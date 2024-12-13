Ответный удар по украинской энергетике, нанесенный, как выразился Дмитрий Песков, «в том числе» за атаку на Таганрог, очень явно подвел её к финальной черте. Массовые отключения света охватили всю Украину, как сообщил генеральный директор электропоставщика YASNO Сергей Коваленко, компания «Укрэнерго» дала распоряжение одновременно отключить три очереди потребителей из шести. Что это значит на практике?

ИА Регнум

Более простыми словами это означает, что энергосистема к настоящему моменту окончательно утратила целостность и вся территория страны разделена на «острова», где свет включают по графику очередности — как и внутри островов. Теперь его нет сразу у половины потребителей. Однако уже в новом году свет может погаснуть совсем: с 1 января 2025 года прекращается транзит российского газа через украинскую территорию — и это решение, которое киевский режим принял самостоятельно.

Окончание транзитного договора положит конец более чем полувековой истории поставки газа из Сибири в Центральную Европу. Однако заканчивается не только он: как отмечают собеседники ИА Регнум на Украине, энергетика лишается самой главной защиты, которой все это время являлось совсем не ПВО.

Такой шаг снимает все ограничения для карающих ударов за атаки на Россию, и в период между Новым годом и Рождеством в Киеве ожидают разрушения всех 750-киловаттных подстанций, после чего встанут АЭС.

Уже во время комбинированной ракетно-дроновой атаки пять из девяти действующих ядерных реакторов на подконтрольной Украине территории, как сообщает МАГАТЭ, снизили мощность. Регулирование и стабилизация работы блоков атомных электростанций за счет появления новых зон отключений становятся трудновыполнимыми. «Атомка» не справляется с ролью маневрирования и покрытия пиков потребления электроэнергии, которую на неё пытаются возложить после снижения мощности поврежденных блоков ТЭС и ГЭС.

С мест сообщают, что Ивано-Франковская область подверглась «самой массированной атаке за время полномасштабной войны», из-за удара по Бурштынской ТЭС без отопления и горячей воды остался сам город Бурштын и еще ряд населенных пунктов региона.

В Тернопольской области также «отрицательные последствия», как деликатно докладывает местная областная администрация — уже в 9 утра 13 декабря было отключено 50% потребителей. Повреждены шесть объектов энергетики в Львовской области. Причем всё это удивительным образом обошлось без человеческих жертв, и, судя по сообщениям о героическом сбитии «всех ракет» над другими регионами, акцент делался именно на Западной Украине, главном бенефициаре войны — и дальше всех от неё находящейся.

Даже в Закарпатье упомянутые шесть очередей поделили еще надвое, и меньше всех повезло тем, кто находится в конце — у них темно будет почти всё время.

Как заявил для успокоения граждан министр энергетики Украины Герман Галущенко, «сейчас энергетики принимают все необходимые меры, чтобы свести к минимуму негативные последствия для энергосистемы. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения». Графики отключений сейчас — самая популярная информация в социальных сетях и СМИ.

И кому-то даже кажется, что таким образом появилась некая справедливость, жители Киева сидят без электричества такое же время, как в Полтаве или Ужгороде. Но это лишь означает, что стабилизировать энергосистему стало гораздо сложнее.

Как отмечает украинский эксперт в области энергетики Юрий Корольчук, попытки власти и «Укрэнерго» выстроить плюс-минус равные графики стабилизационных отключений для разных регионов «пока малоуспешны и терпят фиаско».

«Планы разделить Украину на новые зоны отключений электроэнергии — дополнительное подтверждение, что полноценно восстановить энергосистему после ракетных обстрелов невозможно. И теперь периоды отключений электроэнергии могут быть даже во время межсезонья весной и осенью, когда потребление электроэнергии уменьшается», — уверен он.

Без полноценного ремонта энергосистемы (подстанций, ТЭС, ГЭС, блоков АЭС), что возможно исключительно после завершения боевых действий или прекращения войны, результат неизбежен — тьма, которая повлечет за собой новый поток беженцев в Европу. Жить в городских условиях без нормального энергоснабжения просто невозможно, а для восстановления полноценных возможностей энергосистемы, по оценке Корольчука, требуется три года.

Еще в ноябре авторитетное издание «Зеркало недели» констатировало, что система брала 13–14 млн кВт мощности, зимой это 17–18 млн. Грубо говоря, Украине нужны еще две Хмельницкие АЭС, к тому же зимой резко, раз в пять-семь, снижается выработка солнечной генерации, ее доля сейчас существенна.

Впрочем, никаких правильных выводов из этой ситуации украинской властью не делается и прямой связи со своими действиями она не видит — по крайней мере напоказ. Зеленский немедленно заявил, что массированный ракетный удар доказывает нежелание России вести переговоры и опровергает любые мирные планы. А поэтому нужно немедленно усилить против неё санкции и дать Украине системы ПВО, в частности вожделенный Patriot.

«Нужна сильная реакция мира: на массированный удар — массовая реакция. Только так останавливается террор»,— подчеркнул Зеленский, которому вторят все официальные лица. Хотя случившееся — прямое следствие еще одного выбора: использовать дальнобойные ракеты американского производства для ударов по России и полное нежелание искать выход мирным путем.

Как сообщило Минобороны России, «массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины» — реакция на использование шести оперативно-тактическими ракет ATACMS по военному аэродрому в районе Таганрога 11 декабря. Точно так же, как удар баллистической ракетой «Орешник» 21 ноября по заводу «Южмаш» в Днепропетровске — ответ на первые украинские атаки территории России американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow.

Международные агентства AP и Reuters со ссылкой на источник в правительстве США сообщили в середине недели, что Россия может снова применить комплекс «Орешник» против Украины уже в ближайшие дни. И хотя источник в Вашингтоне полагает, что это «не является фактором, который реально может изменить положение сил на поле боя», он активно меняет поле смыслов.

Уверенность в собственной безнаказанности, на которой держалась текущая украинская «элита», тает с каждым днем. Как и вера в «перемогу», которой пичкают общество уже много лет те, для кого свет в доме есть всегда — как и запасной плацдарм, куда они планируют переместиться, когда доведенная ими до полного разрушения страна перестанет быть пригодной для жизни.