Материалы с тегом «Фейки»
МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области
В МЧС России опровергли распространяемую по телефонным звонкам информацию об эвакуации населения Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. В ведомстве пояснили, что жители Белгородской области обращались в МЧС и сообщали, что им с неизвестных номеров поступают...
14 марта 2024
Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны»* Верзилову*
Мосгорсуд 11 марта отменил заочный приговор издателю «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Петру Верзилову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Верзилов ранее был осуждён на 8,5 года колонии за распространение ложной информации о российских вооружённых силах...
11 марта 2024
Telegram оштрафовали на ₽4 млн за неудаление фейков об армии России
Мировой судья в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление фейков о потерях российской армии в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Как стало известно 8 марта, решение о штрафе приняли в декабре 2023 года, но причина оставалась неизвестной...
8 марта 2024
Суд в Москве заочно арестовал политолога Галлямова* за фейки о ВС России
Суд в Москве заочно арестовал политолога Аббаса Галлямова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщили 4 марта в Басманном районном суде. «Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении. Срок исчисляется с момента...
4 марта 2024
Обвинение запросило почти три года колонии для правозащитника Олега Орлова*
Правозащитника Олега Орлова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) следует приговорить к двум годам и 11 месяцам колонии за повторную дискредитацию российской армии. Об этом государственный обвинитель заявила 26 февраля на заседании в Головинском суде Москвы. Прокурор попросила...
26 февраля 2024
Обвиняемого в фейках об армии Лыпканя отправили на принудительное лечение
Одинцовский городской суд Московской области отправил на принудительное лечение 19-летнего Максима Лыпканя, которого обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебного органа. Суд выяснил, что в...
20 февраля 2024
Французский генерал Пинатель: Россия не будет нападать на Европу
Специальная военная операция России проводится исключительно для защиты собственных исторических земель, нападать на Европу Москва не планирует. Поделился своим мнением в интервью Sud Radio генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель. Офицер...
новость часа
18 февраля 2024
В Кремле прокомментировали новый закон о конфискации имущества за фейки
Обеспокоенность по поводу нового закона о конфискации имущества за фейки о ВС России является беспочвенной. Об этом 14 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенной», — сказал представитель Кремля, отметив, что...
14 февраля 2024
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества, нажитого или использованного при распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Документ опубликован 14 февраля на официальном портале правовой информации. Помимо имущества, нажитого в результате противоправной...
14 февраля 2024
В Алтайском крае усилили охрану школ из-за фейков о нападениях на детей
Охрана школ усилена в Алтайском крае из-за распространения фейковых сообщений о готовящихся нападениях на детей. Об этом сообщает 12 февраля пресс-служба правительства края. Информация о подготовке нападений на школы в Барнауле и других городах накануне появилась в социальных сетях и чатах. В...
12 февраля 2024
Мизулина рассказала, куда «ушли» казанские студенты с её встречи
Директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина рассказала, что «ушедшие» со встречи казанские студенты поспешили занять места в зоне фотографирования. Об этом она написала в Telegram-канале. «Разгоняют фейк о том, что якобы студенты массово покинули зал...
10 февраля 2024
Французский генерал Ришу призвал распространять фейки для борьбы с Россией
Запад должен активно распространять недостоверные сведения, чтобы бороться с продвигаемой Россией повесткой дня, заявил в эфире телеканала LCI французский генерал в отставке Николя Ришу. Во Франции он командовал седьмой бронетанковой бригадой. Ришу высоко оценил ту информацию, которую предоставляет...
новость часа
10 февраля 2024
Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за фейки о ВС России
Совет Федерации единогласно одобрил на заседании закон о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах (ВС) России и публичных призывах к деятельности против безопасности государства. Конституционный комитет...
7 февраля 2024
Суд в Москве заочно арестовал Акунина* за фейки и призывы к терроризму
Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за фейки о российской армии и призывы к терроризму. Об этом сообщили...
новость часа
6 февраля 2024
Суд избрал меру пресечения педиатру, посмеявшемуся над сыном бойца СВО
Мера пресечения в виде запрета определённых действий избрана в отношении врача одной из поликлиник столицы по делу о распространении фейков о российской армии. Такое решение вынес 3 февраля Тушинский суд Москвы. Поводом для обвинения врача-педиатра в совершении преступления, предусмотренного частью...
3 февраля 2024
Супруга Николая Дроздова опровергла слухи о его госпитализации
Супруга известного телеведущего Николая Дроздова Татьяна опровергла появившуюся в ряде СМИ информацию о его госпитализации. Об этом 2 февраля сообщает ТАСС. Жена сообщила, что Николай Дроздов хорошо себя чувствует, информация о том, что он госпитализирован, не соответствует действительности. Также...
2 февраля 2024
Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о ВС России
Госдума 31 января приняла в третьем чтении закон о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России. Законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о Вооружённых силах России и призывы к совершению преступлений против государства был внесён в Госдуму 24 января. Он...
31 января 2024
Госдума приняла во II чтении проект о конфискации за фейки о ВС РФ
Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах РФ и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Пленарное заседание Госдумы проходило 31 января. Так, конфискация грозит гражданам за...
31 января 2024
Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект о конфискации за фейки о ВС РФ
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, допускающий конфискацию имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом сообщает 29 января ТАСС. Группа...
29 января 2024
Против Дудя* не стали возбуждать дело о фейках о ВС России
Правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело против блогера Юрия Дудя (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) за отсутствием состава преступления в его интервью с автором веб-сериала Mr. Freeman Павлом Мунтяном (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). «По итогам...
26 января 2024