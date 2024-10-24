Киев, 24 октября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Использование гражданами Украины одновременно двух языков (русского и украинского) без выделения приоритета для «государственного» порождает на Украине «языковую шизофрению», заявил 24 октября «языковой омбудсмен» Украины Тарас Креминь, передаёт «Новое издание».

Zuma/TASS/Serhii Nuzhnenko

Говорящих на русском языке граждан страны он назвал коллаборантами и заявил об «ответственности» канонической Украинской православной церкви за сложившуюся ситуацию.

«Двуязычие на Украине порождает такой феномен, как «языковая шизофрения». Часть граждан продолжает ходить в церковь, которая ассоциируется с Русской православной церковью. Поэтому есть коллаборанты и люди, которые сдают украинские позиции», — сказал Креминь.

Он также призвал перейти к «наступательной украинизации» и строго контролировать соблюдение языкового закона во всех сферах жизнедеятельности.

Как передавало ИА Регнум, дискриминация русского языка началась на Украине сразу после госпереворота в феврале 2014 года. В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Нарушение соответствующих норм карается штрафом.

В январе 2023 года Креминь заявил, что нужно запретить использовать русский язык в личном общении во всех вузах Украины. В октябре 2024 года министерство образования и науки Украины поддержало проект о запрете общения на русском языке даже на переменах в школах.

По данным исследования, проведённого в 2020 году украинским Центром контент-анализа «Пространство свободы», 84% сообщений в социальных сетях на Украине написаны на русском языке, а в персональных аккаунтах пользователей на русском языке написаны 93% личных сообщений. Эти данные совпадают с результатами исследования американской социологической компании Gallup, эксперты которой в 2008 году установили, что для 83% жителей Украины родным является русский язык.