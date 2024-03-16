Москва, 16 марта, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Участившиеся перед выборами президента России попытки украинских диверсантов проникнуть на территорию РФ успешно пресекаются российскими Вооружёнными Силами. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном 16 марта.

Ashley Chan/Global Look Press

Отмечается, что неонацистский киевский режим продолжает демонстрировать мировому сообществу свою преступную террористическую сущность. В частности, за двое суток в результате обстрелов Белгородской области погибли два человека, ещё 19 получили ранения.

«Усилились попытки проникновения вглубь России ДРГ украинских боевиков, которые, впрочем, успешно пресекаются Вооружёнными силами Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что коррумпированный киевский режим интенсифицировал террористические действия в связи с президентскими выборами, проходящими в России.

Также отмечается, что Киев пытается показать западным кураторам свою активность и выпросить больше финансовой помощи и смертоносных вооружений.

МИД осудил кровавые преступления против мирных жителей и подчеркнул, что все случаи тщательно фиксируются, а лица, совершившие преступления, понесут суровое наказание.

Как передавало ИА Регнум, в результате обстрелов Белгорода 15 и 16 марта погибли четыре человека, более 20 получили ранения, сообщали ранее местные власти. ВСУ в эти два дня атаковали целый ряд населённых пунктов региона.

Президент РФ Владимир Путин 15 марта заявил, что удары киевского неонацистского режима по территории России не останутся безнаказанными. Он отметил, что Киев задумал и пытается осуществить преступные демонстративные вооружённые акции, чтобы сорвать процесс голосования на выборах и запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях.

Также глава российского государства подчеркнул, что киевскому режиму не удастся запугать русский народ и помешать выборам в России при помощи атак, россияне ответят на теракты и диверсии ещё большей сплоченностью.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что за трое суток ВСУ в результате неудачных попыток прорваться на территорию Белгородской и Курской областей потеряли более 1,5 тысячи боевиков, 500 из которых — безвозвратно, 18 танков и 23 боевые бронемашины.