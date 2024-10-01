Те, кто говорил, что на Украине ничего не меняется, как всегда ошибся: с 1 октября её работающие граждане будут платить не 19,5%, а уже 23% налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 5% военного сбора вместо прежних 1,5%.

ИА Регнум

Пикантности ситуации добавляет то, что соответствующий закон принят только в первом чтении, но платить уже надо. Когда бы ни случилось второе чтение, новые нормы налогообложения всё равно будут действовать с первого числа — абсолютная новелла, таким пока не могла похвастаться ни одна «демократическая страна» в мире.

При этом ставка военного сбора в 5% будет касаться и таких доходов, как выплаты процентов по депозитам. А для физических лиц-предпринимателей — плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп его устанавливают вообще на уровне 10% размера минимальной заработной платы в месяц. Заодно авторы закона из украинского минфина решили установить ставку налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%, есть и ещё ряд нововведений.

Как предполагается, указанные изменения уже в этом году принесут в госбюджет 58 млрд гривен и 137 млрд грн в следующем. Но и это, как сразу предупреждают в Верховной раде, не предел.

«Последнее — если посмотреть на цифры бюджета, очевидно, что такое повышение не покрывает всех потребностей на следующий год. Поэтому если не будет $50 млрд гранта от G7, то очевидно, что вернутся к дальнейшему повышению налогов», — заявил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Дополнительное выворачивание карманов у родного населения правительство не преминуло замаскировать под благую цель, способную развеять весь возможный негатив. В пояснительной записке к законопроекту предлагается «предусмотреть поручение кабинету министров Украины по разработке законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении поступлений от военного сбора в специальный фонд государственного бюджета Украины с целью их направления на потребности финансового обеспечения сектора безопасности и обороны».

В переводе на простой человеческий язык это означает, что с момента введения военного сбора ни правительство, ни народные депутаты так и не удосужились внести в Бюджетный кодекс крохотные изменения, позволяющий отправлять целевой налог именно на армию, а не в карман чиновников.

В общем-то и сейчас это высказано в виде добрых намерений, хотя сбор повышается сразу втрое — никто не знает, когда парламентарии сподобятся написать законопроект на один лист А4 и принять его в виде поручения правительству. Может быть, и никогда. «Вполне вероятно, что быстрее может закончиться война, и тогда военный сбор заменят «сбором на восстановление», и снова без целевого принципа и специального аккумулирующего фонда», — предполагает киевский экономист Алексей Кущ.

По большому счету, можно было бы просто повысить НДФЛ и не мучиться. Но именно название «военный» и должно смягчить в коллективном сознании токсичность темы дополнительных налогов. Хотя сбор всё равно попадает в общий котел и растворяется в других налогах. Его можно пустить на потребности ВСУ, но куда вероятнее, что деньги будут потрачены на неустанно «строящиеся» дороги, новые автомобили для министров или повышение зарплат чиновников.

Наверное, поэтому коллективное сознание и не смягчается.

Украинские соцсети полных ядовитых проклятий в адрес «банды», грабящей людей. Причем, по некоторым характерным признакам, в этой волне жгучей ненависти видна рука политических оппонентов Зеленского и «Слуг» — Пётр Порошенко не унимается в попытках вернуть вожделенную власть. Так что образцовые патриоты клянут на все лады «тупоголових виборців зєлєнскага», эти недоделанные 73% и принесенную ими «эпоху уничтожения». Куда только смотрит СБУ?!

«Офис президента и их «гвардия» в Верховной раде абсолютно не способны создавать экономические модели, которые могли бы стимулировать развитие нашей экономики или удержание её на плаву, чтобы обеспечить закрытие критических потребностей нашего бюджета. В частности, содержание сил обороны, социальной и энергетической сферы, а также многих критических подотраслей.

Вместе с тем есть постоянный негатив — идёт античеловеческое хищение средств, и всё это покрывается целыми армиями ботов и говорунов в СМИ. Однако это уже не коррупция, а система стяжательства, которая построена от самого отдалённого пункта таможни или местной администрации и до офиса президента. То есть Украину как грабили, так и продолжают грабить»,— горько сетует в телеэфире «финансист и общественный деятель» Виктор Жердицкий, ранее никому не известный.

Выводы — нужна смена власти, «пока мы не проиграли войну».

Ведь повышение налогов в нынешних условиях, уверен эксперт, «является уничтожением экономических основ нашего государства», подрывом обороноспособности и ударом по возможностям людей выживать и «поддерживать нашу армию». То есть донаты при этом никто не отменял, и тут было бы уместно поставить смайлик.

Ведь, во-первых, как следует из сказанного, ради повышения обороноспособности власть понижает обороноспособность — такого «світ ще не бачив».

Во-вторых, никаких экономических моделей и никакого «стимулирования» на нынешней Украине создать невозможно в принципе: она существует и продолжает воевать на деньги Запада. А собственных граждан выдаивает по той простой причине, что доить саму себя власть не спешит.

Возьмём упомянутый в начале увеличенный налог на сверхприбыли банков — прекрасная, на самом деле, и адекватная инициатива.

Но за этот налог развернулась настоящая битва между лоббистами интересов банков (НБУ и минфином) и некоторыми депутатами, имеющими смелость заявить, что из рекордных сверхприбылей банковского сектора (прогноз в 100 млрд грн по итогам 2024 года) нужно заплатить просто по справедливости. Иначе это банально демотивирует население и принуждает его прятать доходы и прятаться самому.

Но банки — кого надо банки, и их фантастические прибыли просто падают с неба. Как поясняет экономист Кущ, за два с половиной года НБУ с помощью государственных ресурсов выплатил по своим депозитным сертификатам 220 млрд грн. «Это чистая дотация, выплаченная государством в пользу банковских структур по ставке, которая в первый год войны достигала по трёхмесячным сертификатам НБУ 25% годовых. Причем 60% этих доходов перечислены коммерческим банкам, которые в структуре банковской системы занимают 40%», — отмечает эксперт.

По сути, это чистая дотация за неэффективное управление и компенсация за безнадёжные задолженности и просроченные кредиты, ставшие массовым явлением. Вычерпать кредитную карту до дна и пропасть с горизонта — обычная тактика нынешних «европейцев», покинувших горькие украинские земли, а также граждан, попавших под каток мобилизации. Эти гуляют на всю катушку.

А таких сладких «бизнесов» на Украине хватает.

Прекрасно чувствуют себя игорный бизнес (туда, к слову, и ушла немалая часть банковских кредитов), зерновое трейдерство в портах, производство алкоголя, сигарет, частный энергетический бизнес. По расчетам «Консалтинговой группы А-95», розничный рынок горючего прячет 2−2,5 млрд грн в квартал, или 8−10 млрд грн ежегодно — крупные сети АЗС не хотят платить даже то, что положено, не говоря уже о каких-то платежах сверху.

Но разовую уплату налогов предложили почему-то только для банков и рассчитывают получить всего-то 30 млрд гривен. Хотя у всех на виду, к примеру, мизерные экспортные пошлины, с которых, при условии применения средней ставки на экспорт сырья и полуфабрикатов в 5%, можно было бы получить 30 млрд долларов.

Не единоразово, конечно, за приличный срок, но этого не делается в принципе, поскольку речь идёт о деньгах нескольких крупных ФПГ, получающих сырьевые доходы и выводящих их из страны. «Даже сейчас применение пошлины на экспорт сырья в размере 3% может принести в бюджет до 40 млрд грн в год. И эти средства уплатят не производители сырья, а трейдеры, которые монополизировали доступ к портам и получают за счёт этого сверхприбыли», — говорит Алексей Кущ.

Ещё больше средств может принести упорядочение сбора налогов на таможне и системная перезагрузка налогообложения экспортных операций, в частности, постепенная отмена льготной нулевой ставки НДС при экспорте сырья. Но и тут всех одолевает приступ слепоты.

Война, как это обычно и бывает, открыла новые возможности для лиц, приближённых к тоталитарному режиму. Владельцы крупных торговых сетей, некогда получавших основное возмещение НДС, одновременно занялись и экспортом аграрного сырья. Имея в руках весь инструментарий, прекрасно чувствующие себя люди прогоняют через целую систему фирм-скруток фиктивные счета, занимаясь как импортом товаров, так и продажей агропродукции через серые схемы и наличку.

Например, берут у несчастных фермеров зерно за «живые деньги» по копеечной цене, а оформляют «юридическое» зерно на бумаге — у фирм, которые перебрасывают им свой налоговый кредит. Благодаря этому и получается возмещение налога у государства на миллиарды гривен. И каждый в огромной конструкции получает свой тугой конверт, расставаться с которым не намерен.

Никто из украинских должностных лиц пока не знает, где взять 285 млрд грн до конца года, минфин даже говорит, что денег не хватит на зарплату военным. А раз так — нужно ещё немного потрясти простых граждан, неспособных найти своё место в «украинской мечте».

И следовательно, пригодных только к утилизации — с предварительным ощипыванием до пупырчатой гусиной кожи.