American way of life — американском образе жизни — воспринималось как составная часть «правды».

Сразу после войны у пропагандистской и контрпропагандистской работы появился новый объект: уже не Европа, а недавний союзник — СССР. Русскоязычное вещание «Голоса Америки» было запущено по инициативе человека из команды Рузвельта, который специализировался на нашей стране.

Это был промышленник и дипломат Уильям Аверелл Гарриман, который представлял США на Московском совещании 1941 года, был спецпредставителем Рузвельта в Советском Союзе и послом Соединённых Штатов в Москве в 1943-46, отвечал за контакты по вопросам ленд-лиза, не раз встречался с Иосифом Сталиным, был свидетелем решений в Тегеране, Ялте и Потсдаме.

The Granger Collection/TASS Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, руководитель СССР Иосиф Сталин и американский дипломат Аверелл Гарриман (слева направо), на встрече в Москве

При этом мэтр советской дипломатии Олег Трояновский отмечал: именно Гарриман во многом ответственен за ухудшение отношений СССР и США после смерти Рузвельта в 1945.

В начале 1946-го он передал администрации Гарри Трумэна соображения о неэффективности распространения американской печатной продукции в СССР, и указал: радио — наиболее эффективное средство прямого обращения к советской аудитории. 17 февраля 1947 года вышла в эфир первая передача «Голоса Америки» на русском языке.

А через год, в 1948-м официально было прекращено вещание «Голоса»… на территории самих США.

Тогда Конгресс принял закон «Об обмене в сфере информации и образования», более известный как закон Смита ­— Мундта. По нему в рамках Госдепа был образован орган внешнеполитической пропаганды — Информационное агентство США (USIA), и одновременно ограничено пропагандистское вещание на Соединённые Штаты.

Авторы вышедшего сборника «Иностранные дела США в новую информационную эпоху: прокладывая курс на 21 век» под редакцией высокопоставленного ветерана USIA Элвина Снайдера отмечали, что принимая закон Смита — Мундта «Конгресс хотел быть уверенным в том, что правительственное агентство (USIA) не сможет промывать мозги гражданам, как это делал Гитлер в Германии».

«Начало организованной политической войны»

А вот «промывать мозги» жителям Европы и народов за железным занавесом представлялось не только допустимым, но и необходимым.

При этом «Голос Америки», и другие «голоса» чем дальше, тем больше официально дистанцировались от администрации Белого дома. В полном соответствии с меморандумом, который в 1948 году представил Совету национальной безопасности США дипломат Джордж Фрост Кеннан, автор доктрины сдерживания Советского Союза.

В меморандуме Кеннана шла речь о «начале организованной политической войны» (The Inauguration of organized political warfare) и упоминался «тщательно законспирированный официальный контроль — так, чтобы было не возможно связать операции с государством».

«Общее руководство и финансирование исходят от правительства; руководящие указания и финансовые средства передаются частным американским организациям… частным лицам… эти организации через свои филиалы в Европе и Азии устанавливают контакты…», — указывалось в меморандуме.

Одним из «руководящих указаний» стала пропагандистская обработка «угнетённых Москвой» народов Восточной Европы и Советского Союза. Обычно в этой связи вспоминают закон PL 89-90 «О порабощённых народах», принятый при Эйзенхауэре 1959-м, но на самом деле «указания» поступили куда раньше.

12 марта 1947 года на совместном заседании палат Конгресса Гарри Трумэн заявил: «Соединенные Штаты… должны помочь в освобождении народов, чтобы они сами могли решать свою судьбу».

В 1949 году началось украинское вещание «Голоса Америки». Первым редактором стал Никифор Григорьев — полный тёзка знаменитого атамана, который сам успел отметиться в годы Гражданской войны в качестве главы пресс-бюро армии Симона Петлюры. Неудивительно, что одной из главной тем вещания стала «национально-освободительная борьба» против России.

С 1951 года «Голос Америки» зазвучал на языках Прибалтики и Закавказья. Тогда же помощь «Голосу Америки» с территории Западной Германии начала вещать радиостанция «Свободная Европа», которая первоначально была нацелена на страны соцлагеря, от Польши до Румынии, а затем развернула и прибалтийские редакции.

И тогда же проявила себя интересная кадровая политика «Голоса Америки» — «Свободной Европы». К примеру, в грузинской редакции VoA вещал Михаил (Мишель) Дадиани, о котором осторожно сообщают, что в годы войны он стал «жертвой фашистской пропаганды и воевал в немецкой армии».

Ещё один пример — первым редактором эстонской редакции VoA стал Гаральд Паррест — в биографических источниках его называют «литературным критиком», но если чуть-чуть копнуть, выясняется, что Паррест «был известен под псевдонимом «Партизан», с 1944 года тоже служил в Вермахте, а в 1949-м, то есть в год завершения американского оккупационного режима в Западной Германии, «литературный критик» переехал в США.

Театралы против большевиков или смерть Дубровского

В 1953 году Русскую службу «Голоса Америки» возглавил Александр Бармин, также весьма любомытный персонаж. В начале 1930-х раскаявшийся троцкист, впоследствии резидент Разведуправления РККА во Франции и на Балканах, с 1937 года — невозвращенец, сотрудник первой объединённой разведки США — Управления стратегических службы (УСС).

Тогда же, когда Бармин принял бразды правления на «Голосе Америки», в Мюнхене дебютировало «Радио Освобождения от большевизма» — оно же «Радио Освобождение» / «Радио Свобода». В полном соответствии с меморандумом Кеннана, эта «контора» была как бы не совсем государственной — её учредителем числился Американский комитет по освобождению от большевизма (ACLB).

Но кадровая политика напоминала принятую на «Голосе Америки»: сюда рекрутировали людей, посотрудничавших с гитлеровцами.

VoA Сотрудник Русской службы «Голоса Америки» ведёт вещание на Советский Союз. 1954 год

Первый эфир «Радио Освобождения от большевизма» вёл Борис Виноградов, человек странной судьбы.

До войны — актёр театра имени Ленсовета, был эвакуирован по «Дороге жизни» на Кавказ, в Пятигорске оказался в немецкой оккупации, и «отступил» вместе с вермахтом. В редакции работал ещё один видный театрал, бывший актёр и режиссёр МХАТа Сергей Сверчков оказавшийся у немцев сразу после начала войны. В отличие от Виноградова, он производил впечатление идейного.

В частности, Сверчков продуктивно работал в «Винете» — Особом (Восточном) отделе Министерства пропаганды Третьего рейха. В 1945-м Сверчкову удалось бежать в расположение союзников, американцы отказались выдать его НКВД, а в 1946-м успешно «денацифицировавшийся» бывший сотрудник Геббельса прибыл в Нью-Йорк, где его уже взяли в оборот.

В «Радио «Свобода» Сверчков (скрывавшийся под псевдонимами Островский, Орловский, и наконец, Дубровский) считался наставником. А в 1955-м Виноградов сообщил своему шефу Дубровскому, что намерен… уволиться. Более, того стало известно, что первый диктор подал заявление о репатриации в СССР.

Виноградов дал прощальный ужин, после которого Сверчков-Дубровский внезапно слёг. А в октябре того же 1955-го «наставник» свободовцев загадочным образом внезапно скончался — с диагнозом «скоротечный цирроз печени». Виноградов же спокойно переехал из ФРГ через Восточный Берлин на Родину, вернулся к работе в театре и кино (например, сыграл роль пастора в картине Марка Донского 1962 года «Здравствуйте, дети!»), и умер своей смертью.

Будем считать всё это простым везением.

Из СМЕРШ через НТС в ЦРУ

Ещё одним человеком интересной судьбы в первом составе Radio Liberty была актриса из Ростова-на-Дону, «первый женский голос «Свободы» Виктория Семёнова-Мондич.

Эта сотрудница труппы Сверчкова-Дубровского подпортила себе карьеру «великорусским шовинизмом»: она считала что радио должно бороться с большевизмом лишь вещая на великороссов. А в это время как раз развёртывалось вещание на порабощённые народы: от адыгейского и армянского до узбекского и туркменского языков.

«Этнической казачкой» ростовчанка Семёнова себя, видимо, не считала.

Не меньший интерес для кураторов «Свободы» представлял её муж, закарпатской писатель Михаил Мондич (он же Николай Синевирский), активист эмигрантского «Народно-трудового союза» — НТС.

Известная часть биографии Мондича-Синевирского весьма интересна: этот карпатский русин, гражданин Чехословакии, с приходом Красной армии работал переводчиком в СМЕРШ, поддерживал присоединение Закарпатья к СССР, затем бежал на Запад, вступил в НТС и устроился на радио «Свободная Европа». Впоследствии Мондич-Синевирский был штатным сотрудником ЦРУ, и по его словам, пережил несколько покушений агентов МГБ.

Но, что интересно, именно в момент формирования штатов «Радио «Свобода» Мондича в редакцию не взяли — именно как человека из НТС, на тот момент эта организация была под подозрением как «инфильтрованная советскими агентами».

Из власовских бараков — на «Свободу»

Если дальше изучать биографии сотрудников «Свободы», то там всё меньше становится «шпионских страстей», и всё больше историй грязных сделок американских пропагандистов с нацистскими коллаборационистами.

Так например, в украинской редакции Radio Liberty работали кадровые сотрудники ЦРУ Иван Майстренко и Александр Возняк. Не только советским, но и американским спецслужбам было хорошо известно их прошлое: будучи боевиками ОУН (бандеровской), Майстренко и Возняк участвовали в массовых расстрелах в Станиславе (Ивано-Франковске) в 1941 году.

Одним из основателей татаро-башкирской редакции «Свободы» — предшественнице «Идель. Реалий» (признанных иноагентом в России) был Гариф Султан — незадолго до того, боец легиона СС «Идель-Урал». По мнению историков, именно Султан выдал гестаповцам антифашистскую подпольную группу Мусы Джалиля, действовавшую в легионе.

Фәүзия Бәйрамова архивы Гариф Султан

Дело Джалиля теоретически могло попасть в руки функционера Гестапо, словака Имрича Кружляка, который у новых шефов дослужился до поста редактора европейской службы «Радио Свобода»

Ещё более известен случай Константина Кромиади (Санина), начальника отдела кадров радио «Свобода», и набожного христианина, состоящего в Свято-Князь-Владимирском братстве.

Параллельно Кромиади дослужился до начальника мюнхенской базы ЦРУ по связям с эмиграцией второй волны. Шефы прекрасно знали его послужной список. Это, в частности, участие в создании 1-й русской национальной бригады СС «Дружина» и так называемой Русской национальной народной армии (более известной как «Соединение специального назначения «Седая голова» в составе диверсионной Абверкоманды-25).

Кромиади-Санин «засветился» и в самом известном коллаборационистском проекте — был начальником личной канцелярии Андрея Власова. До перехода на работу в «Свободу» был известен тем, что успешно укрывал «чинов Русской освободительной армии» от выдачи СССР — где предателей ждал заслуженный приговор.

Промывание мозгов в промышленных масштабах

Укомплектовавшись власовцами, бандеровцами, «лесными братьями», перебежчиками, и другими «идейными борцами с большевизмом», конгломерат «Голос Америки» — «Радио «Свобода» — «Свободная Европа» вышел на серьёзный технический уровень.

Как любили рассказывать сотрудники «Голоса Америки», уже в начале 1950-х их эфир теоретически могли принимать около 1,5 млн слушателей в Советском Союзе. К 1960-м якобы не вполне государственная радиостанция вещала уже 850 часов в неделю на 38 языках народов СССР, создавал материалы для ТВ-центров в 90 странах мира.

ASSOCIATED PRESS/TASS Американская музыка всегда оставалась одним из элементов «мягкой силы». Джазовый продюсер и радиоведущий Уиллис Коновер проработал на VoA больше 40 лет

Для трансляции передач использовались ультрасовременные, сверхсекретные армейские радиопередатчики на американских базах: в немецком Лампертхайме и на Тайване. Для усиления сетки использовались ресурсы свыше сотни мощных радиостанций на территории США, а также сетка радиоцентров в Лондоне, Мюнхене, Афине, Танжере, Салониках, Маниле, Дели, Бангкоке, на островах Окинава и Родос.

Осуществлялся и экзотический проект по передаче новостной повестки и при помощи азбуки Морзе (чтобы пробиться через систему наших «глушилок»).

В распоряжении «Свободы» было 28 мощных радиопередатчиков, 2 тысячи сотрудников (среди которых было 700 успешно прошедших денацификацию западных немцев и 470 послевоенных эмигрантов). Свою лепту вносило и плодотворное сотрудничество со всё тем же «белоэмигрантским» НТС, который уже не вызывал вопросов у ЦРУ. С диаспорами «порабощённых народов» — украинскими, белорусскими, северо — и закавказскими организациями плотно работал аффилированный с «Свободой — Свободной Европой». Мюнхенский институт по изучению истории и культуры СССР.

История противодействия этой разведывательно-пропагандистской фабрике (каковое противодействие не исчерпывается «глушилками») достойно отдельного рассмотрения. Заметим лишь, что контрусилия были обнулены в 1989-91 годах, с распадом Восточного блока и СССР.

И напомним, что в реестр иноагентов «Голос Америки», «Свобода» и «Свободная Европа» были внесены лишь в 2017-м.