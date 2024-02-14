Материалы с тегом «Русский язык»
В Харькове облили краской магазин за призыв сдать русские книги
Неустановленные лица в Харькове облили краской книжный магазин, который разместил объявление о приёме на макулатуру книг на русском языке. Об этом сообщило украинское издание «Фокус». «В Харькове облили краской книжный магазин Vivat, который объявил сбор книг на русском», — говорится в материале...
14 февраля 2024
На Украине назвали Львов «городом диверсантов» из-за русского языка
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион считает город Львов, расположенный на западе страны, «городом диверсантов», потому что множество людей в нём говорит на русском языке. Она заявила об этом 28 января в интервью YouTube-каналу PAI. «Львов превратился в город диверсантов — я иду по...
28 января 2024
В школах Вильнюса исключат изучение русского в качестве второго языка
Муниципальные власти с нового учебного года начнут заменять изучение русского языка в качестве второго иностранного на языки, имеющие хождение в ЕС, заявил 26 января порталу LRT вице-мэр столицы Литвы Арунас Шилерис. «С сентября мы больше не будем предлагать шестиклассникам выбирать русский язык в...
27 января 2024
В Эстонии испугались русских в армии и раскидали их по разным частям
Военное руководство Эстонии обеспокоилось из-за скопления русских солдат в Вируском пехотном батальоне сил обороны республики и рассредоточило их по другим воинским частям, заявил командир дивизии генерал Вейко-Велло Пальм в интервью, опубликованном 19 января газетой Sakala. По его словам, причиной...
23 января 2024
«Директорка последняя моя». Правомерно ли отождествлять феминитивы и ЛГБТ*
В последние дни, точнее, с конца минувшей недели, в социальных сетях и прессе активно обсуждается тема, похожая на информационный вброс. Утверждается, что Верховный суд России приравнял использование феминитивов (то есть маркированных по женскому роду обозначения профессий и других существительных)...
22 января 2024
МИД Казахстана пригласил Канделаки в страну после её слов про русский язык
Министерство иностранных дел Казахстана пригласило директора телеканала ТНТ Тину Канделаки приехать в страну после её заявлений о вытеснении русского языка, сообщил 22 января официальный представитель ведомства Айбек Смадияров. Комментируя заявление Канделаки, он выразил убеждение, что в России...
22 января 2024
МИД Казахстана решил запретить Тине Канделаки въезд в страну
Директору «Газпром Медиа Развлекательное телевидение» Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан из-за высказываний о вытеснении русского языка в республике, заявил 22 января на брифинге представитель министерства иностранных дел страны Айбек Смадияров. «Возможно, она и не собирается в Казахстан, но...
22 января 2024
Эстония прекратит финансировать образование на русском языке
Правительство Эстонии прекратит финансировать образование на русском языке при переходе к единой эстонской школе. Об этом эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила 15 января, отвечая на вопросы депутатов парламента. В конституции закреплено право каждого гражданина обучаться на государственном...
16 января 2024
Жертва «игры в собачку» в автобусе в Вильнюсе оказалась украинской беженкой
Пожилая русскоязычная женщина, у которой в вильнюсском автобусе местные мужчины отняли телефон и бросали его в салоне друг другу, оказалась украинской беженкой, сообщает Readovka. «Коллеги, связались с полицией Вильнюса. Пострадавшая — Марина К., гражданка Украины. Место рождения — Кривой Рог...
6 января 2024
Страны СНГ продолжат работу по защите и продвижению русского языка
Страны СНГ продолжат работать над проектами по защите, поддержке и продвижению русского языка как языка межнационального общения. Об этом говорится в концепции председательства России в Содружестве Независимых Государств в 2024 году, опубликованной на сайте Кремля. «Продолжится работа над...
1 января 2024
Правительство ужесточило правила для желающих переехать в Россию
Желающие переехать в Россию соотечественники из Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины с 1 января 2024 года должны будут сначала документально подтвердить, что владеют русским языком, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации...
31 декабря 2023
Жители финского города захотели продолжать изучать русский язык
Жители города Лахти в Финляндии написали открытое письмо, в котором заявили, что хотели бы продолжать, как раньше, изучать русский язык. Об этом сообщил портал Etelä-Suomen Sanomat. Как аргумент авторы представили то, что в Лахти и области Пяйят-Хяме живёт много людей, для которых русский язык...
новость часа
22 декабря 2023
Захарова объяснила, почему Зеленский забыл русский язык
Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что он «забыл» русский, рассчитаны на публику, для которой национализм стоит на первом месте. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik 20 декабря. По мнению дипломата, Зеленский не лукавит о том...
20 декабря 2023
Портал «Грамота․ру» назвал слово 2023 года
Словом 2023 года стала «нейросеть» по версии справочно-информационного портала «Грамота․ру». «Нейросеть — слово 2023 года по версии «Грамоты». В этом году наш портал впервые провёл собственную акцию «Слово года», — говорится в сообщении. Отмечается, что выбор был сделан на основе нескольких...
18 декабря 2023
Путин назвал одну из задач председательства России в СНГ
Россия уделит особое внимание теме сбережения русского языка в ходе председательства в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам заседания Совета глав правительств СНГ. «В ходе своего председательства Россия уделит...
18 декабря 2023
Парламентарий Хамзаев объяснил свою идею закона о русском народе
Если в России появится закон, согласно которому русским народом будет считаться весь многонациональный народ РФ, то это не будет оскорблять или унижать какие-либо языковые группы, считает депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. Об этом он заявил 25 ноября корреспонденту ИА Регнум. Ранее Хамзаев заявил о...
новость часа
25 ноября 2023
В РФ призвали не приравнивать русскую идентичность к гражданству
В России действительно следует культивировать расширительное понимание русской идентичности, но действовать здесь нужно просветительскими, а не законодательными методами, считает политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Об этом он заявил 25 ноября корреспонденту ИА...
новость часа
25 ноября 2023
На Украине ищут замену русским жестам для глухонемых
На Украине намерены отказаться от русского жестового языка. Об этом говорится в статье Александра Хребета для издания Kyiv Independent. «Мы пытаемся избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намёк на русскость», — приводит автор заявление члена экспертной комиссии Украинского общества...
25 ноября 2023
В Верховной раде заявили, что права русских на Украине должны быть ущемлены
Никаких русских нацменьшинств на Украине нет и не может быть, а их права должны быть ущемлены. Об этом 20 ноября заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона. «Если этот народ не демонстрирует уважения, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное...
20 ноября 2023
В Польше концерты украинской группы отменили после скандала с солистом
Выступления украинской группы «Пошлая Молли» в Польше, запланированные в ближайшие месяцы, не состоятся в связи с заявлениями солиста коллектива Кирилла Бледного. Об этом рассказали представители организатора концертов, сообщает 7 ноября польское издание Wprost. Ранее Бледный сначала раскритиковал...
7 ноября 2023