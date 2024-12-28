Самые мрачные прогнозы для Украины, которые многие эксперты строили на 2024 год, пока не оправдались. Киевский режим продолжил боевые действия, даже предприняв попытку наступления на территорию России. Несмотря на масштабные разрушения энергетики её удается поддерживать в более-менее рабочем состоянии.

ИА Регнум

А по признанию министра финансов Украины Сергея Марченко, если вступающий в президентскую должность Дональд Трамп остановит помощь, то у Киева хватит средств, чтобы воевать минимум до середины 2025 года.

После 5 ноября Белый дом включился в спринтерскую гонку по освоению оставшихся в бюджете примерно $9 млрд на помощь Киеву. Так что стратегия «войны до последнего украинца» получает весьма длительную подпитку, хотя контуры грядущего поражения всё чётче прорисовываются сквозь дым войны.

Тридцать третий год независимости украинские СМИ пытаются оценивать удовлетворительно, привычно находя «перемоги» даже там, где их очевидно нет. Например, в прибывших после долгих уговоров самолетов F-16 и дальнобойных ракетах, которые, очевидно, ничего не решают на поле боя. При этом президентский срок Владимира Зеленского вышел, а в ночь на 29 августа истекли и пятилетние полномочия Верховной рады.

Украинская власть стала нелегитимной, но упорно отказывается проводить выборы — хотя, на всякий случай, начала к ним готовиться. Так или иначе, Офис президента постоянно мониторит настроения общества, которое, вопреки отчетам официальной социологии, давно потеряло доверие к власти и, вопреки официальной пропаганде, не верит в победоносное окончание войны.

И в 2025-й год смотрит с надеждой на любой вариант её окончания.

«Деморализованы риском поражения»

Прошедший год для украинской политики начался с шумной кампании о разворовывании миллиардов гривен на поставках для ВСУ, и отставки главнокомандующего ВСУ, чрезвычайно популярного в народе и в армии Валерия Залужного.

Тогда всем казалось, что вот-вот — и генерал пойдет в политику, став альтернативой Зеленскому. Под него даже сложилась коалиция в Верховной раде, экс-президент Пётр Порошенко и еще ряд состоятельных людей выделяли бюджет на продвижение условной «партии Залужного». Однако внезапно для всех он оказался обычным конъюнктурщиком и выбрал теплое место посла Украины в Британии

IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti/Global Look Press Валерий Залужный

Оттуда Валерий Федорович теперь регулярно радует несостоявшихся избирателей заявлениями о мобилизации женщин и напутствиями украинским солдатам в стиле «вы все умрёте».

После консультации с «партнерами» место главкома передали командующему сухопутными войсками Александру Сырскому, уроженцу российского Владимира. Склонный к беспрекословному подчинению, он тут же перешел к «активной обороне» — ряд позиций в Донбассе был сдан, зато начались атаки на Белгород, а уже в августе — вторжение в Курскую область.

«Террористические акты и диверсии на территории России стали нарушением «правил и обычаев войны», — подчёркивает подполковник запаса Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Вторжении украинских войск на российскую территорию было быстро купировано.

И под конец года инопресса доносит печальные настроения из окопов ВСУ. Агентство Associated Press пишет, что там «деморализованы растущим риском поражения в Курске».

«Все, о чем сейчас могут думать военные, — это то, что Донбасс просто продали. По какой цене?», — говорит командир взвода, с которым общались иностранные журналисты.

Ведь в течение года Украина потеряла крупный укрепрайон в Авдеевке, пришлось сдать плацдарм в Крынках и другие позиции. Как пишет The Guardian со ссылкой американский Институт изучения войны (ISW), если за относительно спокойный 2023 год российские войска освободили 2233 кв. км., то в 2024 г. — уже 2656 кв. км. При этом только за ноябрь было отвоёвано 1202 кв. км.

Освобождены 63% территории Донецкой Народной Республики, 70% — Херсонской области, 72% — Запорожской области и 99% — Луганской Народной Республики.

Дикая мобилизация

Рассмотрение разных вариантов нового закона об усилении мобилизации на Украине началось уже в январе, и еще не успели закончиться праздники, как обществу сообщили, что её усиление— это «объективная составляющая войны».

Пока в парламенте занимались законотворчеством, перед Новым годом в пунктах пропуска через украинскую границу уже закрутили гайки, не выпуская мужчин, имеющих право на выезд, а «уличная мобилизация» резко подняла градус

Кадр из видео Мобилизация (похищение) человека на улице украинского города

2024 год запомнился самыми жесткими видео про ловлю людей, которых вытряхивали из общественного транспорта, выкуривали газом из личных автомобилей, остановленных «ежами», избивали прямо на улице. Последний такой эпизод, облетевший соцсети — окровавленный мужчина, выпадающий на ходу из разбитого окна военкоматовского бусика.

Вполне логично, что год завершается уже предметной работой по мобилизации украинских мужчин начиная с 18 лет. В середине декабря глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич бросился опровергать утверждения отдельных военных о том, что соответствующий законопроект уже подготовлен и ждет рассмотрения.

Однако это именно то, чего от киевского режима настойчиво требовала уходящая команда Джо Байдена — под выделение денег на войну. А еще 18 мая на Украине обязали всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои военно-учетные данные.

Между тем, население Украины тает на глазах. Только в результате первой волны бегства страна потеряла около 8,6 миллионов человек, а всего, по разным данным, за пределами страны находится от 12 до 15 млн украинцев. Дезертирство в рядах ВСУ уже носит массовый характер, по разным подсчетам самовольно оставили свои части около 200 тысяч человек.

Украина стала страной с самой низкой рождаемостью в мире, текущий коэффициент составляет около 0,7–0,9, а для естественного восстановления населения страны должен составлять 2,1−2,2.

В Стратегии демографического развития Украины до 2040 года, одобренной в октябре 2024-го, содержится прогноз о том, что население страны через 30 лет может уменьшиться до 25 миллионов человек.

Однако текущий анализ Института демографии НАНУ показывает, что уже сейчас украинцев осталось 28 миллионов в лучшем случае.

Разрушение энергетики

2024 год стал последним в трех с лишним десятилетиях украино-российского газового сотрудничества: с 1 января транзит через Украину прекращается. А это приведёт к двум важным последствиям. Первое — стремительная «дегазификация» не только сёл, но и городов, вплоть до того, что и горожанам придётся переходить на дровяное отопление.

Второе — ценность ГТС драматически упала, и отказ от транзита российского газа, как предполагают аналитики, грозит Украине более чувствительными ударами по энергетике, которую в определенной степени страховала «труба».

Telegram / Zelenskiy / Official Взрыв и пожар на украинской ТЭЦ

В уходящем году по крупнейшему Бильче-Волицко-Угерскому ПХГ под Стрыем «прилетало» больше пяти раз, а именно там хранится практически весь объём украинского газа, которым Киев намерен поддерживать давление в ГТС, обеспечивая её работу в реверсном режиме.

А несколько масштабных разрушительных ударов, — в марте, июне и декабре, — поставили украинскую энергетику на грань коллапса.

Причем случилось это из-за террористической тактики, избранной киевским режимом. Минобороны РФ официально назвало это «ударами возмездия» в ответ на обстрелы России, однако это никак не остановило Зеленского, который добился разрешения бить дальнобойными ракетами по территории РФ.

Как следствие, только весной этого года Украина потеряла 9,2 ГВт генерирующих мощностей. По состоянию на июнь 2024 г. 73% ТЭС были выведены из строя. В ответ на атаку Таганрога вооружённые силы России впервые применили стратегическую ракету «Орешник», что вызвало огромный резонанс.

Но самое главное, одновременно был нанесен критический ущерб энергетической инфраструктуре Украины, что вылилось в массовые отключения света по всей стране.

По текущему графику в Киеве электричество отключают на 8 часов в день. А избранный политическим руководством Украины курс снимет ограничения и для карающих ударов по 750-киловаттным подстанциям, после чего встанут АЭС.

Такая акция возможна в период между Новым годом и Рождеством в Киеве, что неизбежно означает полный коллапс и городской жизни, и экономики страны.

Нелегитимность и международный неуспех

Одним из важнейших политических итогов уходящего года являются несостоявшиеся выборы президента Украины, которые должны были пройти в марте.

Полномочия Зеленского истекли, но он по-прежнему находится на своём посту уже в качестве узурпатора. Помогла ему в этом верная фракция в Верховной раде, одобрившая спорный документ о переносе выборов на неопределённый срок (через полгода после окончания военных действий)

Kay Nietfeld/Global Look Press Саммит НАТО в Вашингтоне. 11 июля 2024

Парламент тоже исчерпал срок своих полномочий, тем не менее, именно он рассматривается Россией как орган, имеющий возможность ратифицировать теоретически вероятное мирное соглашение.

Другое дело, что соглашения украинская сторона не ищет — она ищет международной поддержки, которая чем дальше — тем больше ограничивается только деньгами и формальным сочувствием. Так, закончился провалом февральский саммит НАТО в Вашингтоне, Киев не получил на долгожданное приглашение в альянс. Взамен этого 32 страны подписали договор, призванный координировать усилия союзников по помощи Украине в сфере безопасности.

Таким же бессодержательным получился «саммит мира» в Швейцарии на курорте Бюргеншток. Идея Зеленского созвать мероприятие всемирного масштаба в поддержку Украины развалилось — на него не явились лидеры ключевых держав глобального Юга, а без России, как констатировала мировая пресса, любые подобные собрания не имеют смысла.

Поэтому в начале декабря в интервью Kyodo News Зеленский пообещал, что пригласит Россию на второй «саммит мира». Москва же пока исключает своё участие, поскольку это «ничего общего с урегулированием не имеет».

Последней отчаянной идеей года стал проект ввода на Украину европейских миротворцев. Он стал темой номер один двухдневных брюссельских консультаций Зеленского и переговоров с президентом Франции, которому якобы и принадлежит идея.

Как уточнил эксперт французского Института международных отношений (IFRI) Эли Тененбаум, работающий над проектом миссии, это контингент из пяти бригад, состоящих из 40 000 человек.

Однако, как сообщило агентство Reuters 12 декабря со ссылкой на свои источники, внутри ЕС согласия по этому вопросу нет, поэтому там изучают возможность создания коалиции всего из 5-8 стран, каждая из которых предпочитает, чтобы солдат на Украину послал кто-то из соседей.

Дрова и бутылка водки

Огромная проблема с газом, цена которого для отопления домов стала для украинцев непомерной, спровоцировала массовый взрыв недовольства в связи с появлением проекта нового закона о крупных штрафах и лишении свободы за «незаконные дрова».

Столкнувшись с мутным валом народного креатива, власти решили принятие этих норм всё же отложить. Однако попутно оказалось, что всё это происходит в рамках гармонизации украинского законодательства с европейским и «закон о трех веточках» — прямое следствие подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, главного достижения «майдана», в частности, ст. 360 документа.

В остальном жизнь простых граждан тоже вряд ли можно назвать радостной.

23%-й налог на доходы физических лиц стал реальностью с октября 2024 года, вызвав большую грусть у населения, и так лишенного возможности нормально работать. К этому добавилось троекратное повышение военного сбора: все работающие украинцы и даже рантье обложены пятипроцентной данью. По прогнозам аналитиков, ситуация, вызванная «осенней дойкой», может усугубиться в 2025 году.

Так что $50 млрд гранта от G7, которые выделили на военные нужды, власти решили освоить оригинальным образом, превратив в новогодний подарок — $25 на каждого жителя Украины, которые целевым образом можно потратить на коммуналку и ряд других платежей.

Остряки шутят, говоря о том, что номинал подарка, уже прозванного «вовиной тысячей» — бутылка водки. Вероятно, таким образом, украинская власть решила символически отпраздновать поминки по нереализованным мечтам, «за которые стоял Майдан».