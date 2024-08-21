Киев, 22 августа, 2024, 01:46 — ИА Регнум. Дезертирство в Вооруженных силах Украины (ВСУ) носит массовый характер, тысячи бойцов самовольно оставляют часть. Такое заявление сделал 21 августа депутат Верховной рады, член оборонного комитета Александр Федиенко в своём Telegram-канале.

ИА Регнум ВСУ, Дезертиры

Парламент Украины накануне одобрил законопроект об ослаблении уголовной ответственности за дезертирство. Согласно новому закону, военнослужащие, впервые самовольно оставившие воинскую часть, не понесут наказания, если вернутся на службу до завершения досудебного расследования.

«Имеем тысячи военнослужащих, которые по тем или иным причинам оставили воинскую часть, но готовы вернуться и воевать», — написал Федиенко в своем Telegram-канале.

В качестве примера причины дезертирства Федиенко назвал необходимость помочь семье, оказавшейся в бедственном положении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что взятые в ряды украинской армии бывшие заключенные пытаются насадить в ВСУ криминальную иерархию, из-за чего другие мобилизованные сбегают.

19 августа депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что следователи на Украине возбудили свыше 80 тыс. уголовных дел против военнослужащих ВСУ, самовольно оставивших воинскую часть или отказавшихся участвовать в боевых действиях.

С 18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мер по мобилизации мужчин в армию. Возраст призыва на фронт снизили до 25 лет, военнообязанных обязали явиться в военкомат для обновления данных, введя крупные штрафы за неявку. Также в стране ввели заочное вручение повестки в военкомат.

Как следствие, украинцы массово пытаются покинуть страну, в стране регулярно сообщают о незаконных попытках пересечь границу.