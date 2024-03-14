Материалы с тегом «Русофобия»
Акунин* заявил о своём «интенсивном негативе» к тем, кто говорит по-русски
Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не считает «свободным» русский язык. С таким высказыванием он выступил на встрече с читателями в Лондоне...
новость часа
14 марта 2024
Эксперт высмеял заявление Латвии о железном занавесе с Россией
Заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини о планах по созданию железного занавеса между Россией и странами Прибалтики является попыткой выдать желаемое за действительное. Об этом 14 марта корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета...
14 марта 2024
В Латвии заявили о планах создать железный занавес между РФ и Прибалтикой
Между Россией и странами Прибалтики появится железный занавес, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. «Мы понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между странами Прибалтики и Россией и Белоруссией», — заявила она, выступая на мероприятии в Вашингтоне. Вместе с тем Силиня признала...
новость часа
14 марта 2024
Каллас отказалась гарантировать, что Эстония не отправит военных на Украину
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 13 марта, отвечая на вопросы депутатов парламента страны в рамках информационного часа правительства, отказалась гарантировать, что эстонские военные не будут направлены на Украину. Депутаты, в частности, спрашивали премьер-министра, есть ли у Эстонии планы...
13 марта 2024
МИД РФ опубликовал список наиболее враждебных к России деятелей Прибалтики
Министерство иностранных дел России опубликовало список «наиболее враждебно настроенных к России» представителей стран Прибалтики. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства. «Враждебная политика государств Прибалтики в отношении России, активное лоббирование Латвией, Литвой и...
новость часа
12 марта 2024
СК РФ проведёт проверку после осквернения советского мемориала в Пренцлау
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку осквернению мемориала советским воинам в немецком Пренцлау. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства. «В средствах массовой информации сообщается, что в городе Пренцлау в Германии неизвестные осквернили...
12 марта 2024
Западные СМИ и эксперты раскритиковали МИД Эстонии за русофобский пост
Известные журналисты, политологи и эксперты в соцсети X (бывшая Twitter) осудили МИД Эстонии за публикацию, в которой ведомство попыталось обвинить советскую армию в бомбардировках Таллина в марте 1944 года. При этом эстонский МИД умолчал о том, что весной 1944 года город был занят нацистскими...
11 марта 2024
В Литве начнут конфисковывать автомобили с российскими госномерами
Запрет на использование автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами вступил в силу в Литве. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба литовского таможенного департамента в соцсетях. Срок, в течение которого владельцы автомобилей с российскими номерами должны были...
новость часа
11 марта 2024
Канадский генерал пожаловался на активность России в Арктике
Арктика имеет большое стратегическое значение, так как граничит с США, Канадой и странами Северной Европы, поэтому активизация действий России в регионе вызывает беспокойство, заявил замкомандующего воздушно-космической обороны Северной Америки канадский генерал Блейз Фроули на ежегодной...
10 марта 2024
В Литве назвали число машин с российскими номерами под угрозой конфискации
Автомобили с российскими номерами, оставшиеся на территории Литвы, конфискуют 11 марта. Об этом в эфире литовского радио LRT заявила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене. Она добавила, что таких транспортных средств в стране находится около пятидесяти. По её словам, это те...
10 марта 2024
На Украине впервые в истории лишили человека жилья за поддержку России
В Виннице на Западной Украине суд отобрал жильё у 80-летней пенсионерки по делу о сепаратизме, сообщило издание ТСН. «Это первый на Украине случай конфискации имущества за подобные преступления», — отметили журналисты. Суд решил конфисковать жильё и имущество у 80-летней школьной учительницы за...
10 марта 2024
В Крыму назвали политику Германии в отношении России вероломством
Обсуждение в Германии планов по нанесению ударов ракетами по Крымскому мосту неприемлемо и говорит о том, что Берлин выбрал вероломную политику в отношении России. Такое мнение высказал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов...
10 марта 2024
В Латвии телемастера арестовали за настройку российских каналов
Телевизионного мастера, помогавшего жителям настраивать российские каналы, арестовали в Латвии. Об этом 9 марта сообщает Delfi со ссылкой на местную полицию. Телемастера 1975 года рождения задержали в небольшом городе Ницгале, где его клиентами стал 181 человек. В Латвии запрещено и заблокировано...
9 марта 2024
Финляндия напомнила о вывозе авто с российскими номерами до 16 марта
Владельцам машин с российскими номерами необходимо до 16 марта вывезти их с территории Финляндии, напомнил местный телеканал Yle. При этом журналисты отметили, что власти пока не решили, что будут делать с оставшимися в стране автомобилями с российскими номерами. «Что произойдёт с российскими...
8 марта 2024
МИД Латвии призвал воздержаться от поездок в Россию
Гражданам Латвии в ближайшие дни не следует ездить в Россию, заявило 8 марта Министерство иностранных дел республики в соцсети X. «В связи с возможными террористическими атаками в Москве в ближайшие 48 часов мы настоятельно рекомендуем вам отказаться от поездок в Российскую Федерацию и избегать...
8 марта 2024
Шоу сбежавшего в США Незлобина отменили в Литве из-за недостатка русофобии
Критикующему Россию стендаперу Александру Незлобину, сбежавшему в США сразу после начала спецоперации, не дали выступить в Литве. Дом польской культуры в Вильнюсе отменил его концерт. По официальной версии, его перенесли на другие дни. Об этом сообщил портал kontest. lv. Причиной этого стало...
7 марта 2024
Балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы
Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства республики балерину Илзе Лиепу из-за её поддержки политики России, сообщил 7 марта журналистам пресс-атташе главы государства Ридас Ясулёнис. «Президент согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства и лишил Лиепу литовского гражданства...
новость часа
7 марта 2024
В Берлине боятся, что их ложь о России вскроется, заявила Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на призыв МИД Германии воздержаться от поездок в Россию, указав на опасения Берлина, что немцы приедут в Россию и поймут, что их все эти годы обманывали. «Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими...
7 марта 2024
МИД Германии призвал сограждан не ездить в Россию
Министерство иностранных дел Германии в заявлении от 7 марта настоятельно порекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Россию. «Выезд в Российскую Федерацию категорически не рекомендуется», — призвали дипломаты. МИД Германии предостерёг сограждан от поездок в российские регионы, которые...
7 марта 2024
В МИД пообещали Литве ответ на возможную конфискацию автомобилей
Российская сторона не оставит без ответа действия Литвы, если Вильнюс начнёт конфискацию автомобилей с российскими регистрационными номерами. Об этом 7 марта заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Как заявили дипломаты, это будет являться грубейшим актом грабежа на государственном уровне. «Без...
7 марта 2024