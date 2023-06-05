Киев, 5 июня, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Только 29 млн человек проживают в настоящее время на территории Украины, с начала 2022 года численность населения страны уменьшилась на 8,6 млн человек. Такие данные приводит аналитический центр «Украинский институт будущего» (УИБ).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По данным организации, в начале 2022 года на Украине жили 37,6 млн человек, но после начала боевых действий страну покинули 20,7 млн жителей. Впоследствии 12,1 млн вернулись, то есть сокращение населения составило 8,6 млн человек.

«По состоянию на май 2023 года постоянное население Украины, по оценкам УИБ, составляет 29 млн человек», — говорится в сообщении на странице УИБ в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Работают на Украине от 9,1 млн до 9,5 млн человек, из них заняты во внебюджетном секторе около 6–7 млн человек.

Коэффициент фертильности в стране упал ниже 1, тогда как для простого воспроизводства населения он должен быть равен 2. В институте отмечают, что при такой тенденции число пенсионеров вдвое превысит число работающих уже через несколько лет.

Авторы исследования не уточнили, какую именно территорию они считают украинской. По данным Госстата Украины, численность населения Украины на 1 июля 2021 года составляла 41,38 млн человек.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на Украине предположили, что к 2030 году в стране останется 24 млн человек. Этот прогноз основан на данных ООН, согласно которым к 2100 году численность населения страны уменьшится на 45%.