* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Вашингтон, 23 марта, 2025, 06:38 — ИА Регнум. Работники ранее спонсированной федеральным правительством США радиокомпании «Голос Америки» (VOA — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за якобы незаконного закрытия СМИ. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

Gorspravka09.ru

«Шесть журналистов «Голоса Америки», включая бывшего руководителя бюро радиостанции в Белом доме, в пятницу подали в суд на членов администрации Трампа, обвинив чиновников в незаконном закрытии финансируемого из федерального бюджета средства массовой информации, которое предоставляло новостные материалы миллионам людей по всему миру с момента своего основания во время Второй мировой войны», — говорится в публикации.

Истцы обратились в суд Южного округа Нью-Йорка. В исках содержится просьба к федеральному судье приказать должностным лицам восстановить работу канала, фактически отменив часть указа Трампа, изданного ранее в этом месяце, который расформировал Агентство США по глобальным медиа (USAGM), курировавшее «Голос Америки».

К журналистам «Голоса Америки» присоединились «Репортеры без границ» и четыре профсоюзные организации в иске. В жалобе работников радиокомпании утверждается, что президент США якобы нарушил Первую поправку, распустив медиаорганизацию, и превысил свои полномочия, нарушив Конституцию. Конгресс, который создал и финансирует USAGM, имеет исключительную власть над агентством, говорится в жалобе.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта директор «Голоса Америки» Майкл Абрамовиц заявил, что радиостанция замолкает. Почти все сотрудники — более 1,3 тыс. журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала — отправлены в отпуска. По его словам, радиостанция нуждается в реформе. Решение отстранить сотрудников от работы приостанавливает деятельность СМИ, заключил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 марта заявил, что закрытие пропагандистских «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и «Голоса Америки» является внутренним делом США. Он отметил, что эти СМИ вряд ли можно отнести к категории популярных и востребованных в России.

В феврале предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск предлагал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки». Он заявил, что там работают сумасшедшие радикальные левые, ведущие разговоры между собой, при этом на них тратят $1 млрд средств американских налогоплательщиков.