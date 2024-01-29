Киев, 29 января, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Ряд украинских СМИ 29 января со ссылкой сразу на несколько источников сообщил об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. При этом в публикациях отмечается, что официальной информации об этом нет.

Иван Шилов ИА Регнум Валерий Залужный

В частности, киевское издание «Страна. ua» сообщило, что об отставке Залужного со ссылкой на два осведомлённых источника рассказал на своих страницах в соцсетях бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза.

То же издание передаёт, что, по версии действующего депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов), Залужному уже сообщили об отставке, но указ о ней пока не подписан. По этим данным, главкому ВСУ предлагали пост посла в одной из европейских стран, но он отказался.

Со своей версией выступил и украинский журналист Роман Цимбалюк. По его сведениям, новым главкомом ВСУ уже назначен глава управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кроме того, ещё один украинский журналист Юрий Бутусов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) со ссылкой на источники заявил, что Зеленский уже подписал указ об отставке Залужного, но ещё не обнародовал его, поскольку в настоящее время идут консультации «с иностранными партнерами».

Ранее украинские и западные СМИ неоднократно сообщали о якобы имеющем место конфликте между Залужным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, однако официального подтверждения эта информация не получала.

В случае отставки Залужного на его место есть как минимум три претендента — Буданов, командующий сухопутными войсками Александр Сырский и заместитель Залужного Евгений Мойсюк, отмечала ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.